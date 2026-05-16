A Mercedes-Benz továbbra is elsősorban személyautókra és teherautókra koncentrálna.
Szabályosan menekülnek a szavazók a kormányfő mögül: még Donald Trump is kőkeményen nekiment
Hivatali idejének első évfordulójára történelmi mélypontra, 16 százalékra zuhant Friedrich Merz német kancellár népszerűsége. A stagnáló gazdaság, a be nem váltott ígéretek és a kancellár empátiát nélkülöző kommunikációja miatt a választók elfordultak a kormánytól. Eközben a szélsőjobboldali AfD a felmérésekben átvette a vezetést. A belpolitikai válságot egy élesedő külpolitikai konfliktus is tetézi. Merz ugyanis nyíltan bírálta az Egyesült Államok Irán-stratégiáját, amire válaszul Donald Trump amerikai csapatkivonásokkal fenyegetőzött - írja elemzésében a Portfolio.
Hivatalba lépésének egyéves évfordulóján a közvélemény-kutatások korábban sosem látott mélypontot mértek. A lakosságnak mindössze 13 százaléka elégedett a szövetségi kormánnyal. A felmérések történetében most először fordult elő, hogy a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) megelőzte a konzervatív CDU/CSU pártszövetséget. A drasztikus népszerűségvesztés hátterében elsősorban a gazdasági nehézségek állnak. A német bruttó hazai termék (GDP) tavaly mindössze 0,2 százalékkal nőtt. Ennek következtében a polgároknak már kevesebb mint negyede bízik abban, hogy a kormány képes fellendíteni az ország gazdaságát.
A strukturális problémák mellett a kancellár legnagyobb gyengeségének a saját kommunikációját tartják. A kritikusok szerint Merz nem érti a hétköznapi emberek gondjait, sokszor pedig kioktatóan és felsőbbrendűen fogalmaz. Jól példázza ezt az a nagy vihart kavart eset, amikor egy saját temetésére gyűjtő, rákos beteg asszony panaszaira empátia nélkül, nyers stílusban reagált. Bár a kancellár azzal védekezik, hogy nem akar "csiszolt kavics" lenni, a sorozatos hibák komoly kapcsolatteremtési gondokra utalnak. Ezt mutatta az is, amikor egy szakszervezeti rendezvényen egyszerűen kifütyülték. Elemzők szerint a probléma részben abból fakad, hogy Merz korábban hosszú évekre hátat fordított a politikának. Az üzleti világban, a nagyvállalati felsővezetők között szocializálódva túlságosan is eltávolodott az átlagemberek valóságától.
Külpolitikai téren a kancellár sokkal komfortosabban mozog. Az elmúlt évet intenzív diplomáciai utazásokkal töltötte, de a legnagyobb kihívást az Egyesült Államokhoz, és kifejezetten a Donald Trumphoz fűződő viszonya jelenti. Bár Merz elkötelezett atlantista, és kancellársága elején kerülte a nyílt konfrontációt, az Irán elleni háború új helyzetet teremtett. Ezt a fegyveres konfliktust a német közvélemény ugyanis határozottan elutasítja. Amikor a kancellár egy nyilvános szereplésén nyíltan bírálta Washington háborús stratégiáját és a kivonulási terv hiányát, az amerikai elnök a közösségi médiában éles támadást indított ellene. Trump ráadásul a Németországban állomásozó amerikai csapatok részleges kivonásával is megfenyegette Berlint.
Az elemzők szerint a Washingtonnal való nyílt konfliktus felvállalása diplomáciai szempontból kockázatos lépés volt Merz részéről. Belpolitikailag azonban ez nem feltétlenül hozza hátrányos helyzetbe. A felmérések alapján a németek 70 százaléka támogatja, hogy a kormány tartson ki az álláspontja mellett, még akkor is, ha ezzel kivívja az amerikai elnök haragját. A határozott kiállás tehát hozhat némi szimpátiát a kancellárnak. A mélyen gyökerező gazdasági és kommunikációs problémákból fakadó bizalomvesztést viszont önmagában ez a lépés nem fogja tudni megfordítani.
