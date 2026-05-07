Csütörtökön zivatarok és záporok teszik csapadékossá az időjárást, emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.
Megszületett a nagy döntés: megvan a céldátum, ekkor búcsúzhatunk a forinttól Magyarországon
Az új kormány kiemelt gazdaságpolitikai célként határozta meg az euró 2030-as magyarországi bevezetését. Ennek megvalósításához már idén ősszel elkészülhet egy konkrét makrogazdasági menetrend. A piac kedvezően fogadta az irányváltást, így a forint jelentős erősödésbe kezdett. Az euróövezethez történő csatlakozáshoz azonban szigorú költségvetési fegyelemre van szükség. A korábbi régiós példák is rámutatnak, hogy elengedhetetlen az államadósság csökkentése és az európai bankunióba történő integráció.
A választások óta a forint látványos erősödést mutatott mind az euróval, mind a dollárral szemben. Az euró jegyzése a korábbi 375 forintos szintről hirtelen a 360–365-ös sávba süllyedt. Ez a közel másfél évtizedes rekordnak számító havi teljesítmény egyértelműen a befektetői bizalom növekedésének köszönhető. A piacok egy kiszámíthatóbb és hitelesebb gazdaságpolitikát áraznak be. Különösen igaz ez a zárolt uniós források felszabadítására és az euróbevezetés melletti elköteleződésre. A kormányzat már megkezdte a tárgyalásokat Brüsszellel, és világossá tették, hogy a cél a csatlakozási feltételek teljesítése az évtized végére - jelentette a Portfolio.
Bár a magyar társadalom többsége támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését, a folyamat komoly gazdasági kihívásokat tartogat. Magyarország ugyanis jelenleg egyetlen maastrichti konvergenciakritériumot sem teljesít. A tervek szerint a kormány széles körű szakmai és társadalmi egyeztetést indít a konkrét lépések megtétele előtt. Ezt követően, várhatóan ősszel, bemutathatnak egy új középtávú költségvetési pályát. Ez felvázolja majd, hogyan tervezik a jelenlegi magas államháztartási hiányt a GDP 3 százaléka alá szorítani. A fegyelmezett gazdálkodás elengedhetetlen ahhoz, hogy az államadósság is csökkenő pályára álljon.
A csatlakozási folyamat első érdemi állomása a bankunióval való szorosabb együttműködés lehet, amelyet az ERM II árfolyamrendszerbe való belépés követ. Ez a mechanizmus az euró "előszobája". Itt a hazai devizának legalább két évet kell eltöltenie úgy, hogy az árfolyama legfeljebb egy szigorú, plusz-mínusz 15 százalékos sávban ingadozhat az euróhoz képest. Ezzel párhuzamosan a Magyar Nemzeti Banknak is alkalmazkodnia kell. A jelenlegi 3 százalékos inflációs célt fokozatosan a frankfurti Európai Központi Bank 2 százalékos célkitűzéséhez kell igazítania.
Ha a piacok hitelesnek ítélik a csatlakozási menetrendet, annak már rövid távon is komoly gazdasági előnyei lehetnek. A jelenleg 6 százalék körüli magyar állampapírhozamok megközelíthetik az euróövezet 3 százalékos átlagát. A hozamok csökkenése jelentős megtakarítást eredményezne az adósságszolgálatban. A korábbi régiós csatlakozók közül Magyarország helyzete leginkább a 2009-es szlovák euróbevezetéshez hasonlítható. Ennek oka, hogy a szlovák korona is egy szabadon lebegő árfolyamrendszerből váltott a közös európai devizára.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Bár a szlovák valuta az átállást megelőző években mintegy 25 százalékot erősödött, az elemzők szerint a forint esetében ekkora ugrás nem várható. A jelenlegi globális gazdasági környezet ugyanis jóval borúsabb, mint a kétezres évek közepén tapasztalt fellendülés idején. Ugyanakkor egy megvalósítható, fegyelmezett költségvetéssel párosuló konvergenciaprogram tartós és fokozatos felértékelődést hozhat a forint számára a következő években. Szakértők szerint a magyar gazdaság fejlettsége már megengedi az integrációt. A döntés most a politikai és gazdasági vezetők kezében van, hogy a kitűzött 2030-as dátum ne csupán egy ambiciózus ígéret, hanem valósággá váló terv legyen.
Jelentősen erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 35,77 pontos, 0,03 százalékos csökkenéssel, 135 899,33 ponton zárt szerdán.
A GVH szerint nem várt költségeket okozhatott a telekommunikációs cég a fogyasztók számára.
Öt év alatt több mint 37 ezer fővel bővült az európai szupergazdagok köre a Knight Frank 2026-os vagyonjelentése szerint.
Egyetlen óvatlan kattintással súlyos pénzeket bukhatsz az idei adóbevalláson, ha vakon jóváhagyod a tervezetet
A 2025-ös évközi adószabály-változások sokaknál „felülírják” a NAV bevallási tervezetét.
Gigantikus összeolvadásra készülhet a távközlési óriás: elárulta az elemző, kik lesznek a lépés legnagyobb vesztesei
A Deutsche Telekom és a T-Mobile US esetleges összeolvadása rövid távon inkább bizonytalanságot hozhat a szakértő szerint.
Itt a hivatalos menetrend az új parlament első napjáról: így választják miniszterelnökké Magyar Pétert május 9-én
Szombaton délelőtt összeül az új Országgyűlés: a részletes menetrend alapján már az első napon felállhat az új kormányzati struktúra.
Az Erste 5 milliárd forintos veszteséggel zárta az első három hónapot, amit főként az extraprofitadó új szabályai okoztak.
Nyomáspróbához használt festett víz kerülhetett a csatornába, dugulás miatt a felszínre is kijutott.
Óriási pénzeső hullhat a magyar diákokra és nyugdíjasokra: kiderült, honnan teremtik elő a mesés összegeket
A hamarosan felálló, Magyar Péter vezette új kormány jelentős jóléti intézkedéseket ígér.
Folytathatja az emelkedést a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a szerdai nyitást követően.
Kíméletlen döntés született a színfalak mögött: váratlan rémálommal néz szembe Magyarország, minden perc számít
Az ezen a héten felálló, Magyar Péter vezette új kormánynak mindössze néhány hónapja marad a több milliárd eurós magyar keret megmentésére.
360 forint alatt volt az euró árfolyama szerda reggel, 2022 februárjában volt utoljára ilyen erős a forint.
Befuccsolt a keleti nyitás gigaprojektje, óriási pénzt bukott a magyar állam: szinte esélytelen, hogy megtérül a kár
Több mint százmilliárd forintot emésztett fel az a befuccsolt indonéziai útdíjszedési projekt, amelyet a magyar kormány a keleti nyitás hatalmas exportsikereként harangozott be.
Az elektronikai és élelmiszeripar húzta a növekedést, a járműgyártás csak mérsékelten bővült.
Az eurót röviddel 7 óra előtt 361,20 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 361,15 forintnál.
Kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a hazai bankvezérek: ezen a lépésen múlhat a magyar gazdaság jövője
Kiszámítható gazdaságpolitikát, az uniós források megszerzését, valamint az extraprofitadók és a kamatstop kivezetését várja az új kormánytól a magyar bankszektor.
Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke szerint a magyar gazdaságban és a bankszektorban eljött az idő a szemléletváltásra.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n