A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok

Románia az amerikai külügyminisztérium friss értékelése szerint továbbra is a világ legbiztonságosabb úti céljai közé tartozik, miközben a turizmus lassan, de stabilan növekszik, és egyre több város kerül fel Európa megfizethető, mégis kulturálisan gazdag desztinációi közé. A külföldi látogatók aránya ugyan még mindig alacsony, de a rekordévnek számító 2024 és a folyamatos fejlesztések azt mutatják, hogy Románia turisztikai vonzereje évről évre erősödik.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma, a United States Department of State friss utazási tanácsai szerint Románia továbbra is a világ legbiztonságosabb úti céljai közé tartozik. Az ország megőrizte az úgynevezett „Level 1” besorolást, amely a legalacsonyabb kockázati kategória, és azt jelenti, hogy az utazóknak csupán a szokásos óvintézkedéseket kell betartaniuk. Hasonló minősítést kapott több kelet- és észak-európai ország is, például Bulgária, Lengyelország, Csehország, Magyarország vagy a balti államok.

Ezzel szemben több hagyományosan népszerű nyugat-európai turisztikai célpont – például Franciaország, Németország, Olaszország és Spanyolország – a „Level 2” kategóriába került a tartós terrorfenyegetettség miatt. Az amerikai jelentés szerint a sűrűn lakott nagyvárosok és ikonikus turisztikai helyszínek Nyugat-Európában továbbra is vonzó célpontjai lehetnek szélsőséges támadásoknak, míg a régió több országában csupán minimális kockázatokkal kell számolni.

Románia ráadásul nemcsak biztonság szempontjából számít vonzó úti célnak, hanem az árak miatt is. A rangsorok szerint a 2026-os évben a romániai Kolozsvár az ötödik legolcsóbb európai úti célok közé került, míg a főváros, Bukarest a nyolcadik helyen áll. A városok kulturális kínálata és viszonylag alacsony árai miatt közvetlen versenyben vannak a régió más népszerű, de kedvező árú desztinációival, például Szófiával, amelyet gyakran a térség egyik legolcsóbb fővárosaként emlegetnek.

Lassan, de biztosan emelkedik

Románia turizmusa az elmúlt években lassan, de stabilan növekvő ágazattá vált, bár nemzetközi összehasonlításban még mindig viszonylag alacsony a külföldi látogatók aránya. A statisztikák szerint 2024 rekordév volt: több mint 14,2 millió turista szállt meg hivatalos szálláshelyeken az országban, ami körülbelül 4,5 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. A vendégéjszakák száma közel 30 millió volt, ami szintén növekedést mutat. A látogatók túlnyomó többsége azonban belföldi turista: az érkezések több mint 80 százalékát román állampolgárok adják, miközben a külföldiek aránya viszonylag alacsony.

A külföldi turisták száma ugyan növekszik, de még mindig szerény a régió más országaihoz képest. 2024-ben körülbelül 2,1 millió külföldi turista érkezett, főként Németországból, Olaszországból és Izraelből. A külföldi látogatók jelentős része üzleti céllal érkezik, az ilyen utak aránya közel 50 százalék. A nemzetközi turisták összesen mintegy 1,3 milliárd eurót költöttek az országban, egy látogató átlagosan körülbelül 600 eurót.

A turizmus földrajzilag erősen koncentrált. A legtöbb látogatót Bukarest, a Fekete-tenger partvidékén fekvő Constanța megye, valamint az erdélyi Brassó térsége fogadja. A tengerparti üdülőhelyek és a hegyvidéki, illetve történelmi városok – például Brassó, Nagyszeben vagy a Kárpátok üdülőtelepülései – adják a turizmus gerincét. Emellett a természetközeli turizmus is fontos: a Duna-delta, a Kárpátok nemzeti parkjai vagy a gyógy- és wellnessfürdők szintén népszerű célpontok.

Az ágazat az utóbbi években jelentős beruházásokat vonzott, különösen a szállodaiparban. A vendégéjszakák száma már meghaladta a járvány előtti szintet, és több nemzetközi szállodalánc is megjelent az országban, ami a turizmus további növekedési potenciálját jelzi. A szakértők szerint Románia turisztikai láthatósága nő, és az ország közlekedési és légi infrastruktúrájának fejlődése szintén segíti az ágazat bővülését.

Hova érdemes ellátogatni Romániában?

Összeszedtünk néhány olyan erdélyi várost, amelyek az elmúlt években látványosan megújultak, mégis megőrizték sajátos hangulatukat és történelmi karakterüket. Ezek a települések nemcsak építészeti értékeik miatt különlegesek, hanem azért is, mert élhető, barátságos városközponttal és pezsgő kulturális élettel várják a látogatókat.