Teljesen kilóg a többi nyelv közül a magyar: váratlan dolog teszi ennyire különlegessé az anyanyelvünket
Körülbelül 13-14 millióan beszélnek magyarul a világon. De vajon hol élnek a magyar közösségek, és mitől ennyire különleges a nyelvünk? Mutatjuk!
Donald Trumpnál betelt a pohár: meglépte a legrosszabbat a közel-keleti állam, veszélyben a világ kőolajellátása
Irán továbbra sem bízik az Egyesült Államokban, a pakisztáni közvetítéssel zajló béketárgyalások pedig elakadtak.
Felfoghatatlan tragédia Ukrajnában: gyermekeket is maguk alá temettek a romok a pusztító orosz rakétacsapás után
Orosz rakétacsapás ért egy kijevi lakóépületet szerda este. A támadásban 24 ember, köztük három gyermek vesztette életét.
Betelt a pohár Donald Trumpnál: drasztikus csapást a nyakába kap Európa, Putyin dörzsölheti a tenyerét
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter váratlanul leállított két európai csapattelepítést, és elrendelte több katonai egység kivonását a kontinensről.
Végleg elzárják a pénzcsapot a brit királyi családnál: példátlan dolog történik, vége a mesés luxusnak
Évtizedek óta először csökkentik a brit királyi család működését finanszírozó állami támogatást.
Legkésőbb 2029-re Oroszország készen állhat arra, hogy katonai konfliktust provokáljon a NATO-val – figyelmeztetett Carsten Breuer német főparancsnok.
A legújabb éghajlati jelentés adatai szerint a globális felmelegedés üteme a duplájára gyorsult: szinte minden klímamutató drasztikusan romlott a legutóbbi, 2021-es IPCC-jelentés óta.
Trump szerint Kína 200 Boeing repülőt rendelhet, és több amerikai energiahordozót vásárolna.
Donald Trump közel egy évtized után először látogatott Kínába amerikai elnökként, ahol Hszi Csin-ping nagyszabású fogadtatást rendezett számára.
Ismeretlen fegyveresek foglaltak el egy hajót az Egyesült Arab Emírségek partjainál, a Hormuzi-szoros közelében.
Óriási bejelentést tett a Lidl: most éppen ezzel rukkultak elő, ennek a kispénzűek nagyon örülni fognak
A brit Lidl az Olio ételmegosztó alkalmazással és a Neighbourly szociális vállalkozással együttműködve bővíti élelmiszermentő programját.
Fél 12 körül érkezett meg a Külügyminisztériumba Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövet, aki mintegy félórás egyeztetés után távozott az épületből.
Az amerikai védelmi minisztérium leállította több mint négyezer amerikai katona Európába vezénylését.
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
Magyar Péter a kormányülés után jelentette be, hogy a magyar kormány elítéli a támadást, és csütörtökre berendelték Oroszország magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba.
Váratlan fordulat a kormánynál: elvették a paksi bővítést a külügytől, elképesztő hatalmat kapott több tárcavezető
A jogszabály emellett rögzíti a miniszterelnök irányító szerepét, és hivatalossá teszi négy miniszter jogalkotási vétójogát is.
A lengyel államfő hangsúlyozta: az Egyesült Államok nélkül nem létezhet NATO, ugyanakkor az Európai Uniónak is erősítenie kell saját védelmi képességeit.
Brutális belháború robban ki a háttérben: fellázadtak a képviselők, napokon belül megbukhat Keir Starmer
A kihívó Wes Streeting egészségügyi miniszter lehet, akit régóta Starmer legesélyesebb belső riválisaként emleget a brit sajtó.
Az ukrán fél szerint az első uniós csatlakozási klaszter megnyitása összhangban áll Magyarország kisebbségvédelmi álláspontjával is.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n