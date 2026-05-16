Tényleg ez a legjobb villanyautó? Teszten a frissített Tesla Model 3: idegesítő újítástól lépett vissza Elon Musk

Kevés autó mondhatja el magáról, hogy valóban képes volt átrajzolni az autóipar erőviszonyait - a Tesla Model 3 pontosan ilyen. Mi most a 2026-os Highland Premium AWD változatát teszteltük, és arra voltunk kíváncsiak, hogy a számos apró finomítás, amely ebben az évben érkezett az újabb Model 3-ba, mennyire emeli új szintre a mindennapi használatot. A Model 3 a 2017-es bemutatása óta az elektromos autók egyik fő viszonyítási pontja lett, amelyet ma is erős konkurensek - a BMW i4-től a Hyundai Ioniq 6-on át a Mercedes CLA-ig - próbálnak utolérni. A frissített verzió pedig már konkrétan használat közben mutatja meg a fejlődést: csendesebb, komfortosabb és összességében könnyebben élhető autó lett a mindennapokra.

Kevés autó mondhatja el magáról, hogy valóban megváltoztatta az autóipart. A Tesla Model 3 ilyen. Amikor a Tesla 2017-ben piacra dobta a típust, nem egyszerűen egy új elektromos autót mutatott be, hanem gyakorlatilag újradefiniálta azt, mit várhatunk el egy modern autótól. Addig az elektromos autó sokak szemében kompromisszumos technológiai demonstráció volt: rövid hatótávval, bizonytalan töltési háttérrel és többnyire steril vezetési élménnyel.

A Model 3 ezt borította fel. Elérhetőbb árat, használható, közel 500 kilométeres hatótávot, komoly gyorsulást és olyan szoftveres ökoszisztémát adott, amellyel a konkurensek még ma is küzdenek. Nem véletlen, hogy néhány év alatt a világ egyik legnagyobb darabszámban eladott elektromos autója lett.

Az első generáció azonban korántsem volt hibátlan. A futómű keményen reagált a rossz utakon, autópályán magas volt a gördülési és szélzaj, az anyagminőség pedig sokszor inkább egy technológiai startupot, mintsem prémiumautót idézett. A Tesla válasza nem hagyományos modellváltás volt: a gyártó évekig csendben, folyamatosan fejlesztette az autót, majd megérkezett a valódi nagy frissítés, a Project Highland.

A 2026-os modellév ezt az alapjaiban átdolgozott verziót viszi tovább - finomhangolt részletekkel, kiforrottabb hardverrel és néhány fontos korrekcióval. A Tesla szerint a Highland fejlesztés során az alkatrészek több mint felét lecserélték. Ez az állítás elsőre marketingnek tűnhet, de a mindennapi használat során gyorsan kiderül: ez valóban egy sokkal kiforrottabb autó. Mi most a Premium AWD verziót teszteltük, ami leénykori nevén a Long Range, méghozzá összkerékhajtással.

Külsőre a változások elsőre visszafogottnak tűnnek, de részleteiben sokkal modernebb lett a forma. Az első generáció kissé gömbölyded, „békaarcú” orr-része helyett laposabb, agresszívebb frontrészt kapunk keskenyebb LED-es fényszórókkal. Hátul az új, C alakú lámpasor tisztább és elegánsabb megjelenést ad.

A módosítások nemcsak esztétikai célokat szolgáltak. A légellenállási együttható 0,23-ról 0,219-re csökkent, ami a Model 3-at a világ egyik legaerodinamikusabb sorozatgyártású autójává teszi. A méretek közben alig változtak: az autó 4720 mm hosszú, 1850 mm széles és 1440 mm magas, tengelytávja továbbra is 2875 mm.

A tesztautó Diamond Black fényezése kifejezetten jól állt a Highlandnek. A teljes chrome delete csomag - beleértve az első Tesla emblémát és a hátsó feliratot is - modernebb, technokrata karaktert ad az autónak.

A facelift egyik fontos újdonsága a lökhárítóba integrált első kamera, amely a Hardware 4 rendszer része. Ez elsősorban az önvezető funkciók és a parkolási asszisztens működését javítja. Érdekesség, hogy ez a kamera nem szerelhető utólag a korábbi Highland modellekbe, ami némi elégedetlenséget váltott ki a tulajdonosok között.

