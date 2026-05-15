Váratlan bejelentést tett a kormányfő az ezerilliárdos szerződésről: azonnal beszakadt a hazai sztárpapír árfolyama

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 730,48 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 131 696,18 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 23,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője, a kereskedési napot értékelve elmondta, hogy elromlott a hangulat a tőzsdéken, a kínai-amerikai elnöki találkozó és az iráni konfliktusról érkező hírek elbizonytalanították a befektetőket.

A blue chipek közül a Mol felülteljesítő volt, az árfolyamot az emelkedő világpiaci kőolajárak és a szerbiai NIS felvásárlásáról érkező híreket húzták felfelé. A kisebb papírok közül jelentős mínuszban (-7,7 százalék) zárt a 4iG a kormányfő azon bejelentésére, hogy felülvizsgálják a Honvédelmi Minisztérium és a 4iG között, a választások előtt létrejött 1300 milliárd forintos keretszerződést.

A Mol 122 forinttal, 3,15 százalékkal 3992 forintra erősödött, 1,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 950 forinttal, 2,26 százalékkal 41 100 forintra csökkent, forgalmuk 15,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,48 százalékkal 2510 forintra esett, forgalma 1,1 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,32 százalékkal 12 590 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9291,13 ponton zárt pénteken, ez 38,76 pontos, 0,42 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.