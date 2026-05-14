2026. május 14. csütörtök Bonifác
20 °C Budapest
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tőzsdei grafikon egy világtérképen, izzó részecskékkel és kapcsolati hálózattal.
Gazdaság

Hullámvasút a magyar tőzsdén: ez a papír mentette meg a napot

Pénzcentrum/MTI
2026. május 14. 17:56

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1355,42 pontos, 1,03 százalékos emelkedéssel, 132 426,66 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 24,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője hullámvasútként jellemezte a csütörtöki kereskedést: emelkedéssel kezdte a napot a BÉT, aztán csökkenés történt, végül pluszban zárt a BUX. Az indexet az OTP erősödése húzta fel - tette hozzá. A vezető részvények közül a Magyar Telekom és a Richter is emelkedett, míg a Mol esett. A blue chipek mozgása mögött nem voltak konkrét vállalat specifikus hírek - jegyezte meg az elemző.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
  • A Mol árfolyama 110 forinttal, 2,76 százalékkal 3870 forintra csökkent, 4,2 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 1080 forinttal, 2,64 százalékkal 42 050 forintra erősödött, forgalmuk 14,0 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 42 forinttal, 1,69 százalékkal 2522 forintra nőtt, forgalma 3,2 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 250 forinttal, 2,02 százalékkal 12 630 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,4 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9252,37 ponton zárt csütörtökön, ez 24,61 pontos, 0,27 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:46
18:29
18:22
18:14
18:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 14. 16:45
Tisza trade? Hormuz? - Mi hajtja most a forintot?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 14. 16:22
Elmagyarázta a kormányszóvivő, miért nem kérdezhetett minden médium az első kormányzati sajtótájékoztatón
Magyar Éva kormányszóvivő szerint rendhagyó helyzet alakult ki az első kormányülés után, ezért tarto...
Bankmonitor  |  2026. május 14. 10:07
Hogyan változott az érdeklődés az Otthon Start iránt az elmúlt 9 hónapban?
A Bankmonitor a támogatás bejelentésétől, azaz 2025 júliusától gyűjti a náluk kalkulálók, érdeklődők...
Holdblog  |  2026. május 13. 09:16
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 8. 17:57
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 14.
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
2026. május 14.
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
2026. május 14.
Burjánzik a bűn Magyarországon: ideje lenne lépni, brutálisak az állapotok ezeken a helyeken
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 14. csütörtök
Bonifác
20. hét
Május 14.
Mennybemenetel (Áldozócsütörtök)
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszületett a nagy döntés: megvan a céldátum, ekkor búcsúzhatunk a forinttól Magyarországon
2
3 napja
Magyar Péterék belenéztek a papírokba, és rögtön léptek: példátlan hiány miatt jön a brutális szigorítás
3
1 napja
Kimondták az ítéletet Brüsszelben: esélyük sem lesz az európai milliárdokra a szabályszegőknek
4
2 napja
Súlyos kijelentést tett a Tisza szociális minisztere: a közmunkaprogram egyelőre kudarc!
5
1 napja
Bejelentést tett az üzemanyagárakról Magyar Péter: ez hangzott el a kormányülésen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Banktitok
A banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló információ vagy adat, amely ügyfél személyére, vagyoni helyzetére, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 18:02
Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Csak az igazi Columbo-rajongók tudják az összes választ!
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 16:01
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
Agrárszektor  |  2026. május 14. 18:29
Váratlan pofont kapott az amerikai húsipar: ki nem találnád, mit lépett Kína
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm