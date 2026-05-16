Trump kudarca után Putyin veszi be a keleti nagyhatalmat: óriási áttörést hozhat az orosz elnök útja

Vlagyimir Putyin orosz elnök május 19-én és 20-án hivatalos látogatást tesz Pekingben Hszi Csin-ping kínai elnöknél – jelentette be a Kreml. Az út mindössze néhány nappal azután zajlik, hogy Donald Trump amerikai elnök befejezte saját pekingi államlátogatását - közölte az euronews.

Az orosz külügyminisztérium a Telegramon közzétett közleményében arról tájékoztatott, hogy Putyin Hszi Csin-ping meghívására utazik Kínába. A találkozó apropóját a két ország között 2001-ben aláírt jószomszédsági, barátsági és együttműködési szerződés huszonötödik évfordulója adja.

A két vezető az „átfogó partnerség és stratégiai együttműködés" elmélyítésének lehetőségeiről, valamint kulcsfontosságú nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd. A megbeszéléseket követően a tervek szerint közös nyilatkozatot írnak alá, emellett számos kétoldalú kormányközi és tárcaközi megállapodás megkötése is várható.

A diplomáciai út során Putyin Li Csiang kínai miniszterelnökkel is találkozik. A felek elsősorban a gazdasági és kereskedelmi együttműködés fejlesztéséről fognak egyeztetni.

Az orosz államfő látogatását kiemelt figyelem övezi. Donald Trump néhány nappal korábbi pekingi útja ugyanis hiába volt látványos, érdemi áttörést nem hozott. Az amerikai és a kínai vezetésnek sem a kereskedelmi kérdésekben, sem az ukrajnai háború, sem pedig az iráni konfliktus ügyében nem sikerült előrelépnie.

Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA