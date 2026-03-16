2026. március 16. hétfő Henrietta
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
irán, izrael, háború
Világ

Közel-Keleti háború 2026: Izrael több ezer célpontot lőne még ki, Donald Trump fenyegeti a NATO-t - mutatjuk a legfontosabb híreket

Pénzcentrum
2026. március 16. 11:45

A közel-keleti háború a harmadik hetébe lépett. Izrael közölte, hogy még több ezer célponttal rendelkezik Iránban, miközben Donald Trump a Hormuzi-szoros hajózásának biztosítása érdekében a NATO-t sürgeti - írta meg a The Independent.

Az izraeli hadsereg szóvivője, Efi Defrin dandártábornok elmondta, hogy pontos tervvel dolgoznak, és naponta újabb iráni célpontokat azonosítanak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Még több ezer célpontunk van, és minden nap újabbakat jelölünk ki" – nyilatkozta. Izrael hétfőn bejelentette azt is, hogy korlátozott szárazföldi műveleteket indított a Hezbollah dél-libanoni állásai ellen.

Donald Trump eközben a NATO-t figyelmeztette. Kijelentette, hogy a szövetségnek "nagyon rossz jövővel" kell számolnia, ha a tagállamok nem segítenek az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros hajózási útvonalának biztosításában. Az amerikai elnök felhívásaira egyelőre nem érkezett érdemi válasz a szövetségesektől.

A Wall Street Journal értesülései szerint az Exxon, a Chevron és a ConocoPhillips vezérigazgatói jelezték a Fehér Háznak a helyzet súlyosságát. Arra figyelmeztettek, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom akadozása továbbra is komoly ellátási zavarokat okoz a globális energiapiacokon.

A Nemzetközi Energiaügynökség stratégiai tartalékaiból több mint 400 millió hordó kőolajat bocsátanak a piacra. Ezzel a lépéssel kívánják mérsékelni az iráni háború kitörése óta tapasztalt jelentős nyersolajár-emelkedést.

Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire

A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
Címlapkép: Getty Images
#világ #donald trump #olajár #amerikai egyesült államok #háború #nato #kőolaj #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #energiaárak #izraeli-iráni háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Jürgen Habermas

Kilencvenhat éves korában elhunyt Jürgen Habermas, a huszadik század második felének egyik legnagyobb hatású német filozófusa és szociológusa.

FRISS HÍREK
Több friss hír
12:33
12:15
12:03
11:53
11:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 15.
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
2026. március 16.
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
2026. március 16.
Hatalmas kockázatvállalás a Cápák közöttben: olyan üzletbe tett 40 milliót az egyik Cápa, amiből a többiek azonnal kiszálltak
2026. március 15.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 16. hétfő
Henrietta
12. hét
Március 16.
A magyar zászló és címer napja
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Módozat
meghatározott kockázatokra kidolgozott biztosítási szerződések.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
