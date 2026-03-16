Ne vegyél autót, amíg nem láttad ezt a listát: ezek most a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb vételek a piacon

Az első autó kiválasztása a kezdő sofőröknek különösen nehéz feladat: a kínálat hatalmas, miközben a szempontok eltérnek a tapasztalt autósokétól. A kedvező ár mellett a megbízhatóság, a biztonság és az alacsony fenntartási költség is kulcsfontosságú. A Német Autóklub ezért szigorú feltételek alapján - többek között biztonsági és megbízhatósági mutatók szerint - válogatta ki azokat a használt modelleket, amelyek jó első autónak számíthatnak. A listán kisautók és néhány nagyobb modell is szerepel, például az Audi A1-től a VW Golfon át a Skoda Octaviáig.

A kezdő autóvezetők számára gyakran nem könnyű megfelelő autót találni. A piac hatalmas, és azok számára, akik nem foglalkoznak nap mint nap autókkal, szinte áttekinthetetlen. Ráadásul a kezdő vezetők általában más szempontok alapján választanak autót, mint a tapasztalt sofőrök.

Az első autónak például nem szabad túl nagynak lennie, és a beszerzési költségének is kedvezőnek kell lennie. Ezért egy új autó gyakran eleve kiesik a lehetőségek közül – már csak azért is, hogy az első, valószínűleg elkerülhetetlen horpadást könnyebb legyen elviselni.

A használt autók esetében azonban az ár mellett különösen sok mindenre kell figyelni. A megbízhatóság és a hosszú távú minőség például elengedhetetlen a gondtalan autós mindennapokhoz. Emellett az autónak - különösen a tapasztalatlan vezetők számára, akiknél könnyebben előfordulnak hibák - egy bizonyos minimális biztonsági szintet kell nyújtania, és takarékos fogyasztásúnak kell lennie. Az ADAC több száz jármű közül választotta ki azokat, amelyek különösen alkalmasak kezdők számára.

A keresés során használt kritériumok

2011 utáni gyártási év

ESP alapfelszereltségként

legalább 4 csillag a törésteszten

legalább 4 csillag az ADAC Ecotesten

vételár legfeljebb kb. 2,7 millió forint (7000 euró)

futásteljesítmény 200 000 kilométer alatt

első, oldalsó és függönylégzsákok

megbízható technika.

Alább bemutatjuk, az ADAC milyen autókat ajánl ezek alapján:

Audi A1

Az Audi modellkínálatának legkisebb tagjának első generációja 2010-ben jelent meg. Akkor még háromajtós kivitelben, a VW Polo V műszaki alapjaira építve, és elsősorban a Mini fiatal vásárlóit igyekezett elcsábítani.

A közvetlen és biztonságos menettulajdonságok még egy évtizeddel később is erős érvek mellette. Különösen az erős, 1,4-TFSI motorral kifejezetten lendületesen lehet vele haladni. Az A1 a kisautók között átlag feletti összeszerelési minőséget kínál, és az ADAC meghibásodási statisztikájában is nagyon jól szerepel.

Előnyök: jó összeszerelési minőség, viszonylag jó körkörös kilátás, egyszerű kezelhetőség, elöl jó helykínálat, erős és tiszta motorok, nagyon biztonságos menettulajdonságok

Hátrányok: hátul kevés hely, csak négy ülőhely

Ford Fiesta

A Ford egyik legnagyobb példányszámban eladott modelljének nyolcadik generációja 2017-ben került piacra. A feszes, kiegyensúlyozott futómű és a hozzá jól hangolt kormányzás egy kisautóhoz képest szokatlanul nagy vezetési élményt nyújt.

Egyébként minden szükséges tulajdonsággal rendelkezik: kompakt méretű, a csomagtartó kategóriájának megfelelő méretű, és az utasoknak legalább az első sorban elegendő hely jut.

A hátsó üléssor viszont kissé szűk, és a kezelőszervek használata részben megszokást igényel. A belső zajszint elfogadható, de a háromhengeres motorok morgós hangja kissé zavaró lehet. A 2017-es modelleknél előforduló indítóakkumulátor-problémát leszámítva a Fiesta az ADAC meghibásodási statisztikájában jó vagy nagyon jó eredményeket ér el.

Előnyök: korrekt összeszerelési minőség, biztonságos futómű, kedvező ár

Hátrányok: szűk hátsó ülés, a 2017-es modellévnél indítóakkumulátor-problémák

Szintén alternatíva a Ford kínálatából: Ford Focus (2011-2014).

