2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
1 °C Budapest
Kecskemét, 2026. január 19.A Mercedes-Benz új modellje a gyártásindító ünnepségen Kecskeméten 2026. január 19-én. A Mercedes megkezdi az új, teljesen elektromos meghajtású GLB modelljének sorozatgyártását Kecskeméten, aminek köszönhe
HRCENTRUM

Bajban a kecskeméti Mercedes-gyár? A dolgozók állítják: alig kapnak munkát, a toborzás is leállt

Pénzcentrum
2026. február 4. 09:03

A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában egy műszakra csökkentették a termelést, komplett gépsorokat bontanak le, és a dolgozók egy része hónapok óta kevesebb munkaórát kap – a munkavállalói beszámolók szerint. Azt mondták, az üzem már hónapok óta legfeljebb a kapacitása felét használja ki, de akár ennél is alacsonyabb lehet a termelés.

A Mercedes-Benz magyarországi leányvállalatánál jelentős gyárfejlesztés zajlik, amelyet a cég és a kormány következetesen sikertörténetként kommunikál. Ezzel párhuzamosan azonban a kecskeméti üzemben egy műszakra álltak át, ami termelés-visszafogásra utal, miközben az iparági mutatók is kedvezőtlen képet festenek.

A vállalat vezetése immár legalább egy éve azt hangsúlyozza, hogy a kecskeméti gyár az európai Mercedes-üzemek élére tör, és kiemelkedő jövő előtt áll. A dolgozók tapasztalatai azonban mást mutatnak: a korábbi három műszakos munkarendet előbb kettőre, majd egyre csökkentették, mostanra pedig az is előfordul, hogy teljes gépsorokat bontanak le az üzemben – mondta egy munkavállaló a 24.hu-nak.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a helyi médiának elismerte, hogy január és április között a kecskeméti gyár egyes területein átmenetileg egy műszakos működésre állnak át. Ennek ellenére a vállalat – a kormányzati kommunikációval összhangban – továbbra is hangsúlyozza a 2022-ben elindított, nagyszabású bővítési program sikerét. A fejlesztés célja, hogy a magyarországi üzem éves kapacitása elérje az egymillió legyártott járművet.

A cég a műszakcsökkentést is a beruházással indokolja. Tájékoztatásuk szerint az eddigi mintegy egymilliárd eurós fejlesztés részeként idén új modellek gyártása indul az MMA (kompakt és középkategóriás, belső égésű és elektromos járművek), valamint az MB.EA (elektromos luxusautók) platformokon. Ennek érdekében az üzemben átfogó átalakítások és technológiai fejlesztések zajlanak. 2026 januárjában pedig megkezdődött az új, tisztán elektromos GLB modell sorozatgyártásának fokozatos felfuttatása is.

A vállalat hangsúlyozta: a munkarend átalakítása nincs közvetlen hatással a törzsállomány létszámára. A 24.hu forrása ugyanakkor úgy látja, hogy a műszakcsökkentés a gyakorlatban azt jelenti: az üzem már hónapok óta legfeljebb a kapacitása felét használja ki, de akár ennél is alacsonyabb lehet a termelés. Pontos számok azonban nem állnak rendelkezésre. Elbocsátások nem történtek, viszont a dolgozók kevesebb munkaórát kapnak. A téli leállást követően, január 5-én például a munkavállalók mintegy felének nem kellett munkába állnia. A dolgozók azt mondták, a toborzás is megszakadt.

Címlapkép: Bús Csaba, MTI/MTVA
