A kijelzők gyártásához szükséges anyagok egy része kőolajszármazék, az olaj drágulása ezért közvetlenül érintheti a mobilok és laptopok árát.
Közel-Keleti háború 2026: Izrael több ezer célpontot lőne még ki, Donald Trump fenyegeti a NATO-t - mutatjuk a legfontosabb híreket
A közel-keleti háború a harmadik hetébe lépett. Izrael közölte, hogy még több ezer célponttal rendelkezik Iránban, miközben Donald Trump a Hormuzi-szoros hajózásának biztosítása érdekében a NATO-t sürgeti - írta meg a The Independent.
Az izraeli hadsereg szóvivője, Efi Defrin dandártábornok elmondta, hogy pontos tervvel dolgoznak, és naponta újabb iráni célpontokat azonosítanak.
"Még több ezer célpontunk van, és minden nap újabbakat jelölünk ki" – nyilatkozta. Izrael hétfőn bejelentette azt is, hogy korlátozott szárazföldi műveleteket indított a Hezbollah dél-libanoni állásai ellen.
Donald Trump eközben a NATO-t figyelmeztette. Kijelentette, hogy a szövetségnek "nagyon rossz jövővel" kell számolnia, ha a tagállamok nem segítenek az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros hajózási útvonalának biztosításában. Az amerikai elnök felhívásaira egyelőre nem érkezett érdemi válasz a szövetségesektől.
A Wall Street Journal értesülései szerint az Exxon, a Chevron és a ConocoPhillips vezérigazgatói jelezték a Fehér Háznak a helyzet súlyosságát. Arra figyelmeztettek, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom akadozása továbbra is komoly ellátási zavarokat okoz a globális energiapiacokon.
A Nemzetközi Energiaügynökség stratégiai tartalékaiból több mint 400 millió hordó kőolajat bocsátanak a piacra. Ezzel a lépéssel kívánják mérsékelni az iráni háború kitörése óta tapasztalt jelentős nyersolajár-emelkedést.
Dróncsapás okozott tüzet hétfőn a dubaji nemzetközi repülőtér közelében, ami a járatok átmeneti felfüggesztéséhez vezetett.
A Hormuzi-szoros lezárása szinte teljesen megbénította az öbölből kiinduló kereskedelmi hajózást.
Óriási csapbáda került Európa legerősebb hatalma: elég egyetlen rossz lépés, és súlyos árat fizethetnek
A kancellár mozgásterét nemcsak a háború, hanem az amerikai elnökhöz fűződő viszonya is szűkíti.
Az iráni Forradalmi Gárda felszólította a Perzsa-öböl térségében élő lakosságot, hogy hagyják el az olajkikötők közelében lévő területeket.
Súlyos hír érkezett Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról: így néz ki az orosz elnök rejtélyes betegsége
A felvétel a nemzetközi nőnap alkalmából készült köszöntőbeszéd egyik kivágott jelenetét tartalmazza.
Kilencvenhat éves korában elhunyt Jürgen Habermas, a huszadik század második felének egyik legnagyobb hatású német filozófusa és szociológusa.
A munkaügyi központ szóvivője a lapnak elmondta, hogy Berlin az egyik legtöbb ellátottal rendelkező tartomány, így természetszerűleg itt keletkezik a legtöbb visszakövetelés is.
Irán a globális energiaellátást súlyosan érintő blokádot az ellene irányuló amerikai és izraeli támadásokra válaszul vezette be.
Brutális hír érkezett a Közel-Keletről: őrült lépést hajtott végre Irán, ezután jöhet csak az igazi olajkatasztrófa
A helyszíni felvételek alapján legalább két kőolajtartály lángol.
Most fájna igazán egy orosz támadás: kifogyhat Európa a fegyvertartalékaiból, a Közel-Kelet vásárolja fel az egészet
Az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Katar az elmúlt hetekben több száz elfogórakétát és egyéb lőszert használt fel.
Donald Trump egyetlen kijelentése elég volt az interneten, és máris minden borulni látszik az energiapiacon
Az amerikai olajiparban vegyes reakciókat váltott ki Donald Trump elnök egy közösségi médiában közzétett bejegyzése.
Néhány perce érkezett: dróncsapás érte Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját, lángol az egész létesítmény
Kijev az utóbbi időben egyre módszeresebben támadja az orosz energetikai infrastruktúrát.
Brutális láncreakció indult el a világban a közel-keleti helyzet miatt: a kőolajpiac csak a kezdet volt, minden egy irányba mutat
A konfliktus gazdasági hatásai messze túlmutatnak a kőolajpiacon.
Az incidens röviddel azután történt, hogy az iraki fővárost ért korábbi csapásokban életét vesztette két, Irán által támogatott fegyveres.
A Perzsa-öbölben folyamatosak a rakéta- és dróntámadások, a világkereskedelem szempontjából kritikus jelentőségű Hormuzi-szoros pedig továbbra is zárva tart.
Nyugati szakértők már korábban is figyelmeztettek arra, hogy az orosz hadsereg komoly gondokkal küzd.
Donald Trump maga jelentette be: egy teljes iráni szigetet megsemmisítettek - ez mindent átírhat a konfliktusban?
Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok teljesen megsemmisítette az iráni Harg-szigeten található katonai célpontokat.
Váratlan amerikai katonai erősítés érkezett a szomszédos országba: ezen a bázison múlhat Magyarország biztonsága?
Több száz amerikai katona és jelentős mennyiségű katonai felszerelés érkezik ideiglenesen Romániába Washington kérésére az iráni konfliktus miatt.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.