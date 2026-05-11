A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)

2026. május 11. 05:00

A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek.

Az adatokból kiderül, hogy sokan akkor vállalják a veszélyt, amikor úgy érzik, nincs más egyértelmű vagy kényelmes módjuk a hazajutásra. A felmérés válaszai alapján egyértelmű konszenzus van a megoldást illetően: az utasok 95,2 százaléka biztonságosabbnak érzi a taxit minden más éjszakai közlekedési módnál egy buli után. A kutatás megerősíti: kulcsfontosságú, hogy ezek a preferált, biztonságos opciók a kritikus pillanatokban könnyen elérhetőek legyenek, így a tervezés hiánya nem vezethet veszélyes kompromisszumokhoz.

A vállalat Don’t Drink and Drive kezdeményezése pont ezekre a szituációkra fókuszál. A több mint 600 fő bevonásával készült utasfelmérés rámutatott: a hazai autósokat elsősorban nem a büntetéstől való félelem tartja vissza az ittas vezetéstől, hanem mert egyszerűen fontosabb nekik a biztonságuk, és megnyugtatja őket a tudat, hogy bármikor van más megoldás a hazajutásra.

Ha nincs terv, marad a kockázat

Az előzetes rendőrségi adatok szerint az ittas vezetéses balesetek száma 2025-ben 826 esettel rekord alacsony szinten mozgott. Bár az irány pozitív, a felmérés rávilágított azokra a rendkívül kockázatos helyzetekre is, amelyekből végül nem lett baleset, mégis veszélyesek. Egy kritikus pontra is fény derült: az utasok közel fele csak azért ült be olyan barát vagy ismerős mellé, aki alkoholt fogyasztott, mert egész egyszerűen nem látott más módot a hazajutásra.

A kutatás megmutatta a döntések mögötti racionális gátakat is: a vezetők 34,4 százaléka az előzetes terv hiányát, szinte ugyanennyien pedig az anyagiakat nevezték meg a leggyakoribb oknak, amiért nem választottak alternatív közlekedést. Közben a teljes mintában 14 százalék vallotta be, hogy az utolsó pillanatban, „majd lesz valahogy” alapon dönt a hazajutásról.

Az alkoholos befolyásoltság nem csak az autóvezetésnél jelent hatalmas kockázatot, az ittas rollerest vagy biciklist is könnyen éri baleset, ami akár halálos sérüléssel is járhat. Fontos, hogy mindenki döntse el: iszik vagy vezet! Utólag már késő megbánni 

– tette hozzá Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A választás szabadsága: biztonságban hazaérni

A mobilitási platformok és a felhasználók közös felelősségvállalása új szintre emelheti a városi biztonságot. Ezt bizonyítja az is, hogy a Bolt utasainak 72 százaléka már használja a „digitális védőhálót”, és rendelt fuvart valaki másnak, hogy az ne üljön volán mögé az éjszaka folyamán. A Bolt Magyarország erre az igényre válaszol a Don’t Drink and Drive edukációs kampányával, amely a tavaszi-nyári szezonban – különös tekintettel a kiemelt forgalmú eseményekre és a nagyvárosi programdömpingre – a biztonságos alternatívákra hívja fel a figyelmet.

Ha bővebben érdekel a felelős mobilitás és az adatalapú trendek, akkor látogass el a Bolt hivatalos blogjára, ahol amellett, hogy további elemzéseket is olvashatsz a témában, legfrissebb közösségi megmozdulásokról és promóciókról is informálódhatsz.