A LED Mátrix fényszórók kiválóan teljesítenek, a hátsó lámpatestek pedig látványosabbak és modernebbek az előd megoldásánál. A rejtett kilincsek továbbra is maradtak. Kétségtelenül elegánsak és aerodinamikailag indokoltak, de a mindennapi használat során továbbra sem olyan praktikusak, mint egy hagyományos kilincs.

A beltér már prémiumnak tűnik

A Highland egyik legnagyobb előrelépése az utastér. Beülve az első dolog, ami feltűnik, a csend. Az új szigetelések, az akusztikus üvegezés és az átdolgozott tömítések miatt a különbség a korábbi generációhoz képest drámai. Autópályán már nem kell túlkiabálni a gördülési zajt, hosszabb úton pedig sokkal kevésbé fárasztó az autó.

Az anyagminőség is sokat javult. A korábbi fa dekor helyett szövetes betét és körbefutó hangulatvilágítás került a műszerfalra. A fénycsík ráadásul már nem tükröződik a szélvédőben, ami az első Highland egyik kellemetlen hibája volt.

A központi 15,4 colos kijelző továbbra is az autó agya. Minden innen vezérelhető - navigáció, klíma, kamerák, média, töltés. A rendszer gyors és logikus, ebben továbbra is etalon a Tesla. Ugyanakkor a minimalizmusnak ára van. Sok funkció olyan mélyen került a menükbe, amelyeket más autókban egyetlen fizikai gombbal el lehetne érni. Ez továbbra is megosztó filozófia.

Pozitívum viszont, hogy a Tesla visszahozta az indexkart. A Highland első verziójának egyik legnagyobb kritikája a kormányra költöztetett, érintőgombos indexelés volt, különösen körforgalmakban. A fizikai kar visszatérése apróságnak tűnhet, de napi használat során óriási különbséget jelent.

Az első ülések immár szellőztethetők, a hátsó utasok pedig külön 8 colos kijelzőt kaptak, amelyről a klíma és a multimédia is vezérelhető. Bluetooth fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.

A helykínálat továbbra is kiváló. Hátul bőséges a lábtér, bár 185 centi felett a fejtér már kompromisszumos lehet az üvegtető miatt. A csomagtér mérete 594 liter, ami ebben a kategóriában nagyon jó érték, ráadásul ott van az extra 88 literes első csomagtartó is. Ugyanakkor a nyílás még mindig elég kicsi.

Mennyit megy el egy töltéssel?

A Premium AWD változatban két villanymotor dolgozik: elöl aszinkron, hátul szinkron egység. A rendszer teljesítménye nagyjából 440-500 lóerő közé tehető - a Tesla nem adja meg pontosan -, a nyomaték közel 500 Nm. A 84,7 kWh-s Li-NMC akkumulátorral a WLTP-hatótáv akár 660 kilométer is lehet körülményektől, kerékmérettől függően.

A gyakorlatban természetesen ennél kisebb értékekkel lehet számolni, de a Model 3 még mindig a leghatékonyabb villanyautók közé tartozik. A teszt során városi és elővárosi használat mellett 12–13 kWh/100 km közötti fogyasztásokat mértem, autópályás használatban pedig 16 kWh körüli átlag jött ki - klímázva, tempomatos 130-al. Ez kiemelkedően jó eredmény egy ekkora teljesítményű, összkerekes autótól. Azaz városban és elővárosban akár 650 kilométer körüli valós hatótáv is elérhető, míg autópályán nagyjából 500 kilométerrel lehet reálisan számolni - de persze ez sokmindentől függ az időjárástól kezdve a lábunk nehézségéig.

A gyorsulás továbbra is brutális. A 0-100 km/órás sprint 4,4 másodperc körül alakul, de ami igazán lenyűgöző, az nem maga a szám, hanem az azonnali reakció és az a természetesség, ahogy az autó bármilyen tempóról megindul.