Nagyvárad

A barokk hangulatú Nagyvárad szecessziós palotáival és felújított főtereivel egyre népszerűbb úti cél, miközben még mindig jóval kevesebb turista érkezik ide, mint Erdély legismertebb városaiba. A városközpont építészeti öröksége az elmúlt évek felújításainak köszönhetően látványosan megújult, és ma már kifejezetten rendezett, élhető belváros fogadja a látogatókat. A Pece‑patak menti sétányok, a hangulatos kávézók és a pezsgő kulturális élet miatt Nagyvárad egyre inkább felzárkózik a térség legvonzóbb városai közé.

Kolozsvár

Kolozsvár, Erdély egyik legpezsgőbb városa, ahol a történelmi belváros hangulata és a fiatalos egyetemi élet különleges elegyet alkot. A Főtér környéke az elmúlt évek felújításainak köszönhetően látványosan megújult, miközben a város továbbra is megőrizte multikulturális karakterét. A kávézók, galériák és kulturális terek folyamatosan új programokkal várják a látogatókat, így Kolozsvár ma már nemcsak Erdély gazdasági, hanem kulturális központjaként is egyre vonzóbb úti cél.

Nagyszeben

Nagyszeben Erdély egyik legszebb és legjobban megőrzött történelmi városa, ahol a középkori hangulat és a modern kulturális élet harmonikusan találkozik. A tágas főtér, a színes polgárházak és a városfalak maradványai különleges atmoszférát adnak a belvárosnak, amely az UNESCO‑világörökség része. A város az elmúlt évek felújításainak köszönhetően rendkívül rendezett és élhető, miközben pezsgő fesztiválok, múzeumok és éttermek teszik vonzó úti céllá mind a turisták, mind a helyiek számára.

Temesvár

Temesvár az utóbbi évek egyik legdinamikusabban fejlődő romániai nagyvárosa, ahol a történelmi belváros és a modern városfejlesztések látványosan egészítik ki egymást. A Bánság központjaként pezsgő kulturális élet, felújított közterek és egyre több fesztivál várja a látogatókat. A 2023-as Európa Kulturális Fővárosa cím tovább erősítette Temesvár nemzetközi vonzerejét, és mára a város a régió egyik legélhetőbb, legnyitottabb és leginnovatívabb központjává vált.

Ezek a városok egyszerre kínálnak történelmi hangulatot, élénk kulturális életet és viszonylag kedvező árakat, ami miatt sok utazó szerint Románia ma Európa egyik alulértékelt úti célja.

A román tengerpart gyöngyszemei

Románia Fekete-tengeri partvidéke nagyjából 245 kilométer hosszú, és a turizmus egyik hagyományos központja. A régió központja Constanța, az ország legrégebbi folyamatosan lakott városa, ahol római romok, a híres kaszinóépület és modern kikötő is található. Innen indul a legtöbb turista a környező üdülőhelyekre.

A román tengerpart legismertebb üdülővárosa a Mamaia, amely hosszú homokos strandjáról, klubjairól és nyári fesztiváljairól ismert. Ez azonban inkább a tömegturizmus központja: a nyári hónapokban zsúfolt és az árak is magasabbak. Aki nyugodtabb helyet keres, gyakran inkább a délebbi üdülővárosokat választja, például Vama Veche vagy Mangalia környékét. Ezek lazább hangulatú, kisebb települések, ahol a strandok kevésbé beépítettek, és a hangulat sokkal alternatívabb vagy családiasabb.

A román tengerpart különlegessége a természetközeli régió is: a Duna Delta Európa egyik legnagyobb és legérintetlenebb vizes élőhelye, amely madármegfigyelés, csónaktúrák és ökoturizmus miatt egyre népszerűbb. Bár nem klasszikus strandolós célpont, sok turista kombinálja a deltát a tengerparti nyaralással.

Kevés a külföldi

A román turizmus ugyanakkor több strukturális problémával is küzd. A külföldi turisták száma alacsonyabb a régiós versenytársakénál, a szálláshelyek kihasználtsága viszonylag alacsony, és a románok egyre többet költenek külföldi utazásokra. Emiatt az ágazatban tartós turisztikai deficit alakult ki: a román turisták külföldön többet költenek, mint amennyit a külföldiek Romániában. A szakértők szerint a jövőben a marketing, az infrastruktúra fejlesztése és a nemzetközi promóció lehet kulcsfontosságú a turizmus erősítéséhez.