Gazdaság

Fájdalmas hír érkezett a nyugdíjba vonulás előtt álló magyaroknak: reform és korhatáremelés jöhet?

Pénzcentrum
2026. március 22. 19:04

Ezen a héten is összegyűjtöttük a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit. A nyugdíjrendszer jövője továbbra is központi téma, különösen a demográfiai kihívások és a lehetséges reformok miatt, de sokakat érintő kérdés a lakásbiztosítások helyzete válás vagy öröklés után. Az építőipar kilátásai és a várható drágulás szintén erősen megmozgatta az érdeklődést, valamint a turizmusban tapasztalható átrendeződés és az utazási szokások változása is az olvasók figyelmének középpontjába került. Emellett az autóvásárlás, a bérek és a geopolitikai feszültségek hatásai is sokakat érintő, kiemelt témának bizonyultak. Heti összefoglalónkban minden fontos hírt egy helyen talál.

A magyar nyugdíjrendszer jövője egyre gyakrabban kerül napirendre, részben a demográfiai folyamatok, részben a rendszer belső feszültségei miatt. Banyár József, a Magyar Közgazdasági Társaság tagja egy, a Pénzcentrumnak korábban adott interjújában már beszélt arról bővebben, hogy a probléma egyik gyökere a társadalom szerkezetében keresendő.

Szakértőnket a héten ismét felkerestük, hogy elmondja, hogyan látja a magyarországi nyugdíjrendszer jövőjét, illetve, hogy mit gondol néhány vitatott intézkedésről. Banyár József szerint a nyugdíjrendszer fenntarhatóságának egyik kulcsa az lehetne, ha a nyugdíjkorhatár automatikusan követné a várható élettartam alakulását, miközben a valódi problémát továbbra is a tartósan alacsony születésszám jelenti. A teljes cikk az alábbi kiajánlóba kattintva olvasható el:

Fájdalmas hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
Fájdalmas hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
A magyar nyugdíjrendszer jövője egyre gyakrabban kerül napirendre, részben a demográfiai folyamatok, részben a rendszer belső feszültségei miatt.

Válás vagy haláleset után nemcsak a családi és jogi helyzet változik meg, hanem gyakran a lakásbiztosítás is kérdésessé válik. Sokan ilyenkor szembesülnek azzal, hogy a szerződésben szereplő adatok már nem felelnek meg a valóságnak, például a biztosítás még mindig olyan személy nevén fut, aki már nem tulajdonos vagy nem él az ingatlanban. Ez egy káresemény után komoly problémát okozhat a kártérítésnél.

A Pénzcentrum a héten utánajárt, mi történik a lakásbiztosítással válás vagy öröklés esetén, és milyen jogi kötelezettségei vannak az érintetteknek. Dr. Szabó Bianka Ilona ügyvéd szerint a tulajdonviszonyok változását minden esetben érdemes mielőbb rendezni a biztosítónál. A téma most különösen aktuális, mert a márciusi lakásbiztosítási kampány idején a tulajdonosok évfordulótól függetlenül is felülvizsgálhatják, módosíthatják vagy akár fel is mondhatják a meglévő szerződésüket. A teljes cikkünket ide kattintva tudod elolvasni:

Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
Válás vagy haláleset után nemcsak a családi és jogi helyzet változik meg, hanem gyakran a lakásbiztosítás is kérdésessé válik.

Románia az amerikai külügyminisztérium friss értékelése szerint továbbra is a világ legbiztonságosabb úti céljai közé tartozik, miközben a turizmus lassan, de stabilan növekszik, és egyre több város kerül fel Európa megfizethető, mégis kulturálisan gazdag desztinációi közé. A külföldi látogatók aránya ugyan még mindig alacsony, de a rekordévnek számító 2024 és a folyamatos fejlesztések azt mutatják, hogy Románia turisztikai vonzereje évről évre erősödik.

Cikkünkben összeszedtünk néhány olyan erdélyi várost is, amelyek az elmúlt években látványosan megújultak, mégis megőrizték sajátos hangulatukat és történelmi karakterüket. Ezek a települések nemcsak építészeti értékeik miatt különlegesek, hanem azért is, mert élhető, barátságos városközponttal és pezsgő kulturális élettel várják a látogatókat. Ha kíváncsi vagy rá, itt olvashatsz erről bővebben:

A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
A külföldi látogatók aránya ugyan még mindig alacsony, de a rekordévnek számító 2024 és a folyamatos fejlesztések azt mutatják, hogy Románia turisztikai vonzereje évről évre erősödik.

Nagy a bizonytalanság az építőiparban a közel-keleti háborúból fakadó energiaválság miatt. Az ingatlanfejlesztők, az építőipari kivitelezők, valamint az építkezést vagy felújítást tervező magánszemélyek egyre gyakrabban keresik puhatolózó kérdésekkel az építőanyag-kereskedőket, ugyanakkor a várható áremelkedések súlyát egyelőre még kevesen érzékelik igazán. Pedig érdemes lenne már most elgondolkodni akár az előrehozott vásárlásokon is, mert az áremelések legkésőbb áprilistól, egyes termékköröknél pedig már március közepétől érezhetővé válhatnak a piacon.