A korábbi Model 3 egyik legnagyobb hibája a túlságosan feszes futómű volt. A Highland ezen látványosan javított. A frekvenciaszelektív lengéscsillapítók sokkal kulturáltabban kezelik az úthibákat, miközben az autó továbbra is stabil és pontos marad. Az elődhöz képest kevésbé nyers és kevésbé gokartszerű az élmény, de a komfortnövekedés bőven megéri ezt a kompromisszumot.

A kormányzás pontos, közvetlen és végre nem kelt videojátékos érzetet. A regeneratív fékezés továbbra is az egyik legjobban hangolt a piacon: az egypedálos vezetés természetes és könnyen megszokható.

Szoftver és ökoszisztéma: továbbra sincs igazi konkurens

A Tesla legnagyobb előnye továbbra sem pusztán maga az autó, hanem a teljes ökoszisztéma. A mobilalkalmazás kiváló. Távolról vezérelhető a klíma, ellenőrizhető a töltöttség, megnyitható az autó, követhetőek a kameraképek és aktiválható az őrszem mód.

Az OTA frissítéseknek köszönhetően az autó folyamatosan fejlődik. Új funkciók, javítások és finomhangolások érkeznek szervizlátogatás nélkül. A Supercharger-hálózat pedig még mindig óriási előny. A töltés egyszerűsége és megbízhatósága továbbra is etalon.

A 250 kW-os DC gyorstöltés a gyakorlatban is működik: megfelelően előmelegített akkumulátorral valóban elképesztően gyorsan tölthető az autó.

Továbbra sem tökéletes

A Model 3 még mindig nem hibátlan. Nincs Apple CarPlay és Android Auto, ami bizonyos helyzetekben hiányozhat.

A kizárólag kamerákra építő vezetéstámogató rendszernek továbbra is megvannak a korlátai. Fantomfékezések időnként előfordulnak, útépítéseknél és bonyolult forgalmi helyzetekben a rendszer kevésbé kiforrott, mint egyes európai konkurenseké.

A telefonos kulcs működése sem mindig hibátlan: előfordul, hogy az autó nem nyit azonnal. És bár sokat javult az összeszerelési minőség, a Tesla ügyfélkezelése és szervizhálózata továbbra sem éri el a prémium európai márkák szintjét.

Mi a verdikt? Mibe kerül?

A Tesla Model 3 2026-ra egy kiforrott, érett elektromos autó lett. Már nem pusztán technológiai demonstráció vagy futurisztikus kütyü, hanem valóban jól használható, kényelmes, hosszú távon is élhető autó.

A Highland-frissítés pontosan ott javított, ahol kellett: komfortban, zajszintben, minőségérzetben és használhatóságban. Közben megmaradt mindaz, ami miatt a Model 3 évekkel ezelőtt forradalmat csinált: a hatékonyság, a kiváló szoftver és a Supercharger-hálózat.

Vannak idegesítő megoldásai, vannak túlgondolt részletei és továbbra sem tökéletes autó. De összességében még mindig az egyik legerősebb ajánlat azok számára, akik valóban használható elektromos autót keresnek. És talán ez a legnagyobb fejlődés: a Tesla Model 3 már nem a jövő autója akar lenni.

A Model 3 kínálata négy jól elkülöníthető verzióból áll. A belépőszintű, hátsókerék-hajtású modell 15 499 990 forintról indul, ami a mai villanyautós mezőnyben már kifejezetten versenyképes ajánlatnak számít. A nagyobb akkumulátoros Premium Long Range hátsókerék-hajtású változat ára 18 879 900 forint, míg a tesztelt Premium Long Range összkerékhajtású verzióért legkevesebb 20 569 900 forintot kér a Tesla. A csúcsot továbbra is a brutális gyorsulású Performance AWD jelenti 22 964 900 forintos indulóárral.

A Model 3 versenytársai közül a BMW i4 21 530 000 Ft-os áron indul, a Hyundai Ioniq 6 12 999 000 Ft, a BYD Seal kb. 15 990 000 Ft, a Volkswagen ID.7 15 490 000 Ft, a Mercedes-Benz CLA 19 559 000 Ft, míg a Kia EV6 ára 17 599 000 forinttól indul.

Képek: Gosztola Judit