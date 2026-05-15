Gazdaság

Gyengüléssel fordul a hétvégére a forint: mutatjuk a péntek reggeli árfolyamokat

2026. május 15. 08:14

A főbb devizákkal szemben gyengült a forint, de az eurónak a dollárral szembeni árfolyama sem járt jobban.

Péntek reggelre a csütörtök esti jegyzésekhez képest gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon.

Az euró árfolyama reggel hét órakor 359,56 forinton állt, ami emelkedést jelent a csütörtök esti 357,43 forintos szinthez viszonyítva. A dollár szintén drágult: jegyzése 306,15 forintról 308,80 forintra emelkedett. A svájci frankért az előző esti 390,85 forint helyett már 392,92 forintot kértek.

Ezzel egy időben az euró gyengült a dollárral szemben: az árfolyam 1,1678-ról 1,1646 dollárra süllyedt.
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszkeresetes faktoring
Faktoring szolgáltatás, amelyben a faktor cég jogosult visszavásároltatni ügyfelével a faktorált követelést.

