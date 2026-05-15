Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást

Bár egyelőre még kérdéses, milyen erős lesz az idei nyár, a klímaberendezések iránti érdeklődés már most élénkülni kezdett Magyarországon. A kereskedők tapasztalatai szerint a vásárlók egy része továbbra is a hagyományos split klímákban gondolkodik, ugyanakkor egyre többen keresnek gyorsabban telepíthető, olcsóbb alternatívát. A mobilklímák népszerűsége az elmúlt években folyamatosan nőtt, különösen a hirtelen érkező hőhullámok idején, amikor akár néhány nap alatt jelentősen megugrik a kereslet. Az áruházláncok szerint ma már nem kizárólag az ár számít: a vásárlók egyre tudatosabban választanak, figyelik az energiafogyasztást, a zajszintet, a wifis funkciókat és azt is, hogy a készülék alkalmas-e fűtésre. Az is látszik, hogy a mobilklímák fokozatosan kilépnek az olcsó kompromisszum szerepéből, és egyre több háztartásban jelennek meg tudatos, szezonális hűtési megoldásként.

A mobilklímák egyik legnagyobb előnye a könnyű mozgathatóság. Ezeket az eszközöket egyszerűen át lehet helyezni egyik helyiségből a másikba, ráadásul üzembe helyezésük nem igényel klímaszerelőt vagy külön telepítési nyilatkozatot. A beruházási költség is alacsonyabb lehet, hiszen szerelési díjjal sem kell számolni. A legtöbb készülék ma már több funkciót is kínál, így ventilátorként vagy párátlanítóként is használható.

A megfelelő teljesítmény kiválasztása kulcsfontosságú. Egy körülbelül 40 négyzetméteres helyiség lehűtéséhez általában legalább 3,5 kW teljesítményű mobilklíma ajánlott, míg egy 30 négyzetméteres vagy kisebb szobában már egy 2,6 kW-os készülék is elegendő lehet.

Az alulméretezett berendezések folyamatos működésre kényszerülnek, mégsem képesek megfelelően lehűteni a helyiséget. A túlméretezett készülékeknél pedig előfordulhat, hogy túl gyakran kapcsolnak ki és be, emiatt nem tudják megfelelően csökkenteni a levegő páratartalmát.

A mobilklímák hátrányai között elsőként a magasabb zajszintet említik a szakértők. Ennek oka, hogy a kompresszor a helyiségen belül működik. A legtöbb készülék 50 és 65 decibel közötti zajszintet produkál, ami nagyjából egy átlagos beszélgetés vagy egy hangosabb hűtőszekrény zajának felel meg. Ez hálószobában vagy csendes munkavégzés közben sokakat zavarhat. Éppen ezért vásárlás előtt érdemes olyan modellt választani, amely rendelkezik éjszakai üzemmóddal vagy 24 órás időzítő funkcióval. Ezek segítségével a készülék csak meghatározott időszakokban működik.

Fontos szempont az is, hogy a mobilklímák a meleg levegőt egy csövön keresztül vezetik ki az ablakon át. Ha az ablak nincs megfelelően leszigetelve, az rontja a hűtés hatékonyságát. A mobilklímák energiafogyasztása általában magasabb, hatékonyságuk pedig alacsonyabb, mint a split rendszereké. Egyes modelleknél arra is figyelni kell, hogy rendszeresen üríteni kell a kondenzvíztartályt, amennyiben a készülék nem rendelkezik automatikus párologtató funkcióval.

Már most nagy a kereslet

Az eMAG kommunikációs osztálya szerint már a szezon elején is stabilan emelkedő kereslet látható a légkondicionáló berendezések iránt. A platform elmúlt két évének forgalmi adatai alapján májusban, júniusban és júliusban ugrik meg leginkább az érdeklődés a klímák iránt, ugyanakkor december kivételével szinte egész évben jelentős kereslet tapasztalható a kategóriában. Az internetes áruház szerint ez részben annak köszönhető, hogy a lakásfelújítások és építkezések folyamatosak, a modern klímaberendezések pedig már nemcsak hűtésre, hanem fűtésre is alkalmasak.

A vállalat közlése szerint a vásárlók idén átlagosan 150 és 180 ezer forint közötti összegért rendeltek klímaberendezést az eMAG-ról. A kategóriába a split klímák mellett a mobilklímák és az egyszerűbb asztali léghűtők is beletartoznak.

A cég tapasztalatai alapján jelenleg az A++ energiaosztályú, 3-3,5 kilowattos teljesítményű, inverteres hűtő-fűtő klímák a legnépszerűbbek. A vásárlók egyre gyakrabban keresik a wifis vezérléssel és csepptálcafűtéssel felszerelt modelleket is, amelyek télen is megbízható működést biztosítanak.

