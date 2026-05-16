Kínos ellentmondásba keveredett Trump: a távol-keleti nagyhatalom egészen mást állít a gigantikus üzletről

Megállapodott az Egyesült Államok és Kína egyes termékeket érintő vámok kölcsönös csökkentéséről a kétoldalú kereskedelem élénkítése érdekében. A kínai kereskedelmi minisztérium bejelentése ugyanakkor éles ellentétben áll Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatával. Ő ugyanis azt állítja, hogy a pekingi csúcstalálkozón egyáltalán nem esett szó erről a témáról.

A kínai tárca Donald Trump és Hszi Csin-ping kétnapos pekingi egyeztetését követően hozta nyilvánosságra közleményét, amelyről a Bloomberg is beszámolt. A tájékoztatás szerint Washington és Peking több új gazdaságélénkítő intézkedést is bevezet, amelyek közül az egyik legfontosabb a vámok csökkentése.

A lépés különösen a mezőgazdasági ágazatot érinti. Peking emellett jelezte, hogy kész érdemben foglalkozni az amerikai agrárexporttal kapcsolatos washingtoni aggályokkal.

A dokumentum megerősíti azt is, hogy Kína amerikai repülőgépek vásárlását tervezi. A gyártót és a pontos darabszámot egyelőre nem nevezték meg, mivel a részletekről még folynak a tárgyalások.

A kínai minisztérium bejelentésének különös színezetet ad, hogy Donald Trump pénteken, az Air Force One fedélzetén határozottan cáfolta a megállapodás tényét. "Nem beszéltünk vámokról. Jelentős vámokat fizetnek, de nem tárgyaltunk erről" - jelentette ki az amerikai elnök az őt kísérő újságíróknak.