Hatalmas bejelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz, ennek minden katona örülni fog

Új korszakot és a katonák megbecsülésének helyreállítását ígéri bejelentésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. A tárcavezető azonnali jóléti intézkedésekről, köztük plusz tíz szabadnapról és a bérfeszültségek rendezéséről döntött. Ezenfelül elrendelte az elmúlt időszak gyanús ügyeinek szigorú kivizsgálását, valamint az alakulatok történelmi hagyományainak visszaállítását - írta meg a Portfolio.

A miniszter célja, hogy a Magyar Honvédségnél újra a katona kerüljön a középpontba. Ennek érdekében azonnali lépéseket tesz az állomány moráljának javítására. A honvédelem napja alkalmából 2026. május 21-ét és 22-ét a teljes állomány számára szolgálatmentes nappá nyilvánítják. Emellett az állomány minden tagja tíz új szabadnapot kap. Átvilágítják a bérrendszert a bérfeszültségek felszámolása céljából, és megszüntetik az adminisztratív, valamint a műveleti beosztást betöltő katonák közötti megkülönböztetést.

A tervek szerint kivezetik azokat a méltatlan jogszabályokat, amelyek megrendítették az állomány biztonságérzetét. Egy új, erős honvédelmi törvény kidolgozása a cél, amely hatékonyan védi a magyar katonákat. Az elkövetkező hónapokban megalkotják az életpálya méltó lezárását biztosító rendszert is, a tervek szerint 2027. január 1-jétől már az új szabályok lépnek életbe. A miniszter arról is döntött, hogy a korábbi "fiatalítás" és "politikai tisztogatás" miatt eltávolított katonák lehetőséget kapnak a visszatérésre a honvédség kötelékébe.

A korrupcióval és az önös érdekek érvényesítésével szemben zéró toleranciát hirdettek. Ruszin-Szendi Romulusz elrendelte az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek felülvizsgálatát. Ennek keretében bekérik többek között a kézigránát-baleset és a Védelmi Beszerzési Ügynökséget ért hackertámadás aktáit. Ugyancsak megvizsgálják a MiG–29-esek ügyét, az eltűnt haditechnikai eszközöket, a filmforgatásokat, a fiktív tartalékosok kifizetéseit, valamint a hintóvásárlás dokumentumait és vizsgálati jegyzőkönyveit. A beszerzéseket és a védelmi ipar privatizációját szintén átvilágítják, a fejleményekről pedig folyamatosan tájékoztatják a nyilvánosságot.

A modern és ütőképes haderő építése mellett a hagyományok ápolása is hangsúlyos szerepet kap. A laktanya visszakapja Petőfi Sándor nevét. Emellett minden alakulat állománya szavazással dönthet arról, hogy szeretné-e visszakapni korábbi történelmi elnevezését és hadrendi számát.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt