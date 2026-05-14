Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmiminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés honvédelmi és rendvédelmi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Gazdaság

Hatalmas bejelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz, ennek minden katona örülni fog

Pénzcentrum
2026. május 14. 20:04

Új korszakot és a katonák megbecsülésének helyreállítását ígéri bejelentésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. A tárcavezető azonnali jóléti intézkedésekről, köztük plusz tíz szabadnapról és a bérfeszültségek rendezéséről döntött. Ezenfelül elrendelte az elmúlt időszak gyanús ügyeinek szigorú kivizsgálását, valamint az alakulatok történelmi hagyományainak visszaállítását - írta meg a Portfolio.

A miniszter célja, hogy a Magyar Honvédségnél újra a katona kerüljön a középpontba. Ennek érdekében azonnali lépéseket tesz az állomány moráljának javítására. A honvédelem napja alkalmából 2026. május 21-ét és 22-ét a teljes állomány számára szolgálatmentes nappá nyilvánítják. Emellett az állomány minden tagja tíz új szabadnapot kap. Átvilágítják a bérrendszert a bérfeszültségek felszámolása céljából, és megszüntetik az adminisztratív, valamint a műveleti beosztást betöltő katonák közötti megkülönböztetést.

A tervek szerint kivezetik azokat a méltatlan jogszabályokat, amelyek megrendítették az állomány biztonságérzetét. Egy új, erős honvédelmi törvény kidolgozása a cél, amely hatékonyan védi a magyar katonákat. Az elkövetkező hónapokban megalkotják az életpálya méltó lezárását biztosító rendszert is, a tervek szerint 2027. január 1-jétől már az új szabályok lépnek életbe. A miniszter arról is döntött, hogy a korábbi "fiatalítás" és "politikai tisztogatás" miatt eltávolított katonák lehetőséget kapnak a visszatérésre a honvédség kötelékébe.

A korrupcióval és az önös érdekek érvényesítésével szemben zéró toleranciát hirdettek. Ruszin-Szendi Romulusz elrendelte az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek felülvizsgálatát. Ennek keretében bekérik többek között a kézigránát-baleset és a Védelmi Beszerzési Ügynökséget ért hackertámadás aktáit. Ugyancsak megvizsgálják a MiG–29-esek ügyét, az eltűnt haditechnikai eszközöket, a filmforgatásokat, a fiktív tartalékosok kifizetéseit, valamint a hintóvásárlás dokumentumait és vizsgálati jegyzőkönyveit. A beszerzéseket és a védelmi ipar privatizációját szintén átvilágítják, a fejleményekről pedig folyamatosan tájékoztatják a nyilvánosságot.

A modern és ütőképes haderő építése mellett a hagyományok ápolása is hangsúlyos szerepet kap. A laktanya visszakapja Petőfi Sándor nevét. Emellett minden alakulat állománya szavazással dönthet arról, hogy szeretné-e visszakapni korábbi történelmi elnevezését és hadrendi számát.

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
#vizsgálat #kormány #gazdaság #honvédség #katonaság #kibertámadás #jogszabály #honvédelmi minisztérium #honvédelem

PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjhalasztás
az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

Több kisokos

