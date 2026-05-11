Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)

Május 18-21. között IPAR NAPJAI Nemzetközi ipari szakkiállítás, MACH-TECH Nemzetközi gépgyártás-technológiai és hegesztéstechnikai szakkiállítás és AUTOMOTIVE HUNGARY Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban.

22 ország több mint 350 kiállítója mutatkozik be az idei IPAR NAPJAI, MACH-TECH és AUTOMOTIVE HUNGARY kiállításokon. Az esemény fókuszában olyan témák lesznek, mint az Ipar 4.0, az automatizálás, robotika, ipari digitalizáció és az innovatív gyártási technológiák, hegesztéstechnika, felületkezelés, logisztika és munkavédelem. Az egyedülálló üzleti találkozó egyben lehetőséget biztosít a hazai és nemzetközi ipari vállalatoknak, hogy bemutassák legújabb fejlesztéseiket, költség- és energiahatékony megoldásaikat, kapcsolatokat építsenek és új üzleti együttműködéseket alakítsanak ki.

Az IPAR NAPJAI és MACH TECH 2026-ban is több szakmai fórumnak, továbbképzésnek ad helyet. A kiemelt témák között szerepel a munkavédelem, a lean megoldások, az e-mobilitás, a digitalizáció és az energetika. Az A pavilonban felépített színpadon a kiállítás mind a négy napján izgalmas témákkal várják a látogatókat, az ipari együttműködés, az élelmiszeripar, a robotika vagy éppen űrkutatás és fenntartható gyártás témákban.

A szervező Hungexpo 2026-ban is meghirdette a NAGYDÍJ pályázatot, amelyen jutalmazza a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt, legkiemelkedőbbnek tartott innovációkat, melyeket a látogatók a kiállításon is megtekinthetnek.

A rendezvény jelentőségét mutatja, hogy több kiállító először itt mutatja be legújabb fejlesztéseit. A különböző területeket érintő újítások jól mutatják az ipar jelenlegi fejlődési irányait: a digitalizációt, az adatvezérelt működést és az energiahatékonyság egyre hangsúlyosabb szerepét. A fejlesztések középpontjában az intelligens monitoring rendszerek állnak, amelyek képesek optimalizálni a folyamatokat és csökkenteni az állásidőt. Kiemelt cél a fenntarthatóság, a környezetbarát működés is.

Az AUTOMOTIVE HUNGARY-n a járműiparhoz kapcsolódó beszerzők, beszállítók és gyártók vesznek részt. A kiállítók között az autógyártás számos eleme megtalálható, a hajtásoktól a fékberendezéseken át a legapróbb alkatrészekig, valamint megtekinthető a mérnökhallgatók hagyományos, éves versenye, a Techtogether is, amelyre az ország szinte minden műszaki felsőoktatási intézményéből érkeztek nevezések.

Előzetes szakmai regisztráció után a belépés díjmentes.

