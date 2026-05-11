Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)

A modern kertápoláshoz most ajándék is jár

A Dreame prémium robotfűnyírójához, az A1 Próhoz hasonló készülékek mára alapjaiban írták át sok magyar háztartás rutinját. Míg korábban a kinti munkák egyszerűsítésének érdekében kezdetleges technológiákkal próbálkoztak, a modern automatizált fűnyírók az elmúlt években a gyakorlatban is bebizonyították, hogy a felhasználóbarát irányítás és az egyszerű beüzemelés és működtetés mára minimálisra csökkentette a manuális munkát a kertápolás ezen területén.

A kezedben az irányítás

A legújabb készülékek lelkét az a LiDAR technológia adja, amely korábban csak a legmodernebb önvezető autókban vagy ipari robotokban volt elérhető. Ez a rendszer szükségtelenné teszi például a bonyolult határolóvezetékek telepítését, helyette rövid idő alatt megalkotott digitális térképpel dolgoznak. Az ilyen jellegű fejlesztések tették például lehetővé, hogy szemben a kezdetleges készülékekkel, ne okozzanak gondot a kertben hagyott kutyajátékok vagy eszközök. Akár egy 800 m²-es területet is képes önállóan rendben tartani, miközben a meredekebb, 45%-os lejtőkkel is magabiztosan megbirkózik.

Ezen eszközök talán legnagyobb fegyvere a rugalmasság: a Dreamehome applikáción keresztül a kezünkben van a teljes kontroll a kertünk felett. A fűnyírás pontos helyétől kezdve a penge magasságáig (3 és 7 cm között) mindent egy helyen állíthatunk be a telefonunkon, ami lényegesen egyszerűbbé teszi a gyep gondozását a hagyományos eszközökhöz képest. A lehetőségeket jól mutatja, hogy a Dreame A1 Pro három speciális üzemmóddal alkalmazkodik a kert aktuális állapotához. Az All-Area mód a teljes zóna szisztematikus és hatékony lefedéséért felel, a Zone mód segítségével pontosan meghatározhatunk egy adott területet, míg a Spot mód lehetővé teszi, hogy a gép egyetlen pontra összpontosítson.

A technológiai fejlődés egyik legfontosabb válasza a felhasználói igényekre a több térkép kezelésének képessége. Az A1 számára már az sem jelent akadályt, ha a kertünk tagolt: a rendszer képes két különálló térképet párhuzamosan kezelni, így az első és a hátsó részek gondozása is egyszerűbbé válik. A praktikusságot pedig az ellenállóság teszi teljessé: az IPX6-os vízállósági besorolásnak köszönhetően az eszköz könnyedén megbirkózik a hirtelen jött felhőszakadásokkal, illetve a tisztítása is egyszerű, hiszen akár a kerti locsolótömlővel is lemosható.

A kertápolás új trendje

A modern háztartásokban a robotporszívó után a robotfűnyíró kezd az új alapvetéssé válni, és ma már nem csupán az időtakarékosság, hanem az eredmény minősége miatt is. A teljes testreszabhatóság, a könnyű kezelés és az elvégzett munka minősége is azt mutatja, hogy a kertápolás jövőjének alappillérei lesznek a Dreame A1 Pro készülékekhez hasonló robotfűnyírók. Ezt jól mutatja, hogy eljutottunk arra a szintre, ahol a technológia már nem egy "hátsó kertben kószáló kísérleti eszközt" ad a kezünkbe, hanem egy megbízható segítőtársat.

A májusi promóció keretében a Dreame A1 Pro készülékek mellé most egy garázs és egy további vágókés jár ajándékba, amely a hivatalos partnereknél történt vásárlást követően ezen a felületen regisztrálva igényelhető.

