Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Brutális árrobbanást hozhat Magyarországon a háború: az is megszívhatja. aki most építkezne

Népszava
2026. március 18. 16:33

A közel-keleti helyzet az építőanyagok piacán is durva drádulást hozhat: a piaci szereplők 5-15 százalékos drágulást tippelnek jelenleg.

Áprilistól akár 5-15 százalékkal is drágulhatnak az építőanyagok a növekvő kőolaj- és földgázárak miatt. Az áremelkedést elsősorban a gyártás rendkívül magas energiaigénye és a megugró logisztikai költségek hajtják. Emellett a külföldi beszerzéseket drágító, kedvezőtlen devizaárfolyam is jelentősen hozzájárul a folyamathoz - jegyzi meg cikkében a Népszava.

A gyártók egy része már jelezte az új árakat a kereskedőknek. Juhász Attila, az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának és az Újház Zrt. elnöke elmondta, hogy a legnagyobb gyártók bejelentései alapján a falazóanyagok és a téglák esetében 10-15 százalékos árugrás várható. Ezzel párhuzamosan a gipszkartonok, a betonacélok és az egyéb acélipari termékek ára 5-10 százalékkal nőhet a tavasz folyamán.

A drágulás legfőbb oka, hogy a közel-keleti feszültségek felborították a globális energiapiacot. Kiemelt tényező ezen belül is az iráni konfliktus, valamint a Hormuzi-szoros lezárása. A falazóanyagok, a tetőcserepek és a burkolatok előállítási költsége szorosan összefügg a földgáz és a villamos energia árával. Ezzel szemben a szigetelőanyagok és az építési ragasztók gyártása közvetlenül a kőolajszármazékokon alapul.

Az elszálló olajárak a logisztikát sem kímélik. Mivel a szállítási díjak mintegy negyven százalékát az üzemanyagköltség teszi ki, ez a tétel tovább emeli a végfelhasználói árakat. A helyzetet a kedvezőtlen forintárfolyam is nehezíti. A magyar piac ugyanis sok esetben importált késztermékekre szorul, a hazai gyártók pedig a külföldről behozott alapanyagoktól függnek.
