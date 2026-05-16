Norvég zászló a városháza épülete előtt Oslóban, Norvégia fővárosában egy napsütéses nyári napon.
Kvíz

Kvíz: Jártál már Norvégiában? Tedd próbára, mit tudsz a fjordok, gleccserek és az északi fény országáról!

Pénzcentrum
2026. május 16. 18:02

Norvégia az egyik skandináv mintaállam, amely nemcsak kőolajban gazdag, hanem érintetlen természeti kincsekben is. Ezért turistaként is sokan elkalandoznak a gleccserek és fjordok vidékére, míg mások letelepedési céllal érkeznek Norvégiába. A mai kvíz során az ország földrajzát, történelmét és kultúráját járjuk körül. Most tesztelheted, mennyit tudsz valójában Norvégiáról!

1/10 kérdés
Mi Norvégia fővárosa?
Koppenhága
Malmö
Oslo
Stockholm
2/10 kérdés
Melyik országgal nem határos az alábbiak közül Norvégia a szárazföldön?
Svédország
Finnország
Dánia
Oroszország
3/10 kérdés
Mik azok a fjordok, Norvégia híres természeti képződményei?
melegvizes forrás, mely többnyire szabályos időközönként kitör, és vizet, illetve vízgőzt juttat szökőkútszerűen a levegőbe
jégtömeg, amely hóból alakul ki a hegységekben, és a gravitáció hatására lassan csúszik lefelé
hegyekkel övezett, a szárazföldbe mélyen benyúló keskeny tengeröböl
hegységekben található kis méretű édesvízű tavak, melyek a felmelegedés hatására visszahúzó gleccserek nyomán alakultak ki
4/10 kérdés
Hogy hívják jelenleg a norvég királyt?
XVI. Károly Gusztáv
V. Harald
V. Olaf
X. Frigyes
5/10 kérdés
Mi jellemző az alábbi állítások közül Norvégia és az EU közös történelmére?
Norvégia az első országok között csatlakozott az EU-hoz 1995-ben Ausztria, Svédország és Finnország mellett
Norvégia tagja volt az EU-nak, azonban 2002-ben egy népszavazás következtében hozott döntéssel kiléptek az Unióból
Norvégia sosem volt EU-tag, kétszer is elutasították a csatlakozást népszavazásokon (1972-ben és 1994-ben)
Norvégia tagja volt az EGK-nak, viszont a maastrichti szerződést már nem írták alá, így az Uniónak nem lettek tagjai
6/10 kérdés
Norvégia több területen is a világelsők között van. Melyik esetben nem?
a sajtószabadszág helyzete
a globális nyugdíj-index
egy főre jutó villamosenergia-termelésben
tulipánexport
7/10 kérdés
Melyik jeges-tengeri szigetcsoport képezi Norvégia területének részét az alábbiak közül?
Ferenc József-föld
Novaja Zemlja
Grönland
a Spitzbergák (Svalbard)
8/10 kérdés
Melyik világhírű drámaíró norvég az alábbiak közül?
August Strindberg
Henrik Ibsen
Samuel Beckett
Bertolt Brecht
9/10 kérdés
2026-ban egy norvég filmrendező filmje, az Érzelmi érték nyerte meg az Oscar-díjat legjobb nemzetközi film kategóriában. Ki a rendező?
Joachim Trier
Justine Triet
Jonathan Glazer
Wim Wenders
10/10 kérdés
Melyik az a könnyű zenei műfaj, amiben nagy számban képviseltették és képviseltetik magukat norvég zenekarok az alábbiak közül?
jazz
country
metal
hiphop

