Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírek a Pénzcentrumon 2026 19. hetében.
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
Május 18-21. között IPAR NAPJAI Nemzetközi ipari szakkiállítás, MACH-TECH Nemzetközi gépgyártás-technológiai és hegesztéstechnikai szakkiállítás és AUTOMOTIVE HUNGARY Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban.
22 ország több mint 350 kiállítója mutatkozik be az idei IPAR NAPJAI, MACH-TECH és AUTOMOTIVE HUNGARY kiállításokon. Az esemény fókuszában olyan témák lesznek, mint az Ipar 4.0, az automatizálás, robotika, ipari digitalizáció és az innovatív gyártási technológiák, hegesztéstechnika, felületkezelés, logisztika és munkavédelem. Az egyedülálló üzleti találkozó egyben lehetőséget biztosít a hazai és nemzetközi ipari vállalatoknak, hogy bemutassák legújabb fejlesztéseiket, költség- és energiahatékony megoldásaikat, kapcsolatokat építsenek és új üzleti együttműködéseket alakítsanak ki.
Az IPAR NAPJAI és MACH TECH 2026-ban is több szakmai fórumnak, továbbképzésnek ad helyet. A kiemelt témák között szerepel a munkavédelem, a lean megoldások, az e-mobilitás, a digitalizáció és az energetika. Az A pavilonban felépített színpadon a kiállítás mind a négy napján izgalmas témákkal várják a látogatókat, az ipari együttműködés, az élelmiszeripar, a robotika vagy éppen űrkutatás és fenntartható gyártás témákban.
A szervező Hungexpo 2026-ban is meghirdette a NAGYDÍJ pályázatot, amelyen jutalmazza a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt, legkiemelkedőbbnek tartott innovációkat, melyeket a látogatók a kiállításon is megtekinthetnek.
A rendezvény jelentőségét mutatja, hogy több kiállító először itt mutatja be legújabb fejlesztéseit. A különböző területeket érintő újítások jól mutatják az ipar jelenlegi fejlődési irányait: a digitalizációt, az adatvezérelt működést és az energiahatékonyság egyre hangsúlyosabb szerepét. A fejlesztések középpontjában az intelligens monitoring rendszerek állnak, amelyek képesek optimalizálni a folyamatokat és csökkenteni az állásidőt. Kiemelt cél a fenntarthatóság, a környezetbarát működés is.
Az AUTOMOTIVE HUNGARY-n a járműiparhoz kapcsolódó beszerzők, beszállítók és gyártók vesznek részt. A kiállítók között az autógyártás számos eleme megtalálható, a hajtásoktól a fékberendezéseken át a legapróbb alkatrészekig, valamint megtekinthető a mérnökhallgatók hagyományos, éves versenye, a Techtogether is, amelyre az ország szinte minden műszaki felsőoktatási intézményéből érkeztek nevezések.
Előzetes szakmai regisztráció után a belépés díjmentes. Bővebb információ, kiállítói lista és programkínálat a kiállítás honlapján található.
Szárnyal a forint, komoly árcsökkentést jelentett be a Skoda, Volkswagen, Audi: jól járhat, aki most készül autót venni
A forint euróval szembeni erősödésére reagálva több autómárkánál is árcsökkentést hajt végre a magyar piacon a Porsche Hungaria.
Telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel az amerikai elnök, majd váratlanul haladékot adott az EU-nak.
Durva szigor élesedik, kitiltják a belvárosból ezeket az autókat nyártól: rengetegen kaphatnak bírságot
2026 nyarán kitiltják a külföldi rendszámú autókat a történelmi belvárosból. A döntéssel a város a turisztikai főszezonban rendszeresen kialakuló közlekedési káoszt próbálja megfékezni.
Ez Magyarország kedvenc autója 2026-ban: toronymagasan veri a Suzukit, Skodát, sokan meg fognak lepődni
Tovább gyorsult a magyar újautó-piac: áprilisban közel 12 ezer személyautó kapott rendszámot, ami csaknem 10 százalékos növekedés éves alapon.
Súlyos csapdába sétálnak bele az új autók tulajdonosai: pillanatok alatt elúszhat a garancia, ha erre nem figyelsz
A fogyasztóvédőkhöz egyre több panasz érkezik amiatt, hogyan kezelik a szakszervizek az új autók jótállási időn belüli meghibásodásait.
Tömegével vásárolják ezeket a járműveket külföldről a hazai autósok: rengetegen fázhatnak rá a döntésre
Áprilisban 12 821 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 23,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi, 10 378-as mennyiséget.
Alaposan megújul a Kia slágerautója: óriási készletkisöprést hirdetett az importőr, milliós akciókra lehet lecsapni
A Kia XCeed frissítése már a gyártás küszöbén áll, a kifutó modellből készletkisöprést tart a hazai importőr: az előző generációt akár 20 százalékos kedvezménnyel is...
A legközelebbi gyártósorok csupán néhány száz méterre lehetnek a házaktól, nem több kilométerre.
Az olasz luxusató-gyár az idei első negyedévben kevesebb járművet értékesített, mégis jelentősen növelni tudta a profitját.
A benzin nagykereskedelmi piaci ára bruttó 8 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal emelkedik keddtől.
A jelentős díjemelés látványosan visszavetette az egyedi és egyéni rendszámtáblák iránti keresletet
Kitálalt a tapasztalt kamionos: hiába a milliós álomfizetés, kegyetlen dolgokat kell elviselni ezért a pénzért
Havi egymillió forintos nettó fizetés, modern technológia és Európa országútjai – a kamionos szakma papíron az egyik legvonzóbb karrierút ma Magyarországon.
Toyota és a Hyundai több modellje is gyengén szerepelt a műszaki problémák miatt, holott ezek a gyártók korábban a tartósság és megbízhatóság etalonjainak számítottak.
A Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon a hagyományos parkolóhelyek egy részét villámparkolókká alakítják.
Egy kávézónak otthont adó épület falába csapódott egy személyautó a budapesti Corvin köz közelében.
Fű alatt élesedett komoly KRESZ-változás, hamarosan új okmányok is kellenek: ez rengeteg magyart érint
Pontosították a szabályokat az Európai Unióban. A közlekedésbiztonsági kérdéseket továbbra is a nemzeti szabályok, így a KRESZ kezeli külön.
Már régen nem csak járműveket árulnak az ázsiai gyártók: ez a titok rejtőzik a brutális sikerük mögött
A kiállítási csarnokokban a kínai márkák domináltak. A BYD teljes márkaportfólióját, köztük a Dynasty, a Denza, a Jangvang és a Fangcsengpao almárkákat is felvonultatta.
Vadonatúj kütyük lepték el az egyik hazai autópályát: zseniális újítással mentik meg a sofőröket a dugóktól
Automatikusan érzékeli a torlódásokat, és azonnali tájékoztatással segíti a sofőröket az optimális sáv kiválasztásában.
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