Honda Jazz

A Honda Jazz harmadik generációját Németországban 2008 és 2015 között értékesítették. A 2011-es modellfrissítés egy akkoriban forradalmi újdonságot hozott: a Jazz lett az első kisautó hibrid hajtással. Ez kedvezően hat a fogyasztásra: az ADAC tesztjén mindössze 4,9 liter benzint fogyasztott 100 kilométeren.

A modell újonnan drága volt, de használtként ma már megfizethető. Elektromos rásegítés nélkül is egy takarékos kisautót kapunk modern technikával.

A variálható belső tér már az elődmodellekben is meggyőző volt: négy felnőtt kényelmesen elfér benne, és szükség esetén a felhajtható hátsó üléseknek köszönhetően akár kerékpárokat is lehet állítva szállítani – ami kisautóknál ritkaság. Az ADAC meghibásodási statisztikájában a Honda Jazz stabil teljesítményt mutat.

Előnyök: a hibrid rendszer városban különösen hatékony, tágas és variálható belső tér, nagyon gazdag felszereltség

Hátrányok: a fékek gyakran okoznak problémát, gyenge gyorsulású benzines motorok, magas fordulaton hangos motor

Mazda 2

A Mazda 2 eredetileg egy kis egyterűként indult, majd 2007-ben kisautóvá alakult, amely háromajtós kivitelben is elérhető volt. A harmadik generáció 2015-ös megjelenése óta Németországban már csak ötajtós ferdehátúként kapható.

Kisautóként is elegendő helyet kínál elöl, és kisebb kompromisszumokkal akár négyen is kényelmesen utazhatnak benne. A négy ajtónak köszönhetően a be- és kiszállás is könnyebb.

Benzinmotor három teljesítményszinttel (akár 115 LE), valamint egy dízelmotor volt elérhető. Utóbbi az ADAC Ecotest 2022-ben 3,8 literes fogyasztást ért el 100 kilométeren. A benzinesek is takarékosak, bár a leggyengébb, 90 lóerős változatnál nagy sebességnél a kipufogógáz-tisztítás nem mindig tart lépést.

Előnyök: gazdag alapfelszereltség, alacsony fenntartási költségek, pontos kézi váltó

Hátrányok: gyenge benzines motorok, hátul nincs becsípődésvédelem az ablakemelőnél, közepes kilátás

Mini

A Mini az „első saját autó” kategória egyik klasszikusa, még akkor is, ha a vételára mindig valamivel magasabb volt a konkurenseknél. Az alapmotorral azonban már 2014-ben is megfizethető volt, a harmadik generáció pedig többek között egy új fejlesztésű, 95 lóerős háromhengeres dízelmotort hozott.

Ez megfelel az Euro 6 emissziós szabványnak, és az ADAC Ecotestben mindössze 3,9 l/100 km fogyasztást ért el. A gyorsulása meglepően élénk. A futómű a Mini hagyományainak megfelelően agilis, a feszes és nagyon közvetlen kormányzás azonban néha kissé ideges vezetési érzetet ad.

Hátul nagyon szűk a hely, a hátsó ülésen nem célszerű magas utasokkal számolni, a csomagtartó pedig mindössze 145 literes, ami még ebben a kategóriában is kicsinek számít. A meghibásodási statisztikákban a Mini a legtöbb évjáratban jó vagy nagyon jó eredményeket ér el.

Előnyök: agilis és biztonságos menettulajdonságok, jó kilátás, elöl nagy lábtér

Hátrányok: kis csomagtartó, szűk hátsó ülés, nagy fordulókör

Mitsubishi Space Star

A Mitsubishi Space Star 2013-ban jelent meg ötajtós modellként, és a korábban kínált Colt utódja lett. A Thaiföldön gyártott Space Star a kisautók kategóriájába tartozik, ezért nem érdemes tágas belső térre számítani, még ha a neve ezt is sugallja. Elöl elfogadható a helykínálat, de hátul és a csomagtartóban kevés a hely.

A belső zajszint viszonylag magas, az ülések nem különösebben kényelmesek, és az utastér anyagminősége és kidolgozása is alacsony színvonalú.

Vezetés közben sem igazán meggyőző: a kormányzás és a kuplungpedál érzete is bizonytalan. A háromhengeres motorok fejlesztésekor ráadásul nem a nagy nyomatékra és a finom járásra helyezték a hangsúlyt. Cserébe a motorok nagyon takarékosak, és a kis fordulókör miatt a Space Star különösen alkalmas városi használatra. Hosszabb országúti utakon viszont a gyenge komfort és az erőtlen motorok zavaróak lehetnek.