Ráadásul az elmúlt hetekben tapasztalt forintgyengülés közvetlen árfelhajtó kockázatot jelent az építőanyagpiacon, hiszen a Magyarországon forgalmazott termékek nagyjából fele importból érkezik, ezek beszerzése pedig döntően euró alapon történik. Cikkünk a témában itt olvasható:

Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
ÉVOSZ: Érdemes elgondolkodni az előrehozott vásárlásokon, mert az áremelések legkésőbb áprilistól, egyes termékköröknél pedig már március közepétől érezhetővé válhatnak.

Az első autó kiválasztása a kezdő sofőröknek különösen nehéz feladat: a kínálat hatalmas, miközben a szempontok eltérnek a tapasztalt autósokétól. A kedvező ár mellett a megbízhatóság, a biztonság és az alacsony fenntartási költség is kulcsfontosságú. A Német Autóklub ezért szigorú feltételek alapján – többek között biztonsági és megbízhatósági mutatók szerint – válogatta ki azokat a használt modelleket, amelyek jó első autónak számíthatnak.

A listán kisautók és néhány nagyobb modell is szerepel, például az Audi A1-től a VW Golfon át a Skoda Octaviáig. Cikkünkben részletesen írtunk az egyes típusokról, és arra is kitértünk, hogy melyik modellnek milyen előnye és hátrányai vannak. Ha érdekel a lista, a kiajánlóra kattintva olvashatsz róla:

Ne vegyél autót, amíg nem láttad ezt a listát: ezek most a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb vételek a piacon
Ne vegyél autót, amíg nem láttad ezt a listát: ezek most a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb vételek a piacon
Az első autó kiválasztása a kezdő sofőröknek különösen nehéz feladat: a kínálat hatalmas, miközben a szempontok eltérnek a tapasztalt autósokétól.

Az elmúlt hetek geopolitikai feszültségei már most hatással lehetnek a nyári utazási tervekre: a turisták egyre megfontoltabban választanak úti célt, és a bizonytalanabb térségek helyett inkább Európa felé fordulnak. A témával kapcsolatban Horti Flórát, az MBH Bank elemzőjét kérdeztük.

A szakértő arról beszélt, hogy a geopolitikai feszültségek miatt a turisták óvatosabbak lettek, és a bizonytalan térségek helyett inkább európai, főleg mediterrán úti célokat választanak. A közel-keleti régió és például Egyiptom veszíthet a keresletből, miközben Spanyolország, Olaszország vagy Horvátország nyertese lehet az átrendeződésnek, bár ez áremelkedést is hozhat. Hangsúlyozta, hogy a turizmus erősen függ a biztonságérzettől: ha a konfliktus elhúzódik, az globálisan visszafoghatja az utazási kedvet, de a szektor később gyorsan képes helyreállni. Az interjú ide kattintva olvasható:

Tömegek mondják le a nyaralásukat a szezon előtt: kiderült, mi áll a háttérben
Tömegek mondják le a nyaralásukat a szezon előtt: kiderült, mi áll a háttérben
Az elmúlt hetek geopolitikai feszültségei már most hatással lehetnek a nyári utazási tervekre.

A kecskeméti Mercedes-gyár a magyar autóipar egyik legfontosabb szereplője, és a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója is. A vállalat több ezer embernek ad munkát, így a bérek alakulása nemcsak a dolgozók, hanem a helyi munkaerőpiac szempontjából is kiemelt kérdés.

Bár a cég nem publikál részletes bértáblát, különböző bérösszehasonlító oldalak és a vállalat üzleti beszámolói alapján mégis képet lehet kapni a fizetésekről. Cikkünkben azt jártuk körül, hogy az itt dolgozók milyen fizetésekre számíthatnak, bérüket mi befolyásolja elsősorban, és hogy az alapbéren felül milyen juttatási csomagot kínál számukra a cég.

Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?
Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?
A kecskeméti Mercedes-gyárban is számos tényező befolyásolja a fizetéseket, mutatjuk, mik ezek, és hogy milyen bérekkel számolhatnak az itt dolgozók.

A Közel-Keleten kirobbant konfliktus néhány nap alatt emlékeztette a világot arra, mennyire törékeny az energiarendszer, amelyre a globális gazdaság épül. Irán lépései a Hormuzi-szorosban a világ olajkínálatának jelentős részét sodorták veszélybe, az árak kilőttek, majd vad kilengésekbe kezdtek, miközben Washington egyszerre próbál katonai erőt demonstrálni és gazdasági károkat mérsékelni. A piacok számára egyre világosabb: a háború nemcsak geopolitikai konfliktus, hanem egy új korszak kezdete az energiaárak, a befektetések és a gazdasági stabilitás szempontjából is. Cikkünket a témában ide kattintva tudod elolvasni.
