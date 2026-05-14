A bankközi piacon vegyesen alakult a forint árfolyama csütörtökön a főbb devizákkal szemben, a kora reggeli jegyzésekhez képest.
Hullámvasút a magyar tőzsdén: ez a papír mentette meg a napot
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1355,42 pontos, 1,03 százalékos emelkedéssel, 132 426,66 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 24,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője hullámvasútként jellemezte a csütörtöki kereskedést: emelkedéssel kezdte a napot a BÉT, aztán csökkenés történt, végül pluszban zárt a BUX. Az indexet az OTP erősödése húzta fel - tette hozzá. A vezető részvények közül a Magyar Telekom és a Richter is emelkedett, míg a Mol esett. A blue chipek mozgása mögött nem voltak konkrét vállalat specifikus hírek - jegyezte meg az elemző.
- A Mol árfolyama 110 forinttal, 2,76 százalékkal 3870 forintra csökkent, 4,2 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 1080 forinttal, 2,64 százalékkal 42 050 forintra erősödött, forgalmuk 14,0 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 42 forinttal, 1,69 százalékkal 2522 forintra nőtt, forgalma 3,2 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 250 forinttal, 2,02 százalékkal 12 630 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,4 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9252,37 ponton zárt csütörtökön, ez 24,61 pontos, 0,27 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
Újra nőtt a rabok száma az Európai Unióban, összesen több mint 508 ezren voltak börtönben, ami 2 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
Óriási változást jelentettek be a 2026-os Sziget kapcsán: ezt senki nem látta jönni, ilyen még nem volt
Augusztus 9-én, a Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján mintegy félszáz hazai előadó és zenekar lép a fesztivál nagyszínpadára, hogy közösen tisztelegjenek Bródy János életműve előtt.
Fájdalmas lépést sürgetnek a legismertebb hazai szakemberek: hatalmas árat fizethetünk, ha marad a rögzített benzinár
Nyílt levélben fordult Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez több ismert közgazdász és szakember.
Százezres ingyenpénzzel csábítanak új ügyfeleket a magyar bankok: sokan csak utólag veszik észre, mi a buktató
A magyar bankszektorban az elmúlt években jelentősen kiéleződött a verseny az új ügyfelekért.
Enyhe pozitív korrekcióval, iránykereséssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén az Equilor Befektetési Zrt. szerint.
Végleg befellegzett az összeszerelő üzemeknek? Kiderült az új stratégia, ami felpörgetheti a hazai béreket
A sikeres fordulathoz átfogó szakpolitikai lépésekre van szükség.
Fű alatt új törvény lépett életbe az üzemanyagárakról: megszűnt a rendkívüli helyzet, erről mindenkinek tudnia kell
Hat év után véget ért a koronavírus-járvány, majd az orosz-ukrán háború miatt bevezetett különleges jogrend Magyarországon.
Gyengült csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A 2008-as nagy pénzügyi válság folyományaként az EU-ban 2009-től új jogszabályokat fogadtak el a hitelminősítések erősítése, a fogyasztók és befektetők védelmének érdekébe.
Megszólalt a Magyar Nemzeti Cirkusz a vadállatok szerepeltetésének megszüntetéséről, ezt mondta az igazgató
Ifj. Richter József szerint a döntés összhangban van a nemzetközi állatvédelmi törekvésekkel és a modern cirkuszművészet irányával.
A korábban az Audi számára is kulcsfontosságú reptér értéke meghaladhatja a 10 millió eurót.
Vegyesen alakult, kevéssé változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Szerda délután Ópusztaszeren tartott kormányülést első ízben Magyar Péter kormánya.
Több mint 200 milliót emeltek le a Magyarországon forgató amerikai színész kártyájáról: így bukott le a tolvaj
A csaló több mint 300 tranzakcióval több mint 200 millió forintot emelhet le a számláról.
Elérte a csúcsot a forint? Jelentős döntést hozott a magyar jegybank, hamarosan nagyot fordulhat a kocka
Az elemző szerint a nyáron ismét 360–370 forint közé gyengülhet az euró árfolyama.
Akár a teljes helyreállítási alap lehívására is esély lehet az uniós forrásoknál.
Hat európai uniós tagállam szigorúbb jogállamisági feltételekhez kötné a közös uniós források, köztük az agrártámogatások kifizetését is.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n