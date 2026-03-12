Veszélyben a magyarok kedvenc tengerparti nyaralása? Hivatalos bejelentés érkezett a háborús pánik közepette

A Török Köztársaság Kulturális és Turisztikai Minisztériuma, valamint a Török Turizmusfejlesztési és Promóciós Ügynökség (TGA) az utóbbi hetekben érkező megkeresésekre reagálva megerősíti, hogy az ország turisztikai szolgáltatásai minden desztinációban a megszokott rendben működnek.

A közel-keleti régió egyes részein zajló konfliktusok széles körű nemzetközi sajtóvisszhangja ellenére Törökország – mint mediterrán ország – nem érintett ezekben az eseményekben. Az ország legnépszerűbb turisztikai célpontjai, köztük Isztambul, Antalya, Bodrum, Izmir és Kappadókia, továbbra is zavartalanul fogadják az Európából, Észak-Amerikából és az ázsiai–csendes-óceáni térségből érkező vendégeket.

A turisztikai szektor működésével kapcsolatban az alábbi körülmények hangsúlyozhatók:

Törökország turisztikai régióiban minden szálloda, üdülőhely, kirándulás és program a megszokott módon működik. Az ország területén nem történt lezárás vagy fennakadás, és a hatóságok sem vezettek be a turisztikai tevékenységeket érintő korlátozásokat.

Isztambul, Antalya, Bodrum, Izmir és a többi jelentős nemzetközi repülőtér normál üzemmódban működik. A regionális események miatt egyetlen török repülőtéren sem vezettek be lezárást vagy korlátozást, és a légitársaságok sem jelentettek a konfliktussal összefüggő járattörléseket.

A 2026-os nyári szezonra már megkezdődtek a foglalások. A minisztérium arra ösztönzi az utazásszervezőket, az online utazási irodákat és az értékesítési partnereket, hogy aktívan kínálják Törökországot a teljes nyári szezonra. A kereslet továbbra is erős azok körében, akik tisztában vannak az ország földrajzi helyzetével és turisztikai desztinációinak stabil működésével.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Kulturális és Turisztikai Minisztérium továbbra is elkötelezett amellett, hogy adatokkal, hivatalos nyilatkozatokkal és háttérinformációkkal támogassa sajtópartnerei kommunikációját.

Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire

A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.