Váratlan fordulat az EU-USA megállapodásban: azonnal behúzzák a vészféket, ha ez megtörténik

Az Európai Unió tagállamai és az Európai Parlament előzetes megállapodást kötött arról, hogy az EU felfüggesztheti az Egyesült Államokkal tervezett kereskedelmi egyezményt. Erre akkor kerülhet sor, ha az amerikai áruk túlzott mértékben elárasztják az európai piacot - közölte a Portfolio.

A legfrissebb értesülések szerint a brüsszeli döntéshozók megegyezése azt a korábban letárgyalt alkut érinti, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump amerikai elnök kötött. Ez a megállapodás európai részről még végrehajtásra vár.

A tavaly nyáron Ursula von der Leyen és Trump között létrejött alku alapján az EU gyakorlatilag lenullázná az amerikai ipari termékekre kivetett vámokat, miközben az Egyesült Államok a korábbi 2-3 százalékos szintekhez képest egy 15 százalékos vámplafont alkalmazna az európai exporttal szemben.

Az Európai Parlament tárgyalóinak mandátuma arra szól, hogy egyrészt ne vezessék be a amerikai vámcsökkentéseket, ameddig nem konkretizálják az acél- és alumínium exportra vonatkozó szabályokat, másrészt pedig felülvizsgálati, és további fenyegetések esetén felfüggesztési záradékokat kérjenek a vámmegállapodásba.

Elvi megállapodás született egy záradékról is, amely automatikusan megszüntetné a megállapodást egy meghatározott időpont után, hacsak azt a felek nem hosszabbítják meg. Az Európai Parlament eredetileg 2028 márciusát szerette volna végdátumnak.

Egy frissen megismert, új védzáradék értelmében azonban az Unió visszavonhatja a felkínált vámkedvezményeket, amennyiben az amerikai import volumene hirtelen és jelentős mértékben megugrik. Ursula von der Leyen a közelmúltban egy telefonhívással igyekezett csillapítani az ügy körüli feszültséget. Ennek során biztosította az amerikai elnököt arról, hogy július 4-ig életbe léptetik a megígért vámmentességet.

Az USA számára a legérzékenyebb pont, hogy mikor élesíti az EU a vámkedvezményeket. Von der Leyen korábban azt ígérte, hogy július 4-re végrehajtják a beígért vámtehermentesítést. Az EU-s szervek háromoldalú megbeszélései után a Parlamentnek ismét el kell fogadnia a közös álláspontot ahhoz, hogy életbe léphessen az alku. Erre jelenleg úgy néz ki a júniusi plenáris ülésen kerülhet sor.