Váratlan fordulat a magyar használtautó-piacon: hatalmasat zuhant a legmodernebb kocsik ára, most érdemes vásárolni?

Több mint 11 százalékkal csökkent a használtautó piacon meghirdetett elektromos autók átlagára egy év alatt, miközben a kínálat tovább bővült. A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal februári közös statisztikája szerint egyre nagyobb szerepet kap a középkategória, és növekszik a magasabb értékű modellek aránya is.

2026 februárjában a Használtautó.hu kínálatában szereplő személygépkocsik 34,9 százaléka tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába. A 2,5 és 5 millió forint közötti árkategória részesedése 29 százalék volt, az 5 és 10 millió forint közötti autók aránya 23,7 százalékot tett ki, míg a 10 millió forint feletti modellek 12,4 százalékkal szerepeltek a kínálatban.

Egy év alatt szerkezeti átrendeződés történt. A 2,5 millió forint alatti autók aránya 6,3 százalékkal csökkent. A 2,5 és 5 millió forint közötti kategória 2,5 százalékkal, az 5 és 10 millió forintos sáv 3,5 százalékkal bővült, a 10 millió forint feletti autók aránya pedig 0,2 százalékkal emelkedett. A kínálati átlagár februárban 5,7 millió forintra nőtt az egy évvel korábbi 5,4 millió forintról.

A meghirdetett autók közel fele, mintegy 50 420 darab benzines volt, míg 43 570 dízel jármű a kínálat 41,3 százalékát adta. Az alternatív hajtású autók részesedése továbbra is kisebb, az elektromos modellek aránya 5,8 százalék, a hibrideké 4,8 százalék volt. Az elektromos autók száma egy év alatt 27,5 százalékkal, a hibrideké 22 százalékkal nőtt. A benzines autók száma 2,8 százalékkal, a dízeleké 4 százalékkal csökkent.

A dízelautók átlagosan jóval többet futottak. A benzines járművek átlagos futásteljesítménye 152 ezer kilométer volt, míg a dízeleké 219 ezer kilométer. Ez közel 44 százalékkal magasabb értéket jelent. A benzines autók átlagéletkora 13,2 év, a dízeleké 12,1 év volt.

A meghajtás szerinti átlagárakat vizsgálva a hibridek maradtak a legdrágábbak. A hibrid autók átlagára februárban 11,45 millió forint volt, míg az elektromos modelleké 10,95 millió forint. Ez egy év alatt a hibrideknél 7,4 százalékos, az elektromos autóknál 11,1 százalékos árcsökkenést jelent. A dízelautók átlagosan 5,4 százalékkal drágábbak voltak a benzines modelleknél.

A statisztikai modell szerint egy autó minden eltelt évvel 6,9 és 7,7 százalék közötti értékvesztést szenved. Minden ezer megtett kilométer további 0,2 százalékos árcsökkenést okoz. A hengerűrtartalom 100 köbcentiméteres növekedése 3,4 százalékkal emeli az értéket, míg a teljesítmény 10 kilowattos növekedése 3,7 százalékkal növeli az árat. Az állapot jelentős különbséget okoz, az újszerű autók 21,4 százalékkal, a kitűnő állapotú járművek 19,4 százalékkal drágábbak, míg a sérült vagy hibás autók ára átlagosan 60,6 százalékkal alacsonyabb.

A legnépszerűbb modellek közül az Audi A6 volt a legdrágább, átlagosan 7,2 millió forintos árral. A Suzuki Swift maradt a legolcsóbb modell 1,9 millió forintos átlagárral. Ugyanakkor a Swift ára emelkedett a legnagyobb mértékben, egy év alatt 28,6 százalékkal.

A tíz legnépszerűbb márka közül az Opel, a Renault és a Volkswagen rendelkezett a legmagasabb átlagéletkorral, 12,5 és 13,3 év között. A Ford és a Mercedes-Benz átlagéletkora 11,7 és 11,8 év volt, az Audi és a Toyota esetében 11,1 és 11,3 év. A BMW modellek átlagosan 10,8 évesek, a Škodák 9,9 évesek, míg a legfiatalabb a Kia volt, 8,9 éves átlagéletkorral.

Az átlagárak alapján a három német prémiumgyártó, a Mercedes-Benz, a BMW és az Audi vezeti a listát 8,5 és 10,5 millió forint közötti árszinten. A Toyota, a Kia, a Škoda és a Volkswagen 4,8 és 5,3 millió forintos kategóriában helyezkedik el. A Ford átlagára nagyjából 4 millió forint, míg a Renault és az Opel a 2,8 és 3,1 millió forintos sávban szerepel.