Az új modellről a TÜV-jelentésben nincs pontos adat, de az elődmodell átlag feletti eredményeket ért el. Az ADAC meghibásodási statisztikájában viszont a Space Star nagyon jó eredményeket mutat.

Előnyök: takarékos motorok, kedvező vételár, jó városi autó

Hátrányok: kevés hely, gyenge komfort, érzéketlen kormányzás, gyenge motor

Opel Corsa

Az Opel kisautó-klasszikusa már hat generációt ért meg. Az ötödik generáció formavilága erősen az Opel Adam modellre emlékeztetett, különösen az oldalsó rész lett feszesebb vonalvezetésű.

Az utastérben különösen az opcionális multimédiás rendszer tűnik ki, amely sok funkciót kínál, mégis könnyen kezelhető. A Corsa általában jó menettulajdonságokat kínál. Az egyliteres háromhengeres motor turbófeltöltővel működik, és 90 lóerőt ad le. Az ADAC tesztelői a háromhengeresekre jellemző durva járást nem tapasztalták, a fogyasztás pedig az Ecotestben 5,1 l/100 km, ami négycsillagos értékelést eredményezett.

A TÜV-jelentésben a Corsa átlagos eredményeket mutat. Az ADAC meghibásodási statisztikájában a kisautók között az alsó középmezőnyben szerepel, de az értékek így is elfogadhatók.

Előnyök: magas biztonsági szint, nagyon jó eredmény az ADAC kikerülési tesztjén, takarékos és tiszta motor

Hátrányok: a hátsó középső fejtámla feláras, nehézkes beszállás hátulra, nagy fordulókör

Alternatíva az Opel kínálatából: Opel Astra (2015-2019).

Peugeot 108, Toyota Aygo, Citroën C1

A Peugeot 108, a Citroën C1 és a Toyota Aygo műszakilag szinte azonos miniautók. Leginkább az első rész kialakításában különböznek egymástól. A francia modellek gyártását 2022-ben leállították, az Aygo viszont már a harmadik generációnál tart.

Az 1,0 literes háromhengeres motor főként városi használat mellett elegendő teljesítményt nyújt, és a fenntartási költségek is alacsonyak. A technika alapvetően megbízhatónak számít. Ugyanakkor sok korábbi tulajdonos spórolt a karbantartáson, ami a műszaki vizsgák statisztikájában kedvezőtlenebb eredményekhez vezet.

A meghibásodási statisztikában a Toyota Aygo és a Citroën C1 meglehetősen megbízhatónak bizonyul, a Peugeot 108-ról azonban nem állnak rendelkezésre meghibásodási adatok.

Előnyök: kompakt méret, elöl jó helykínálat, alacsony fenntartási költségek

Hátrányok: zajos utastér, rossz kilátás, alacsony terhelhetőség, kevés lábtér hátul

Alternatíva a Peugeot kínálatából: Peugeot 208 (2012-2019).

Renault Clio

A Renault Clio ötödik generációjának 2019 és 2023 között gyártott változata minőségi utastérrel és biztonságos vezethetőséggel tűnik ki. Egy kisautóhoz képest az anyagminőség és az összeszerelés átlag feletti, a mindennapi használat kisebb gyengeségei közé tartozik a magas rakodóperem és a hátsó utastér világításának hiánya.

A Clio különféle benzin-, dízel- és hibridmotorokkal volt elérhető. Az erősebb változatok jó menetteljesítményt nyújtanak alacsony emisszió mellett, a duplakuplungos váltóval azonban az elindulás kissé késlekedhet. A meghibásodási statisztikában a Clio összességében közepes vagy jó eredményeket ér el.

Előnyök: nagyon jó anyagminőség, biztonságos vezethetőség, gazdag komfortfelszereltség, alacsony károsanyag-kibocsátás

Hátrányok: magas rakodóperem, nincs világítás hátul, lassú elindulás

Seat Leon

A Seat Leon 1999 óta készül a Golf műszaki alapjaira építve. A harmadik generáció formaterve valamivel frissebb a konszernen belüli Volkswagen modellnél.

A Leon nemcsak a megjelenésével, hanem biztonságos vezethetőségével és egyszerű kezelhetőségével is meggyőző. Kombi változatban (ST) különösen nagy csomagtartót és jó helykínálatot kínál. A motorválaszték 85 és 310 lóerő közötti teljesítményt fed le, kézi vagy DSG váltóval.

