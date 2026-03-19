Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?

A kecskeméti Mercedes-gyár a magyar autóipar egyik legfontosabb szereplője, és a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója is. A vállalat több ezer embernek ad munkát, így a bérek alakulása nemcsak a dolgozók, hanem a helyi munkaerőpiac szempontjából is kiemelt kérdés. Bár a cég nem publikál részletes bértáblát, különböző bérösszehasonlító oldalak és a vállalat üzleti beszámolói alapján mégis képet lehet kapni a fizetésekről. Cikkünkben azt járjuk körül, hogy az itt dolgozók milyen fizetésekre számíthatnak, bérüket mi befolyásolja elsősorban, és hogy az alapbéren felül milyen juttatási csomagot kínál számukra a cég.

A kecskeméti Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója, a gyár több ezer főt alkalmaz (2026-ban 5 ezer fölé emelkedett a foglalkoztatottak száma), és gazdasági hatása is igen jelentős. A bérezés így nem csak az ott dolgozók, hanem a helyi munkaerőpiac és a magyar ipar versenyképessége szempontjából is igen fontos kérdés.

Természetesen a fizetéseket számos tényező befolyásolja, többek közt a szakszervezetekkel kötött megállapodás, a vállalat teljesítménye vagy a globális piaci trendek is. A gyárban dolgozók bérezése függ még nyilvánvalóan attól is, hogy milyen munkakörben dolgoznak, valamint hogy mekkora a szakmai tapasztalatuk. Nem meglepő, hogy a sori dolgozók, az egyszerű operátori feladatokat ellátó alkalmazottak fizetése jóval alacsonyabb, mint a mérnöki vagy vezető pozíciókban dolgozóké.

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a kecskeméti Mercedes gyárban a juttatási rendszer nem csak az alapbérből áll. A dolgozók kaphatnak többek közt eredményrészesedést, juttatást a vakációra, bejárási és lakhatási támogatást és részesülhetnek munkavállalói kedvezményben is a partnereknél. Van lehetőség részt venni szakmai és soft skill tréningeken, emellett pedig a gyár támogatja a sportolást, biztosít vállalati pszichológust, és minden dolgozójára köt élet- és balesetbiztosítást.

Fizetések a kecskeméti Mercedes-gyárban

Mivel a cég nem tesz közzé nyilvános bértáblát, a bérösszehasonlító oldalak adatai alapján tudunk tájékozódni a fizetésekről. Az adatok szerint a sori dolgozók és gépkezelők alapbére jellemzően 400–450 ezer forint körül mozog, melyhez még hozzáadódnak a különböző bónuszok is. Az üzemmérnökök fizetése 800 ezer fölött alakul általában, de a speciális tudással és tapasztalattal ennél jóval magasabb összegekre is lehet számítani.

A bérösszehasonlító oldalak adatai mellett a cég üzleti beszámolóiból is levonható némi következtetés a bérekkel kapcsolatban. A 2024-es éves üzleti beszámoló alapján a kecskeméti gyár személyi jellegű ráfordítása összesen 145 581 288 euró volt a tárgyévben. Ebből a bérköltség 122 039 511 eurót, a személyi jellegű egyéb kifizetések 6 278 150 eurót, a bérjárulékok pedig 17 263 627 eurót tettek ki. Mivel a munkavállalók statisztikai létszáma 2024-ben 4 562 fő volt, könnyen kiszámítható, hogy átlagosan körülbelül 869 ezer forint volt a havi bére egy dolgozónak a gyárban.

Több százezres részedesés és bérmegállapodás

A már említett eredményrészesedésről is érdemes bővebben szót ejteni, hiszen a fizetések egyik fontos eleme, amely a vállalat teljesítményéhez kapcsolódik, és amelyet 2026-ban már negyedik egymást követő évben kaptak meg az alkalmazottak. Idén bruttó 500 ezer forint kifizetéséről döntöttek, ami mutatja is a járműipar nehéz helyzetét, hiszen a 2024-es évben az összeg még bruttó 800 ezer forint volt, 2023-ban pedig még ennél is több, akkor ugyanis bruttó 870 millió forintot kaptak a munkavállalók. Ezek a bónuszok azt a célt szolgálják, hogy a dolgozók közvetlenül részesüljenek a vállalat pénzügyi sikereiből. A rendszer egyben motivációs eszköz is, hiszen a vállalat teljesítményének javulása közvetlenül hat a dolgozók jövedelmére.

Mint fentebb is írtuk, mindezek mellett a bérek alakulásában a kollektív bértárgyalások is meghatározó szerepet játszanak. A szakszervezetek rendszeresen tárgyalnak a kecskeméti gyár vezetésével a béremelések és juttatások kérdéséről. Az elmúlt években több alkalommal is született olyan megállapodás, amely több lépcsőben emelte az alapbéreket. A legutóbbi bérmegállapodás értelmében a munkavállalók a javadalmazási csoportjuktól függően 2026-ban legalább 5 százalékos kollektív alapbéremelésben részesülnek, 2027-ben pedig további, legalább 4 százalékos emelés kerül majd bevezetésre. A béremelések mellett a juttatási rendszer is folyamatosan változik, legutóbb a SZÉP‑kártyás cafeteria‑juttatás került bevezetésre.

Kilátások

Természetesen fontos kérdés az is, hogy a bérek hogyan viszonyulnak más autóipari üzemekhez vagy a nyugat-európai gyárakhoz. A kecskeméti gyár bérei ugyan a régióban vonzónak számítanak, és a cég stabil munkalehetőséget és kiszámítható jövedelmet kínál, de a magyar dolgozók német kollégáikhoz képest jóval kevesebbet keresnek. Tavaly írtunk arról is, hogy a Stuttgarter Nachrichten német lap beszámolója szerint a Mercedes-Benz magyarországi munkavállalói 62 százalékkal kevesebb nyereségrészesedést kaptak, mint a német dolgozók.

A következő években a kecskeméti gyár bérezésének alakulását valószínűleg az autóipar átalakulása is erősen befolyásolja majd. Az elektromos autók térnyerése, az ipari automatizáció és az egyre élesebb nemzetközi verseny mind hatással lehet arra, hogy milyen készségekre és munkakörökre lesz a legnagyobb szükség. Ez a bérek szerkezetében is változásokat hozhat, például bizonyos technikai és mérnöki területeken akár gyorsabb bérnövekedés is elképzelhető.

