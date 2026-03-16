Közel-Keleti háború 2026: Izrael több ezer célpontot lőne még ki, Donald Trump fenyegeti a NATO-t - mutatjuk a legfontosabb híreket

A közel-keleti háború a harmadik hetébe lépett. Izrael közölte, hogy még több ezer célponttal rendelkezik Iránban, miközben Donald Trump a Hormuzi-szoros hajózásának biztosítása érdekében a NATO-t sürgeti - írta meg a The Independent.

Az izraeli hadsereg szóvivője, Efi Defrin dandártábornok elmondta, hogy pontos tervvel dolgoznak, és naponta újabb iráni célpontokat azonosítanak.

"Még több ezer célpontunk van, és minden nap újabbakat jelölünk ki" – nyilatkozta. Izrael hétfőn bejelentette azt is, hogy korlátozott szárazföldi műveleteket indított a Hezbollah dél-libanoni állásai ellen.

Donald Trump eközben a NATO-t figyelmeztette. Kijelentette, hogy a szövetségnek "nagyon rossz jövővel" kell számolnia, ha a tagállamok nem segítenek az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros hajózási útvonalának biztosításában. Az amerikai elnök felhívásaira egyelőre nem érkezett érdemi válasz a szövetségesektől.

A Wall Street Journal értesülései szerint az Exxon, a Chevron és a ConocoPhillips vezérigazgatói jelezték a Fehér Háznak a helyzet súlyosságát. Arra figyelmeztettek, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom akadozása továbbra is komoly ellátási zavarokat okoz a globális energiapiacokon.

A Nemzetközi Energiaügynökség stratégiai tartalékaiból több mint 400 millió hordó kőolajat bocsátanak a piacra. Ezzel a lépéssel kívánják mérsékelni az iráni háború kitörése óta tapasztalt jelentős nyersolajár-emelkedést.

