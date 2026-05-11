Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírek a Pénzcentrumon 2026 19. hetében.
Magyar Péterék belenéztek a papírokba, és rögtön léptek: példátlan hiány miatt jön a brutális szigorítás
Pótköltségvetést nyújt be a megalakuló új kormány, mivel az államháztartási hiány április végére elérte az éves cél 91 százalékát. Kármán András leendő pénzügyminiszter szerint az előző kabinet felelőtlen gazdálkodása miatt elkerülhetetlen az állami kiadások szigorú felülvizsgálata és a pénzügyi tervek teljes újratervezése.
A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai alapján az év első négy hónapjában 3850 milliárd forint hiány halmozódott fel az idei évre tervezett 4220 milliárd forintos deficitből. Bár az előző vezetés eredetileg 3,9, majd 5 százalékos GDP-arányos hiánnyal számolt, Magyar Péter leendő miniszterelnök úgy véli, ez a mutató az év végére akár a 6,8 százalékot is elérheti - írta az ATV.
Kármán András hangsúlyozta: a valós pénzügyi helyzet csak a hivatalba lépés után derül ki pontosan, de az eddigi rekordhiány nem ad okot az optimizmusra. A kormány első lépésként átvilágítja a költségvetést, majd egy új, felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre. Ezzel párhuzamosan a jövő évi büdzsét már teljesen új alapokon kezdik el megtervezni.
Bod Péter Ákos volt jegybankelnök szerint a választások előtt jelentősen elszálltak a kiadások, ami a hazai gazdaságtörténet legnagyobb négyhavi deficitjét eredményezte. A szakember egyetért a pótköltségvetés szükségességével, mivel a korábbi tervek teljesen elszakadtak a valóságtól. Úgy véli, az új kormánynak a bevételek növelésére kevés mozgástere van. Emiatt a legfontosabb feladat a kiadási tételek alapos átvizsgálása és lefaragása lesz.
A pénzügyi stabilizációt ugyanakkor jelentősen támogathatják a kedvező piaci folyamatok és a megelőlegezett bizalom. Büttl Ferenc közgazdász rámutatott, hogy a forint elmúlt hetekben látott erősödése az euróval szemben azonnal csökkentette a devizaalapú államadósság kamatterheit. Ez a folyamat önmagában is több százmilliárd forintos extra mozgásteret biztosíthat az új kabinetnek a válságkezelés során.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi
A Roszatom vezérigazgatója bízik abban, hogy felgyorsítják a Paks-2 atomerőmű építését.
Magyar Péter: Működő és emberséges Magyarországot építünk - itt van a miniszterelnök teljes beiktatási beszéde!
Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat - jelentette ki miniszterelnökké választása után Magyar Péter az Országgyűlés alakuló ülésén.
Drasztikus apadásnak indult a legnagyobb hazai folyónk: ritkán látott képződmény bukkant elő a vízből az elképesztő szárazság miatt
Rendkívüli aszályhelyzet sújtja Magyarországot 2026 tavaszán. A tartós csapadékhiány miatt a talaj szárazsága már most a nyári hónapokat idézi.
Új, négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben pénteken.
Meddig tartanának ki a világ országai, ha egyik napról a másikra megszakadna az olajellátás? És miért kerül ugyanaz az üzemanyag a világ egyik felén kétszer-háromszor...
Ezt minden palackos ásványvizet ivó magyarnak tudnia kell: hatalmas változás közeleg, erre kell készülni
Vállaláscsomagot ajánlott fel a Szentkirályi Magyarország Kft. a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 593,63 pontos, 0,44 százalékos csökkenéssel 134 545,20 ponton zárt pénteken.
Áprilisban, egy hónap alatt 429,4 milliárd forint hiányt halmozott fel az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere.
A fogyasztói árak áprilisban 2,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet idehaza, ami 0,1 százalékponttal alacsonyabb várakozásunknál és a piaci konszenzusnál.
Stagflációs csapda fenyegeti Európát: kiderült, mikor és miért emelhetnek mégis kamatot a nagy jegybankok
Áprilisban mind a négy meghatározó jegybank változatlanul hagyta az irányadó kamatot, de a döntés mögött nagyon különböző monetáris politikai helyzetek állnak.
Legfőbb ügyész: akár Dubajból is visszahozzák Matolcsyék Ferrariait, senki ne számítson rá, hogy sikerül a vagyonkimentés
Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerint az MNB-ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség már a következő hetekben konkrét eljárási cselekményeket tervez.
Csökkenéssel indulhat a kereskedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Forró a talaj az MNB több száz milliárd forintos vagyonvesztése körül: kivonult a Központi Nyomozó Főügyészség
Ügyészségi nyomozók jelentek meg csütörtökön az Állami Számvevőszék (ÁSZ) székházában, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) körüli, több százmilliárd forintos vagyonvesztés gyanúja miatt.
Áprilisban 2,1 százalékos volt az átlagos drágulás az előző év azonos adataihoz képest.
Az elemzők sem számítottak ilyen gyenge első negyedévre a Molnál: visszaesést hoztak a geopolitikai feszültségek
A Mol péntek hajnalban közzétett első negyedéves gyorsjelentése a legtöbb kulcsfontosságú mutatóban jócskán elmaradt mind az egy évvel korábbi eredményektől.
Gyengült a forint pénteken reggel a főbb devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Évek óta nem volt ilyen jó hír a forintról: meglepő fordulat a devizapiacon, ezt mindenki megérzi a pénztárcáján
Jelentősen erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 760,5 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel 135 138,83 ponton zárt csütörtökön.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n