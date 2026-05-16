Szabályosan menekülnek a szavazók a kormányfő mögül: még Donald Trump is kőkeményen nekiment

Hivatali idejének első évfordulójára történelmi mélypontra, 16 százalékra zuhant Friedrich Merz német kancellár népszerűsége. A stagnáló gazdaság, a be nem váltott ígéretek és a kancellár empátiát nélkülöző kommunikációja miatt a választók elfordultak a kormánytól. Eközben a szélsőjobboldali AfD a felmérésekben átvette a vezetést. A belpolitikai válságot egy élesedő külpolitikai konfliktus is tetézi. Merz ugyanis nyíltan bírálta az Egyesült Államok Irán-stratégiáját, amire válaszul Donald Trump amerikai csapatkivonásokkal fenyegetőzött - írja elemzésében a Portfolio.

Hivatalba lépésének egyéves évfordulóján a közvélemény-kutatások korábban sosem látott mélypontot mértek. A lakosságnak mindössze 13 százaléka elégedett a szövetségi kormánnyal. A felmérések történetében most először fordult elő, hogy a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) megelőzte a konzervatív CDU/CSU pártszövetséget. A drasztikus népszerűségvesztés hátterében elsősorban a gazdasági nehézségek állnak. A német bruttó hazai termék (GDP) tavaly mindössze 0,2 százalékkal nőtt. Ennek következtében a polgároknak már kevesebb mint negyede bízik abban, hogy a kormány képes fellendíteni az ország gazdaságát.

A strukturális problémák mellett a kancellár legnagyobb gyengeségének a saját kommunikációját tartják. A kritikusok szerint Merz nem érti a hétköznapi emberek gondjait, sokszor pedig kioktatóan és felsőbbrendűen fogalmaz. Jól példázza ezt az a nagy vihart kavart eset, amikor egy saját temetésére gyűjtő, rákos beteg asszony panaszaira empátia nélkül, nyers stílusban reagált. Bár a kancellár azzal védekezik, hogy nem akar "csiszolt kavics" lenni, a sorozatos hibák komoly kapcsolatteremtési gondokra utalnak. Ezt mutatta az is, amikor egy szakszervezeti rendezvényen egyszerűen kifütyülték. Elemzők szerint a probléma részben abból fakad, hogy Merz korábban hosszú évekre hátat fordított a politikának. Az üzleti világban, a nagyvállalati felsővezetők között szocializálódva túlságosan is eltávolodott az átlagemberek valóságától.

Külpolitikai téren a kancellár sokkal komfortosabban mozog. Az elmúlt évet intenzív diplomáciai utazásokkal töltötte, de a legnagyobb kihívást az Egyesült Államokhoz, és kifejezetten a Donald Trumphoz fűződő viszonya jelenti. Bár Merz elkötelezett atlantista, és kancellársága elején kerülte a nyílt konfrontációt, az Irán elleni háború új helyzetet teremtett. Ezt a fegyveres konfliktust a német közvélemény ugyanis határozottan elutasítja. Amikor a kancellár egy nyilvános szereplésén nyíltan bírálta Washington háborús stratégiáját és a kivonulási terv hiányát, az amerikai elnök a közösségi médiában éles támadást indított ellene. Trump ráadásul a Németországban állomásozó amerikai csapatok részleges kivonásával is megfenyegette Berlint.

Az elemzők szerint a Washingtonnal való nyílt konfliktus felvállalása diplomáciai szempontból kockázatos lépés volt Merz részéről. Belpolitikailag azonban ez nem feltétlenül hozza hátrányos helyzetbe. A felmérések alapján a németek 70 százaléka támogatja, hogy a kormány tartson ki az álláspontja mellett, még akkor is, ha ezzel kivívja az amerikai elnök haragját. A határozott kiállás tehát hozhat némi szimpátiát a kancellárnak. A mélyen gyökerező gazdasági és kommunikációs problémákból fakadó bizalomvesztést viszont önmagában ez a lépés nem fogja tudni megfordítani.