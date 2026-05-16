Norvégia az egyik skandináv mintaállam, amely nemcsak kőolajban gazdag, hanem érintetlen természeti kincsekben is. Ezért turistaként is sokan elkalandoznak a gleccserek és fjordok vidékére, míg mások letelepedési céllal érkeznek Norvégiába. A mai kvíz során az ország földrajzát, történelmét és kultúráját járjuk körül. Most tesztelheted, mennyit tudsz valójában Norvégiáról!

Kvíz: Jártál már Norvégiában? Tedd próbára, mit tudsz a fjordok, gleccserek és az északi fény országáról! 1/10 kérdés Mi Norvégia fővárosa? Koppenhága Malmö Oslo Stockholm Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik országgal nem határos az alábbiak közül Norvégia a szárazföldön? Svédország Finnország Dánia Oroszország Következő kérdés 3/10 kérdés Mik azok a fjordok, Norvégia híres természeti képződményei? melegvizes forrás, mely többnyire szabályos időközönként kitör, és vizet, illetve vízgőzt juttat szökőkútszerűen a levegőbe jégtömeg, amely hóból alakul ki a hegységekben, és a gravitáció hatására lassan csúszik lefelé hegyekkel övezett, a szárazföldbe mélyen benyúló keskeny tengeröböl hegységekben található kis méretű édesvízű tavak, melyek a felmelegedés hatására visszahúzó gleccserek nyomán alakultak ki Következő kérdés 4/10 kérdés Hogy hívják jelenleg a norvég királyt? XVI. Károly Gusztáv V. Harald V. Olaf X. Frigyes Következő kérdés 5/10 kérdés Mi jellemző az alábbi állítások közül Norvégia és az EU közös történelmére? Norvégia az első országok között csatlakozott az EU-hoz 1995-ben Ausztria, Svédország és Finnország mellett Norvégia tagja volt az EU-nak, azonban 2002-ben egy népszavazás következtében hozott döntéssel kiléptek az Unióból Norvégia sosem volt EU-tag, kétszer is elutasították a csatlakozást népszavazásokon (1972-ben és 1994-ben) Norvégia tagja volt az EGK-nak, viszont a maastrichti szerződést már nem írták alá, így az Uniónak nem lettek tagjai Következő kérdés 6/10 kérdés Norvégia több területen is a világelsők között van. Melyik esetben nem? a sajtószabadszág helyzete a globális nyugdíj-index egy főre jutó villamosenergia-termelésben tulipánexport Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik jeges-tengeri szigetcsoport képezi Norvégia területének részét az alábbiak közül? Ferenc József-föld Novaja Zemlja Grönland a Spitzbergák (Svalbard) Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik világhírű drámaíró norvég az alábbiak közül? August Strindberg Henrik Ibsen Samuel Beckett Bertolt Brecht Következő kérdés 9/10 kérdés 2026-ban egy norvég filmrendező filmje, az Érzelmi érték nyerte meg az Oscar-díjat legjobb nemzetközi film kategóriában. Ki a rendező? Joachim Trier Justine Triet Jonathan Glazer Wim Wenders Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik az a könnyű zenei műfaj, amiben nagy számban képviseltették és képviseltetik magukat norvég zenekarok az alábbiak közül? jazz country metal hiphop

