2026. május 15. péntek Zsófia, Szonja
14 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzleti megbeszélés, vezető vagy könyvelő tanácsadás munkavállalónak, alkalmazottnak vagy csapatvezetőnek az adózással, könyvvizsgálattal vagy pénzügyi költségvetéssel kapcsolatban. Tervezés, együttműködés vagy csapatmunka a strat�
Gazdaság

Visszatér a sokak által várt adónem: hatalmas könnyebbség, de keményen ráfázhat, aki ezt a hibát elköveti

Pénzcentrum
2026. május 15. 17:36

Egy szakmai elemzés szerint a KATA visszavezetése csökkenti a vállalkozások adminisztrációs terheit, és növeli a munkaerőpiaci rugalmasságot.

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, Kármán András pénzügyminiszter a héten bejelentette a kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) visszatérését. Az új rendszer ismét engedélyezi a cégek közötti számlázást. A WHC Payroll szakmai elemzése szerint ez a lépés jelentősen csökkenti a vállalkozások adminisztrációs terheit, és növeli a munkaerőpiaci rugalmasságot. Ugyanakkor a kifizetői oldalon újra komoly kockázatot jelenthet a színlelt munkaviszonyok kialakulása, ami szigorú hatósági ellenőrzéseket vonhat maga után.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A KATA 2022-es szigorítása és a céges számlázás korlátozása után a legtöbb érintett az átalányadózás felé fordult. Bár ez a forma továbbra is kedvező maradt, jóval bonyolultabb adminisztrációt és a bevételi értékhatárok folyamatos figyelését követelte meg. Sok korábbi alvállalkozó visszatért a klasszikus munkaviszonyba vagy a munkaerő-kölcsönzésbe. Ez ugyan növelte a cégek bérköltségeit, de egyben nagyobb jogbiztonságot is teremtett. A mostani bejelentés azonban újra megnyitja az utat az alacsony adóteherrel járó, rugalmas foglalkoztatási formák előtt.

Kapcsolódó cikkeink:

A korábbi KATA legnagyobb vonzerejét az egyszerűsége adta. Ez azonban a múltban a színlelt munkaviszonyok tömeges elterjedéséhez vezetett. A WHC Payroll szakértői arra figyelmeztetnek, hogy az újbóli bevezetéskor a vállalatoknak fel kell készülniük a fokozott hatósági szigorra. Ha a kifizető cégek tömegesen alkalmaznak katásokat, az adóhivatal várhatóan ismét célzottan vizsgálja majd a jogviszonyokat. Különös figyelmet fordítanak majd azokra a kritériumokra, amelyek elválasztják a tényleges vállalkozói létet a színlelt munkaviszonytól.

Szakály Balázs, a WHC Payroll vezetője szerint a KATA visszatérése komoly lehetőség a gazdaság fehérítésére. Ugyanakkor a foglalkoztatókat óvatosságra inti. Kiemelte: az egyszerűbb adminisztráció ellenére is fenn kell tartani a szigorú jogi és bérszámfejtési kontrollt. Erre azért van szükség, hogy a cégek elkerüljék a múlt hibáit, és jogilag támadhatatlan foglalkoztatási struktúrákat alakítsanak ki.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A visszatérő KATA a kilátásba helyezett egyéb adókönnyítésekkel, például a minimálbér környéki szja-csökkentéssel együtt érezhetően növelheti a nettó kereseteket. Az átállás azonban felelős tervezést igényel. Az alacsonyabb járulékalap ugyanis hosszabb távon szerényebb társadalombiztosítási és nyugdíjellátást eredményez. Erre mind a vállalkozóknak, mind a felelős munkáltatóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #nyugdij #NAV #szja #kata #minimálbér #adó #munka #foglalkoztatás #gazdaság #miniszter #kis és középvállalkozások #adózás rendje

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:30
18:14
18:12
18:02
17:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 15. 16:50
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Holdblog  |  2026. május 15. 09:30
Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban
Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság...
ChikansPlanet  |  2026. május 15. 08:00
A magyar cégek 75 százalékának van körforgásos célja,de csak minden ötödiknek van terve hozzá
A hulladékcsökkentés fontos, de korántsem elég - a BCSDH és a KPMG közös felmérése szerint a magyaro...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 15. 07:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. május
Május negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
MEDIA1  |  2026. május 14. 16:22
Elmagyarázta a kormányszóvivő, miért nem kérdezhetett minden médium az első kormányzati sajtótájékoztatón
Magyar Éva kormányszóvivő szerint rendhagyó helyzet alakult ki az első kormányülés után, ezért tarto...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 15.
Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 15.
Új trükköt találtak ki a zsebtolvajok: így fosztják ki a magyar turistáka külföldön
2026. május 15.
Végzetes fordulat a hazai lakáspiacon: hiába keresünk jóval kevesebbet, utolértük Ausztriát drágaságban
2026. május 15.
Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 15. péntek
Zsófia, Szonja
20. hét
Május 15.
A család nemzetközi napja
Május 15.
Nemzetközi klímaváltozás akciónap
Május 15.
Az állat- és növényszeretet napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszületett a nagy döntés: megvan a céldátum, ekkor búcsúzhatunk a forinttól Magyarországon
2
4 napja
Magyar Péterék belenéztek a papírokba, és rögtön léptek: példátlan hiány miatt jön a brutális szigorítás
3
2 napja
Kimondták az ítéletet Brüsszelben: esélyük sem lesz az európai milliárdokra a szabályszegőknek
4
3 napja
Súlyos kijelentést tett a Tisza szociális minisztere: a közmunkaprogram egyelőre kudarc!
5
2 napja
Bejelentést tett az üzemanyagárakról Magyar Péter: ez hangzott el a kormányülésen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Változásjelentési kötelezettség
a szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 18:02
Kvíz: 40 éves a Top Gun! Mennyit tudsz a filmtörténelem kultikus pilótaiskolájáról?
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 17:06
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
Agrárszektor  |  2026. május 15. 17:27
Kilőttek az árak: nem semmi, mennyit drágult a baromfihús ezen a piacon
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm