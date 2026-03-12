2026. március 12. csütörtök Gergely
Felszállásra váró, jellegtelen utasszállító repülőgép
Utazás

Veszélyben a magyarok kedvenc tengerparti nyaralása? Hivatalos bejelentés érkezett a háborús pánik közepette

Pénzcentrum
2026. március 12. 20:31

A Török Köztársaság Kulturális és Turisztikai Minisztériuma, valamint a Török Turizmusfejlesztési és Promóciós Ügynökség (TGA) az utóbbi hetekben érkező megkeresésekre reagálva megerősíti, hogy az ország turisztikai szolgáltatásai minden desztinációban a megszokott rendben működnek.

A közel-keleti régió egyes részein zajló konfliktusok széles körű nemzetközi sajtóvisszhangja ellenére Törökország – mint mediterrán ország – nem érintett ezekben az eseményekben. Az ország legnépszerűbb turisztikai célpontjai, köztük Isztambul, Antalya, Bodrum, Izmir és Kappadókia, továbbra is zavartalanul fogadják az Európából, Észak-Amerikából és az ázsiai–csendes-óceáni térségből érkező vendégeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A turisztikai szektor működésével kapcsolatban az alábbi körülmények hangsúlyozhatók:

Törökország turisztikai régióiban minden szálloda, üdülőhely, kirándulás és program a megszokott módon működik. Az ország területén nem történt lezárás vagy fennakadás, és a hatóságok sem vezettek be a turisztikai tevékenységeket érintő korlátozásokat.

Kapcsolódó cikkeink:

Isztambul, Antalya, Bodrum, Izmir és a többi jelentős nemzetközi repülőtér normál üzemmódban működik. A regionális események miatt egyetlen török repülőtéren sem vezettek be lezárást vagy korlátozást, és a légitársaságok sem jelentettek a konfliktussal összefüggő járattörléseket.

A 2026-os nyári szezonra már megkezdődtek a foglalások. A minisztérium arra ösztönzi az utazásszervezőket, az online utazási irodákat és az értékesítési partnereket, hogy aktívan kínálják Törökországot a teljes nyári szezonra. A kereslet továbbra is erős azok körében, akik tisztában vannak az ország földrajzi helyzetével és turisztikai desztinációinak stabil működésével.

A Kulturális és Turisztikai Minisztérium továbbra is elkötelezett amellett, hogy adatokkal, hivatalos nyilatkozatokkal és háttérinformációkkal támogassa sajtópartnerei kommunikációját.

Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire

A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #turizmus #légitársaság #törökország #repülőtér #turisztika #turisták #irán #járat #nyári szezon #Közel-Kelet

