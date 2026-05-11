Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírek a Pénzcentrumon 2026 19. hetében.
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek.
Az adatokból kiderül, hogy sokan akkor vállalják a veszélyt, amikor úgy érzik, nincs más egyértelmű vagy kényelmes módjuk a hazajutásra. A felmérés válaszai alapján egyértelmű konszenzus van a megoldást illetően: az utasok 95,2 százaléka biztonságosabbnak érzi a taxit minden más éjszakai közlekedési módnál egy buli után. A kutatás megerősíti: kulcsfontosságú, hogy ezek a preferált, biztonságos opciók a kritikus pillanatokban könnyen elérhetőek legyenek, így a tervezés hiánya nem vezethet veszélyes kompromisszumokhoz.
A vállalat Don’t Drink and Drive kezdeményezése pont ezekre a szituációkra fókuszál. A több mint 600 fő bevonásával készült utasfelmérés rámutatott: a hazai autósokat elsősorban nem a büntetéstől való félelem tartja vissza az ittas vezetéstől, hanem mert egyszerűen fontosabb nekik a biztonságuk, és megnyugtatja őket a tudat, hogy bármikor van más megoldás a hazajutásra.
Ha nincs terv, marad a kockázat
Az előzetes rendőrségi adatok szerint az ittas vezetéses balesetek száma 2025-ben 826 esettel rekord alacsony szinten mozgott. Bár az irány pozitív, a felmérés rávilágított azokra a rendkívül kockázatos helyzetekre is, amelyekből végül nem lett baleset, mégis veszélyesek. Egy kritikus pontra is fény derült: az utasok közel fele csak azért ült be olyan barát vagy ismerős mellé, aki alkoholt fogyasztott, mert egész egyszerűen nem látott más módot a hazajutásra.
A kutatás megmutatta a döntések mögötti racionális gátakat is: a vezetők 34,4 százaléka az előzetes terv hiányát, szinte ugyanennyien pedig az anyagiakat nevezték meg a leggyakoribb oknak, amiért nem választottak alternatív közlekedést. Közben a teljes mintában 14 százalék vallotta be, hogy az utolsó pillanatban, „majd lesz valahogy” alapon dönt a hazajutásról.
Az alkoholos befolyásoltság nem csak az autóvezetésnél jelent hatalmas kockázatot, az ittas rollerest vagy biciklist is könnyen éri baleset, ami akár halálos sérüléssel is járhat. Fontos, hogy mindenki döntse el: iszik vagy vezet! Utólag már késő megbánni
– tette hozzá Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
A választás szabadsága: biztonságban hazaérni
A mobilitási platformok és a felhasználók közös felelősségvállalása új szintre emelheti a városi biztonságot. Ezt bizonyítja az is, hogy a Bolt utasainak 72 százaléka már használja a „digitális védőhálót”, és rendelt fuvart valaki másnak, hogy az ne üljön volán mögé az éjszaka folyamán. A Bolt Magyarország erre az igényre válaszol a Don’t Drink and Drive edukációs kampányával, amely a tavaszi-nyári szezonban – különös tekintettel a kiemelt forgalmú eseményekre és a nagyvárosi programdömpingre – a biztonságos alternatívákra hívja fel a figyelmet.
Ha bővebben érdekel a felelős mobilitás és az adatalapú trendek, akkor látogass el a Bolt hivatalos blogjára, ahol amellett, hogy további elemzéseket is olvashatsz a témában, legfrissebb közösségi megmozdulásokról és promóciókról is informálódhatsz.
(x)
A magyar útlevél továbbra is a világ legerősebbjei között található, jelenleg az okmánnyal 183 országba lehet vízummentesen belépni.
A Pénzcentrum 2026. május 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szörnyű jóslatot közöltek a népszerű turistacélpontról: a térség ivóvize és mezőgazdasága is rámehet a katasztrófára
Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó Korond-patak teljesen elárasztotta a parajdi sóbánya tárnáit, továbbra is érvényben marad a veszélyhelyzet a székelyföldi településen.
Elképesztően olcsó és alig ismerik: ez a 10 titkos helyszín lesz az élelmes nyaralók kedvence 2026-ban
2026-ban egyre többen keresik azokat a helyeket, amelyek még nem kerültek fel a tömegturizmus térképére, de élményben semmivel sem adnak kevesebbet.
Brutális drágulás és tömeges járattörlés jön a fapadosoknál: rengeteg utazó ráfázhat a legújabb krízisre
Járattörlésekre, kapacitáscsökkentésre és dráguló repülőjegyekre figyelmeztetnek a kerozinellátás bizonytalanságai és az üzemanyagárak megugrása miatt.
Idén sem lesz olcsó a hekk és a fogas a magyar tengernél. Mutatjuk, mennyibe kerül 2026-ban egy átlagos balatoni ebéd az egyik legismertebb halsütőben.
Csapás a turistáknak: tömegével szünteti meg járatait a népszerű nyaralóországban a fapados légitársaság
A Ryanair a téli menetrendi időszaktól bezárja bázisát a görögországi Szaloniki repülőterén, és csökkenti a városba irányuló, illetve onnan induló járatok számát.
Vészesen párolog a magyarok egyik kedvenc tava: megszólalt a szakember, erre kell készülni a következő hetekben
Az elhúzódó szárazság a Fertő tó vízszintjére is hatással van, de a helyzet egyelőre nem ad okot aggodalomra.
Indulhat a roham a jegyekért: alig pár euróért is lejuthatsz, dugó nélkül idén nyáron a horvát tengerpartra
A nyári szezon közeledtével ismét útjára indul a Retró Istria Expressz éjszakai vonat, amellyel versenyképes áron érhető el az Adria.
A Pénzcentrum 2026. május 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Budapest turizmusa évek óta a senkiföldjén bolyong: a város egyszerre küzd a bulifőváros‑imázs torzulásaival, a széttöredezett döntéshozatallal és azzal, hogy nincs, aki valóban összefogja a...
Hatalmas hibát követ el a turisták többsége a méregdrága fővárosban: mutatjuk, hogyan spórolhatsz súlyos tízezreket
Spórolj súlyos tízezreket a szálláson, kerüld el a turistacsapdákat, és ismerd meg azt az Angliát, amiről az útikönyvek általában mélyen hallgatnak.
Balaton Fagyija 2026: meglepő dolog derült ki az idei árakról, rossz hírt kaptak a gyümölcsös fagyik imádói
A legjobb fagylaltok receptjeit a fagyizók megosztják, így szinte bárhol megkósolhatjuk őket a Balaton partján.
Május 8-án ismét megrendezik a Magyar Fagylalt Napját, az eseményhez csatlakozó cukrászdák és fagyizók országszerte féláron adják a gombócot. Van azonban néhány szabály, amiről nem...
Rekordot döntöttek, mégis zuhannak a részvények: ilyen pusztítást végez egy háborús konfliktus a világ legnagyobb utazási óriásainál
A közel-keleti konfliktus érezhetően visszaveti az utazási keresletet: az Airbnb és az Expedia egyre több lemondással és útvonal-megszakítással szembesül.
Budapest főtájépítésze szerint a közelgő nyár minden eddiginél pusztítóbb lehet a fővárosban.
A Pénzcentrum 2026. május 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Váratlan döntést hozott az egyik legnagyobb hazai utazási iroda: mi vár azokra, akik náluk fizettek be?
A nyári szezon zavartalanul elindult, a charterjáratok menetrend szerint közlekednek, és jelenleg sem ellátási probléma, sem kerozinhiány nem fenyegeti az utazásokat.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n