Hullámvasút a magyar tőzsdén: ez a papír mentette meg a napot

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1355,42 pontos, 1,03 százalékos emelkedéssel, 132 426,66 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 24,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője hullámvasútként jellemezte a csütörtöki kereskedést: emelkedéssel kezdte a napot a BÉT, aztán csökkenés történt, végül pluszban zárt a BUX. Az indexet az OTP erősödése húzta fel - tette hozzá. A vezető részvények közül a Magyar Telekom és a Richter is emelkedett, míg a Mol esett. A blue chipek mozgása mögött nem voltak konkrét vállalat specifikus hírek - jegyezte meg az elemző.

A Mol árfolyama 110 forinttal, 2,76 százalékkal 3870 forintra csökkent, 4,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 1080 forinttal, 2,64 százalékkal 42 050 forintra erősödött, forgalmuk 14,0 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 42 forinttal, 1,69 százalékkal 2522 forintra nőtt, forgalma 3,2 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 250 forinttal, 2,02 százalékkal 12 630 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,4 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9252,37 ponton zárt csütörtökön, ez 24,61 pontos, 0,27 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.