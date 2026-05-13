Kimondták az ítéletet Brüsszelben: esélyük sem lesz az európai milliárdokra a szabályszegőknek

Hat európai uniós tagállam szigorúbb jogállamisági feltételekhez kötné a közös uniós források, köztük az agrártámogatások kifizetését is. A Svédország vezette országcsoport célja, hogy a 2028 és 2034 közötti költségvetési ciklusban az alapvető demokratikus értékeket megsértő kormányok semmilyen kiskapun keresztül ne férhessenek hozzá a közös pénzekhez - írta a Portfolio.

Az uniós tagállamok már tárgyalnak a 2028-tól induló, 1800 milliárd eurós többéves pénzügyi keretről. Ennek feltételrendszere komoly vitákat generál a tagországok között. Svédország, Ausztria, Észtország, Finnország, Németország és Hollandia – amelyek zöme nettó befizető – nemrég közös javaslatot nyújtott be az Európai Bizottságnak.

Bár üdvözlik a testület eddigi terveit az uniós pénzek védelmére, úgy vélik, hogy a javasolt biztosítékok túlságosan gyengék. A jelenlegi rendszer ugyanis nem tudja maradéktalanul megakadályozni, hogy a jogállamisági normákat megsértő tagállamok bizonyos forrásokhoz mégis hozzájussanak. Ez történt korábban Magyarország és Lengyelország esetében is az agrárpénzeknél. "Ezek az elvek nem opcionálisak, hanem minden uniós forrás esetében alapvetőek" – fogalmazott Jessica Rosencrantz, svéd európai ügyekért felelős miniszter.

A hat állam azt indítványozza, hogy az Európai Bizottság kapjon erősebb ellenőrzési jogkört a felfüggesztett támogatások felett. Javaslatuk szerint a szankciókat a tagállamok a Tanácsban csak minősített többséggel tudnák elutasítani, ami jelentősen megnehezítené a büntetések blokkolását. Emellett határozottan ellenzik azt a felvetést, amely lehetővé tenné a zárolt összegek akár harminc százalékának átcsoportosítását. Úgy vélik, ez a lépés aláásná a szankciós rendszer hatékonyságát.

A szigorítást követelő országok szerint a jogsértések megállapításakor a Bizottságnak a lehető legszélesebb információs bázisra kellene támaszkodnia. Figyelembe kellene vennie például az Európai Unió Bíróságának ítéleteit, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének anyagait, valamint az éves jogállamisági jelentéseket is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Végül azt is hangsúlyozzák, hogy a jogállamisági garanciáknak nemcsak a nemzeti és regionális programokra, hanem maradéktalanul a teljes uniós költségvetésre ki kell terjedniük. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a feltételek érvényesek lennének a több százmilliárd eurós európai versenyképességi és külügyi alapokra, sőt, még az uniós intézmények igazgatási költségeire is.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.