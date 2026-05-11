Magyar Péterék belenéztek a papírokba, és rögtön léptek: példátlan hiány miatt jön a brutális szigorítás

Pótköltségvetést nyújt be a megalakuló új kormány, mivel az államháztartási hiány április végére elérte az éves cél 91 százalékát. Kármán András leendő pénzügyminiszter szerint az előző kabinet felelőtlen gazdálkodása miatt elkerülhetetlen az állami kiadások szigorú felülvizsgálata és a pénzügyi tervek teljes újratervezése.

A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai alapján az év első négy hónapjában 3850 milliárd forint hiány halmozódott fel az idei évre tervezett 4220 milliárd forintos deficitből. Bár az előző vezetés eredetileg 3,9, majd 5 százalékos GDP-arányos hiánnyal számolt, Magyar Péter leendő miniszterelnök úgy véli, ez a mutató az év végére akár a 6,8 százalékot is elérheti - írta az ATV.

Kármán András hangsúlyozta: a valós pénzügyi helyzet csak a hivatalba lépés után derül ki pontosan, de az eddigi rekordhiány nem ad okot az optimizmusra. A kormány első lépésként átvilágítja a költségvetést, majd egy új, felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre. Ezzel párhuzamosan a jövő évi büdzsét már teljesen új alapokon kezdik el megtervezni.

Bod Péter Ákos volt jegybankelnök szerint a választások előtt jelentősen elszálltak a kiadások, ami a hazai gazdaságtörténet legnagyobb négyhavi deficitjét eredményezte. A szakember egyetért a pótköltségvetés szükségességével, mivel a korábbi tervek teljesen elszakadtak a valóságtól. Úgy véli, az új kormánynak a bevételek növelésére kevés mozgástere van. Emiatt a legfontosabb feladat a kiadási tételek alapos átvizsgálása és lefaragása lesz.

A pénzügyi stabilizációt ugyanakkor jelentősen támogathatják a kedvező piaci folyamatok és a megelőlegezett bizalom. Büttl Ferenc közgazdász rámutatott, hogy a forint elmúlt hetekben látott erősödése az euróval szemben azonnal csökkentette a devizaalapú államadósság kamatterheit. Ez a folyamat önmagában is több százmilliárd forintos extra mozgásteret biztosíthat az új kabinetnek a válságkezelés során.