A legtöbbet rendelt márkák között az idei év első négy hónapjában a Star-Light, a Manta, az Ariston, a Fujitsu és az AUX szerepelt. Hozzátették: továbbra is a split klímák dominálják az eladásokat, a mobilklímák jóval kisebb arányt képviselnek a teljes forgalomban.

Az elmúlt két évben a vásárlói preferenciák nem változtak jelentősen, ugyanakkor a tavalyi teljes éves adatok alapján már mobilklíma is bekerült a húsz legnépszerűbb modell közé. A legkeresettebb gyártók között a Bosch, a Daewoo, a Midea és a Tesla neve is megjelent.

Köztes megoldás?

A MediaMarkt szerint évről évre erősödik az érdeklődés a mobilklímák iránt, különösen a nyári időszak közeledtével. A vállalat tapasztalatai alapján a kereslet akkor ugrik meg igazán, amikor tartósan beköszönt a kánikula: egy hosszabb, 30 fok feletti időszak akár 30-40 százalékkal is növelheti az eladásokat az átlagos szezonhoz képest. Az áruházlánc az idei nyárra is hasonló tendenciára számít, mivel a vásárlók gyorsan elérhető, azonnali megoldást keresnek a hőség ellen.

A bolthálózat szerint a mobilklímák sokak számára köztes megoldást jelentenek a ventilátorok és a split klímák között. Előnyük, hogy nem igényelnek fix telepítést vagy bonyolult engedélyeztetést, ezért rövid idő alatt üzembe helyezhetők. A vállalat közlése szerint az áruházak megfelelő készletekkel készültek a szezonra, így a legnépszerűbb modellekből is széles választék érhető el.

A vásárlók többsége továbbra is az ár-érték arány alapján választ készüléket. A legkeresettebb mobilklímák jellemzően 100 és 180 ezer forint közötti ársávban mozognak, mivel ezek a modellek már megfelelő hűtési teljesítményt, kedvező energiafogyasztást és különféle kényelmi funkciókat kínálnak.

A vállalat ugyanakkor azt is kiemelte, hogy egyre nő az érdeklődés a prémiumkategóriás készülékek iránt. A vásárlók főként az okoseszközökkel összekapcsolható, illetve csendesebb működésű modelleket keresik. Különösen népszerűek az áruházlánc saját márkás termékei, köztük az OK. és a KOENIC készülékei, amelyek kedvező áron kínálnak versenyképes műszaki tartalmat.

A vállalat szerint a vásárlók ma már jóval tudatosabban döntenek. Az ár továbbra is fontos szempont, ugyanakkor egyre többen figyelnek a márka megbízhatóságára, a szervizháttérre, a garanciális feltételekre és a hosszú távú használhatóságra is. A MediaMarkt tapasztalatai alapján sok vásárló számára továbbra is fontos az üzletekben elérhető szakértői segítség, különösen akkor, ha bizonytalanok a megfelelő készülék kiválasztásában.

A kialakítás is számít

Az Euronics szerint egyelőre még nem ugrott meg látványosan a mobilklímák iránti kereslet, a korábbi évek tapasztalatai alapján azonban az első igazán meleg napok rendszerint jelentős élénkülést hoznak a piacon. A vállalat szerint bár ezek a készülékek párátlanításra és sok esetben fűtésre is alkalmasak, a vásárlók elsősorban továbbra is hűtési célból keresik őket.

A cég az idei nyári szezonra bővítette kínálatát split klímákkal is a mobilklímák mellett, ezért a két kategória pontos forgalmi arányairól egyelőre még nem tudtak végleges adatot közölni. A kereskedő tapasztalatai alapján az elmúlt évben az alacsonyabb és középkategóriás mobilklímák voltak a legnépszerűbbek, mennyiségben ezekből fogyott a legtöbb.

Az üzletlánc szerint a vásárlási döntések során továbbra is a kedvező ár és a megfelelő teljesítmény számít a legfontosabb szempontnak, mivel ezek határozzák meg a készülék hűtési hatékonyságát. Emellett egyre többen keresik a wifis funkcióval ellátott modelleket, illetve fontos szempont lett az is, hogy a készülék rendelkezik-e fűtési funkcióval.

A vállalat szerint a kialakítás és a méret szintén meghatározó tényező, mivel a mobilklímák a lakótérben kapnak helyet, így megjelenésük sem elhanyagolható. A kisebb modellek előnye, hogy könnyebben mozgathatók egyik helyiségből a másikba.

Az Euronics azt is kiemelte, hogy a zajszint különösen fontos szempont lett az elmúlt időszakban. Mivel a készülék motorja a lakótérben működik, egy hangosabb modell jelentősen ronthatja a komfortérzetet, különösen hálószobában vagy irodai környezetben. A vállalat tapasztalatai szerint az elmúlt egy-két évben érezhetően nőtt az érdeklődés a wifis funkcióval felszerelt mobilklímák iránt.