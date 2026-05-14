A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
Hivatalos, minden állami kiadáshoz Kármán András áldása kell: drasztikus lépéssel indít az új kormány
Új szabályokat vezet be a kormány az állami kiadások ellenőrzésére, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent rendeletből. Az intézkedések alapján 2026. május 14-től a nagyobb értékű állami kötelezettségvállalásokhoz és beszerzésekhez már a pénzügyminiszter előzetes jóváhagyására lesz szükség.
A rendelet szerint a 250 millió forintot meghaladó új állami kötelezettségvállalások, valamint a 100 millió forint feletti eszközbeszerzések csak pénzügyminiszteri engedéllyel valósulhatnak meg.
A szabályozás nem vonatkozik az önkormányzati feladatokra, a normatív finanszírozású kiadásokra, illetve azokra a kötelező állami feladatokra, amelyek jogszabályból fakadnak.
A Magyar Közlöny szerint több fontos állami vállalat működését is szorosabb kontroll alá vonják. A MÁV, a Magyar Posta, az MVM, az MFB, az Eximbank, az N7 Holding, a NISZ, a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Magyar Közút esetében a vezetők kinevezéséhez, felmentéséhez, a hatáskörök meghatározásához és az üzleti tervek elfogadásához vagy módosításához is szükség lesz a pénzügyminiszter előzetes jóváhagyására.
A rendelet azt is előírja, hogy ezen cégek gazdasági és pénzügyi vezetőinek havonta jelentést kell készíteniük a pénzügyminiszter számára a társaság helyzetéről és az üzleti tervtől való eltérésekről.
Szigorodnak az állami koncessziós és PPP-szerződések szabályai is. Ezek megkötéséhez, módosításához vagy megszüntetéséhez szintén előzetes pénzügyminiszteri jóváhagyás kell majd. A szabályok betartását a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzi.
A most megjelent rendelet előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök már szerdán jelezte: a kormány ideiglenesen szigorítja az állami költések engedélyezését. A kormányfő akkor arról beszélt, hogy a rendes gazdálkodáson felüli kötelezettségvállalásokat leállítják, és egy ideig csak a pénzügyminiszter aláírásával lehet elfogadni a nagyobb értékű állami kiadásokat és beruházásokat.