A Golfhoz hasonlóan a Leon is jó eredményeket ér el az ADAC meghibásodási statisztikájában, a TÜV-jelentésben pedig kissé az átlag felett teljesít.

Előnyök: egyszerű kezelhetőség, jó helykínálat elöl, biztonságos futómű

Hátrányok: DSG váltóval néha rángató indulás, nehézkes beszállás a hátsó ülésre (háromajtós változat)

Érdekes alternatíva: Seat Ibiza (2017-2021).

Skoda Octavia

A lista egyetlen középkategóriás modellje. Az Octavia azonban a kategória egyik örökzöldje, és egyben az egyik legnagyobb darabszámban eladott autó is.

A harmadik generáció megfizethető, és jól megfelel a közlekedésben új sofőrök számára is. Az Octavia jó kompromisszum azoknak, akik spórolni szeretnének: a fix és az üzemeltetési költségek viszonylag alacsonyak. Emellett tágas belső teret és kényelmes üléseket kínál, amelyek hosszabb utakon sem fárasztóak. Az ADAC meghibásodási statisztikájában a Skoda Octavia következetesen jó eredményeket ér el.

Előnyök: jó összeszerelési minőség, nagy és jól használható csomagtartó, egyszerű kezelhetőség, kényelmes ülések

Hátrányok: gyenge alapmotor, DSG váltóval néha rángató indulás

Érdekes alternatíva: Skoda Fabia (2014-2018).

Suzuki Swift

A Suzuki Swift ötödik generációja 2010-ben jelent meg három- és ötajtós változatban. A forma erősen hasonlított az elődmodellre, de így is barátságos megjelenést nyújtott. Emiatt használt autóként is népszerű. 2013-ban modellfrissítést kapott.

Az agilis futómű és a pontos, viszonylag közvetlen kormányzás élvezetessé teszi a vezetést. Az egyszerű kezelhetőség szintén pozitívum. Az ülések azonban kevés oldaltartást adnak, a fékek teljesítménye pedig csak közepes, ami nem igazán illik a sportos karakterhez. A mindennapokban a kis csomagtartó és a szűk hátsó ülés is zavaró lehet.

Az ADAC meghibásodási statisztikájában a Swift a középmezőnyben szerepel, a TÜV-jelentés eredményei pedig vegyesek.

Előnyök: elérhető összkerékhajtással, jó helykínálat elöl, teljes biztonsági felszereltség (térdlégzsák és ESP alapból), nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

Hátrányok: kis csomagtartó, az elektromos ablakemelők nem rendelkeznek becsípődésvédelemmel

Toyota Yaris

A japán kisautó harmadik generációja 2011-ben jelent meg jelentősen megváltozott külsővel. Több éles vonal és karakteres formaelemek jelentek meg rajta, ami dinamikusabb megjelenést adott neki.

A műszaki frissítés részeként alapfelszereltség lett a tolatókamera és az integrált érintőképernyő. A futómű érezhetően feszesebb lett, ami javítja a vezetési élményt, de csökkenti a komfortot. A hibrid változat az ADAC Ecotestben maximális pontszámot ért el, 4,4 literes fogyasztással 100 kilométeren. Az utastérben sok a kemény műanyag, de az összeszerelési minőség továbbra is jó. Fontos azonban tudni: a TÜV-jelentésben és az ADAC meghibásodási statisztikájában a Yaris átlag alatti eredményeket mutat.

Előnyök: nagyon kedvező ár, jó gyermekbiztonság, kisautóhoz képest jó helykínálat, biztonságos futómű, a hibrid változat kiváló Ecotest-eredményei

Hátrányok: viszonylag gyakori meghibásodások, kemény futómű, kis csomagtartó

VW Golf

A Volkswagen Golf VII minőség tekintetében méltó elődeihez. Nem véletlen, hogy a 2012 és 2016 között gyártott Golf VII az ADAC meghibásodási statisztikájában jó eredményeket ér el.

A Golf VII szinte mindig jó választás, mert kevés gyenge pontja van. A helykínálat kiváló, az összeszerelési minőség magas, a kezelhetőség egyszerű.

Számos karosszériaváltozat és motor áll rendelkezésre - a kevés kilométert futott, gondosan karbantartott példányoktól a nagy futásteljesítményű, de olcsó turbódízel változatokig. A modell nagy elterjedtsége miatt a használt alkatrészek beszerzése is könnyű - ami különösen érdekes lehet azoknak, akik szívesen szerelnek saját kezűleg.