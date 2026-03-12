Március 28-án, szombaton megnyílik a nagyközönség előtt a megújult Citadella a budapesti Gellért-hegyen.
Veszélyben a magyarok kedvenc tengerparti nyaralása? Hivatalos bejelentés érkezett a háborús pánik közepette
A Török Köztársaság Kulturális és Turisztikai Minisztériuma, valamint a Török Turizmusfejlesztési és Promóciós Ügynökség (TGA) az utóbbi hetekben érkező megkeresésekre reagálva megerősíti, hogy az ország turisztikai szolgáltatásai minden desztinációban a megszokott rendben működnek.
A közel-keleti régió egyes részein zajló konfliktusok széles körű nemzetközi sajtóvisszhangja ellenére Törökország – mint mediterrán ország – nem érintett ezekben az eseményekben. Az ország legnépszerűbb turisztikai célpontjai, köztük Isztambul, Antalya, Bodrum, Izmir és Kappadókia, továbbra is zavartalanul fogadják az Európából, Észak-Amerikából és az ázsiai–csendes-óceáni térségből érkező vendégeket.
A turisztikai szektor működésével kapcsolatban az alábbi körülmények hangsúlyozhatók:
Törökország turisztikai régióiban minden szálloda, üdülőhely, kirándulás és program a megszokott módon működik. Az ország területén nem történt lezárás vagy fennakadás, és a hatóságok sem vezettek be a turisztikai tevékenységeket érintő korlátozásokat.
Isztambul, Antalya, Bodrum, Izmir és a többi jelentős nemzetközi repülőtér normál üzemmódban működik. A regionális események miatt egyetlen török repülőtéren sem vezettek be lezárást vagy korlátozást, és a légitársaságok sem jelentettek a konfliktussal összefüggő járattörléseket.
A 2026-os nyári szezonra már megkezdődtek a foglalások. A minisztérium arra ösztönzi az utazásszervezőket, az online utazási irodákat és az értékesítési partnereket, hogy aktívan kínálják Törökországot a teljes nyári szezonra. A kereslet továbbra is erős azok körében, akik tisztában vannak az ország földrajzi helyzetével és turisztikai desztinációinak stabil működésével.
A Kulturális és Turisztikai Minisztérium továbbra is elkötelezett amellett, hogy adatokkal, hivatalos nyilatkozatokkal és háttérinformációkkal támogassa sajtópartnerei kommunikációját.
