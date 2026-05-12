Budapest, 2026. május 12.Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés szociális bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Gazdaság

Súlyos kijelentést tett a Tisza szociális minisztere: a közmunkaprogram egyelőre kudarc!

Pénzcentrum
2026. május 12. 08:55

Kátai-Németh Vilmos, a Tisza Párt leendő szociális és családügyi minisztere a parlamenti bizottsági meghallgatásán élesen bírálta a leköszönő kormány gyermekvédelmi és szociális politikáját. A magyar történelem első látássérült tárcavezetője átfogó reformokat, valamint a korábbi gyermekvédelmi ügyek teljes körű kivizsgálását ígérte. Emellett a hazai munkaerő fokozottabb védelme és egy új esélyegyenlőségi intézményrendszer felállítása is a céljai között szerepel.

Kátai-Németh Vilmos, a Tisza Párt leendő szociális és családügyi minisztere a parlamenti bizottsági meghallgatásán megígérte, hogy az elmúlt húsz év bűncselekményeit pszichológusok és hatósági szakemberek bevonásával feltárják, a felelősöket pedig kivétel nélkül elszámoltatják. Célként jelölte meg továbbá a szakmával való széles körű párbeszéd megindítását, hogy a terület visszakapja a társadalmi megbecsültségét.

A leendő miniszter tizenhat éves korában veszítette el a látását. A bizottság előtt a saját tapasztalatait is megosztotta az akadálymentesítés hiányosságairól. Rámutatott, hogy bár jelentős forrásokat költöttek erre a célra, az eredmények jócskán elmaradtak a várttól. Úgy fogalmazott: a fogyatékosság valójában a társadalmi elfogadás és a szeretet hiányát jelenti.- írta a Telex.

A Tisza Párt tervei között szerepel a szociális ellátórendszer teljes átvilágítása és egy hatékonyabb hálózat kiépítése. Ez magában foglalja az idősellátás reformját, valamint a rászoruló gyermekek iskolakezdési támogatását is. Kátai-Németh bejelentette, hogy visszaállítják az Egyenlő Bánásmód Hatóságot. Emellett létrehozzák a gyermekvédelmi és esélyegyenlőségi ombudsman intézményét, továbbá új jogszabályokkal segítik az egyszülős családokat. A tárcavezető külön hangsúlyozta a nők politikai és közéleti szerepvállalásának erősítését. 

A gazdaság- és foglalkoztatáspolitikát érintve a miniszterjelölt egyértelművé tette: a hazai munkavállalók védelme érdekében megakadályozzák a harmadik országbeli vendégmunkások beáramlását.

A közfoglalkoztatást a jelenlegi formájában kudarcnak nevezte, és ígéretet tett a rendszert övező politikai zsarolási gyakorlat felszámolására. Kiemelte, hogy szigorú ellenőrzés alá vonják az ipari beruházásokat, köztük az akkumulátorgyárakat is. A működési engedélyek kiadását a szabályok maradéktalan betartásához kötik. A munkajogi szabályozást a jövőben kifejezetten a dolgozók védelmének érdekében fogják módosítani.

A jogász és gyógymasszőr végzettségű Kátai-Németh kinevezésével a családügy és a szociálpolitika hosszú idő után ismét a legmagasabb szintre kerül. Ezekért a területekért az elmúlt években kizárólag államtitkárságok feleltek, most azonban önálló minisztériumi rangot kapnak.

Az ülés elején bemutatták a leendő minisztérium három államtitkárát is:

  • dr. Tóth Kinga Dórát, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok intézetének igazgatóját,
  • Barna-Szabó Tímea tiszás képviselőt, aki Szabolcs-Szatmár Bereg megye 6-os számú választókerületében szerzett mandátumot,
  • valamint Bokor Adrienn ügyvédet.

Az már hétfőn kiderült, hogy Gyurkó Szilvia, a Hintalovon alapítvány vezetője is a Szociális és Családügyi Minisztériumnál fog dolgozni.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
