Az OpenAI szerdán közölte: nem találtak bizonyítékot arra, hogy felhasználói adatokhoz fértek volna hozzá illetéktelenek.
Hatalmas bejelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz, ennek minden katona örülni fog
Új korszakot és a katonák megbecsülésének helyreállítását ígéri bejelentésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. A tárcavezető azonnali jóléti intézkedésekről, köztük plusz tíz szabadnapról és a bérfeszültségek rendezéséről döntött. Ezenfelül elrendelte az elmúlt időszak gyanús ügyeinek szigorú kivizsgálását, valamint az alakulatok történelmi hagyományainak visszaállítását - írta meg a Portfolio.
A miniszter célja, hogy a Magyar Honvédségnél újra a katona kerüljön a középpontba. Ennek érdekében azonnali lépéseket tesz az állomány moráljának javítására. A honvédelem napja alkalmából 2026. május 21-ét és 22-ét a teljes állomány számára szolgálatmentes nappá nyilvánítják. Emellett az állomány minden tagja tíz új szabadnapot kap. Átvilágítják a bérrendszert a bérfeszültségek felszámolása céljából, és megszüntetik az adminisztratív, valamint a műveleti beosztást betöltő katonák közötti megkülönböztetést.
A tervek szerint kivezetik azokat a méltatlan jogszabályokat, amelyek megrendítették az állomány biztonságérzetét. Egy új, erős honvédelmi törvény kidolgozása a cél, amely hatékonyan védi a magyar katonákat. Az elkövetkező hónapokban megalkotják az életpálya méltó lezárását biztosító rendszert is, a tervek szerint 2027. január 1-jétől már az új szabályok lépnek életbe. A miniszter arról is döntött, hogy a korábbi "fiatalítás" és "politikai tisztogatás" miatt eltávolított katonák lehetőséget kapnak a visszatérésre a honvédség kötelékébe.
A korrupcióval és az önös érdekek érvényesítésével szemben zéró toleranciát hirdettek. Ruszin-Szendi Romulusz elrendelte az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek felülvizsgálatát. Ennek keretében bekérik többek között a kézigránát-baleset és a Védelmi Beszerzési Ügynökséget ért hackertámadás aktáit. Ugyancsak megvizsgálják a MiG–29-esek ügyét, az eltűnt haditechnikai eszközöket, a filmforgatásokat, a fiktív tartalékosok kifizetéseit, valamint a hintóvásárlás dokumentumait és vizsgálati jegyzőkönyveit. A beszerzéseket és a védelmi ipar privatizációját szintén átvilágítják, a fejleményekről pedig folyamatosan tájékoztatják a nyilvánosságot.
A modern és ütőképes haderő építése mellett a hagyományok ápolása is hangsúlyos szerepet kap. A laktanya visszakapja Petőfi Sándor nevét. Emellett minden alakulat állománya szavazással dönthet arról, hogy szeretné-e visszakapni korábbi történelmi elnevezését és hadrendi számát.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
Történelmi mértékben javult a magyar lakosság hangulata májusban a GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint.
Az Európai Unió tagállamai és az Európai Parlament előzetes megállapodást kötött arról, hogy az EU felfüggesztheti az Egyesült Államokkal tervezett kereskedelmi egyezményt.
Vége a türelmi időnek, léptek a legnagyobb hazai szolgáltatók: húzós mobilszámlát kaphat rengeteg magyar
Júliustól ismét emelkedhetnek a mobil- és internetszolgáltatások díjai Magyarországon, miután lejár a telekommunikációs cégek tavaly vállalt önkéntes árstopja.
Hivatalos, minden állami kiadáshoz Kármán András áldása kell: drasztikus lépéssel indít az új kormány
Új szabályokat vezet be a kormány az állami kiadások ellenőrzésére, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent rendeletből.
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
Újra nőtt a rabok száma az Európai Unióban, összesen több mint 508 ezren voltak börtönben, ami 2 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
Óriási változást jelentettek be a 2026-os Sziget kapcsán: ezt senki nem látta jönni, ilyen még nem volt
Augusztus 9-én, a Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján mintegy félszáz hazai előadó és zenekar lép a fesztivál nagyszínpadára, hogy közösen tisztelegjenek Bródy János életműve előtt.
Fájdalmas lépést sürgetnek a legismertebb hazai szakemberek: hatalmas árat fizethetünk, ha marad a rögzített benzinár
Nyílt levélben fordult Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez több ismert közgazdász és szakember.
Százezres ingyenpénzzel csábítanak új ügyfeleket a magyar bankok: sokan csak utólag veszik észre, mi a buktató
A magyar bankszektorban az elmúlt években jelentősen kiéleződött a verseny az új ügyfelekért.
Enyhe pozitív korrekcióval, iránykereséssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén az Equilor Befektetési Zrt. szerint.
Végleg befellegzett az összeszerelő üzemeknek? Kiderült az új stratégia, ami felpörgetheti a hazai béreket
A sikeres fordulathoz átfogó szakpolitikai lépésekre van szükség.
Fű alatt új törvény lépett életbe az üzemanyagárakról: megszűnt a rendkívüli helyzet, erről mindenkinek tudnia kell
Hat év után véget ért a koronavírus-járvány, majd az orosz-ukrán háború miatt bevezetett különleges jogrend Magyarországon.
Gyengült csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A 2008-as nagy pénzügyi válság folyományaként az EU-ban 2009-től új jogszabályokat fogadtak el a hitelminősítések erősítése, a fogyasztók és befektetők védelmének érdekébe.
Megszólalt a Magyar Nemzeti Cirkusz a vadállatok szerepeltetésének megszüntetéséről, ezt mondta az igazgató
Ifj. Richter József szerint a döntés összhangban van a nemzetközi állatvédelmi törekvésekkel és a modern cirkuszművészet irányával.
A korábban az Audi számára is kulcsfontosságú reptér értéke meghaladhatja a 10 millió eurót.
Vegyesen alakult, kevéssé változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Szerda délután Ópusztaszeren tartott kormányülést első ízben Magyar Péter kormánya.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n