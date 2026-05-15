Visszatér a sokak által várt adónem: hatalmas könnyebbség, de keményen ráfázhat, aki ezt a hibát elköveti

Egy szakmai elemzés szerint a KATA visszavezetése csökkenti a vállalkozások adminisztrációs terheit, és növeli a munkaerőpiaci rugalmasságot.

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, Kármán András pénzügyminiszter a héten bejelentette a kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) visszatérését. Az új rendszer ismét engedélyezi a cégek közötti számlázást. A WHC Payroll szakmai elemzése szerint ez a lépés jelentősen csökkenti a vállalkozások adminisztrációs terheit, és növeli a munkaerőpiaci rugalmasságot. Ugyanakkor a kifizetői oldalon újra komoly kockázatot jelenthet a színlelt munkaviszonyok kialakulása, ami szigorú hatósági ellenőrzéseket vonhat maga után.

A KATA 2022-es szigorítása és a céges számlázás korlátozása után a legtöbb érintett az átalányadózás felé fordult. Bár ez a forma továbbra is kedvező maradt, jóval bonyolultabb adminisztrációt és a bevételi értékhatárok folyamatos figyelését követelte meg. Sok korábbi alvállalkozó visszatért a klasszikus munkaviszonyba vagy a munkaerő-kölcsönzésbe. Ez ugyan növelte a cégek bérköltségeit, de egyben nagyobb jogbiztonságot is teremtett. A mostani bejelentés azonban újra megnyitja az utat az alacsony adóteherrel járó, rugalmas foglalkoztatási formák előtt.

A korábbi KATA legnagyobb vonzerejét az egyszerűsége adta. Ez azonban a múltban a színlelt munkaviszonyok tömeges elterjedéséhez vezetett. A WHC Payroll szakértői arra figyelmeztetnek, hogy az újbóli bevezetéskor a vállalatoknak fel kell készülniük a fokozott hatósági szigorra. Ha a kifizető cégek tömegesen alkalmaznak katásokat, az adóhivatal várhatóan ismét célzottan vizsgálja majd a jogviszonyokat. Különös figyelmet fordítanak majd azokra a kritériumokra, amelyek elválasztják a tényleges vállalkozói létet a színlelt munkaviszonytól.

Szakály Balázs, a WHC Payroll vezetője szerint a KATA visszatérése komoly lehetőség a gazdaság fehérítésére. Ugyanakkor a foglalkoztatókat óvatosságra inti. Kiemelte: az egyszerűbb adminisztráció ellenére is fenn kell tartani a szigorú jogi és bérszámfejtési kontrollt. Erre azért van szükség, hogy a cégek elkerüljék a múlt hibáit, és jogilag támadhatatlan foglalkoztatási struktúrákat alakítsanak ki.

A visszatérő KATA a kilátásba helyezett egyéb adókönnyítésekkel, például a minimálbér környéki szja-csökkentéssel együtt érezhetően növelheti a nettó kereseteket. Az átállás azonban felelős tervezést igényel. Az alacsonyabb járulékalap ugyanis hosszabb távon szerényebb társadalombiztosítási és nyugdíjellátást eredményez. Erre mind a vállalkozóknak, mind a felelős munkáltatóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk.