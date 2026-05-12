Görög Márta igazságügyminiszter-jelölt zéró toleranciát hirdetett a korrupció ellen parlamenti meghallgatásán.
Súlyos kijelentést tett a Tisza szociális minisztere: a közmunkaprogram egyelőre kudarc!
Kátai-Németh Vilmos, a Tisza Párt leendő szociális és családügyi minisztere a parlamenti bizottsági meghallgatásán élesen bírálta a leköszönő kormány gyermekvédelmi és szociális politikáját. A magyar történelem első látássérült tárcavezetője átfogó reformokat, valamint a korábbi gyermekvédelmi ügyek teljes körű kivizsgálását ígérte. Emellett a hazai munkaerő fokozottabb védelme és egy új esélyegyenlőségi intézményrendszer felállítása is a céljai között szerepel.
Kátai-Németh Vilmos, a Tisza Párt leendő szociális és családügyi minisztere a parlamenti bizottsági meghallgatásán megígérte, hogy az elmúlt húsz év bűncselekményeit pszichológusok és hatósági szakemberek bevonásával feltárják, a felelősöket pedig kivétel nélkül elszámoltatják. Célként jelölte meg továbbá a szakmával való széles körű párbeszéd megindítását, hogy a terület visszakapja a társadalmi megbecsültségét.
A leendő miniszter tizenhat éves korában veszítette el a látását. A bizottság előtt a saját tapasztalatait is megosztotta az akadálymentesítés hiányosságairól. Rámutatott, hogy bár jelentős forrásokat költöttek erre a célra, az eredmények jócskán elmaradtak a várttól. Úgy fogalmazott: a fogyatékosság valójában a társadalmi elfogadás és a szeretet hiányát jelenti.- írta a Telex.
A Tisza Párt tervei között szerepel a szociális ellátórendszer teljes átvilágítása és egy hatékonyabb hálózat kiépítése. Ez magában foglalja az idősellátás reformját, valamint a rászoruló gyermekek iskolakezdési támogatását is. Kátai-Németh bejelentette, hogy visszaállítják az Egyenlő Bánásmód Hatóságot. Emellett létrehozzák a gyermekvédelmi és esélyegyenlőségi ombudsman intézményét, továbbá új jogszabályokkal segítik az egyszülős családokat. A tárcavezető külön hangsúlyozta a nők politikai és közéleti szerepvállalásának erősítését.
A gazdaság- és foglalkoztatáspolitikát érintve a miniszterjelölt egyértelművé tette: a hazai munkavállalók védelme érdekében megakadályozzák a harmadik országbeli vendégmunkások beáramlását.
A közfoglalkoztatást a jelenlegi formájában kudarcnak nevezte, és ígéretet tett a rendszert övező politikai zsarolási gyakorlat felszámolására. Kiemelte, hogy szigorú ellenőrzés alá vonják az ipari beruházásokat, köztük az akkumulátorgyárakat is. A működési engedélyek kiadását a szabályok maradéktalan betartásához kötik. A munkajogi szabályozást a jövőben kifejezetten a dolgozók védelmének érdekében fogják módosítani.
A jogász és gyógymasszőr végzettségű Kátai-Németh kinevezésével a családügy és a szociálpolitika hosszú idő után ismét a legmagasabb szintre kerül. Ezekért a területekért az elmúlt években kizárólag államtitkárságok feleltek, most azonban önálló minisztériumi rangot kapnak.
Az ülés elején bemutatták a leendő minisztérium három államtitkárát is:
- dr. Tóth Kinga Dórát, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok intézetének igazgatóját,
- Barna-Szabó Tímea tiszás képviselőt, aki Szabolcs-Szatmár Bereg megye 6-os számú választókerületében szerzett mandátumot,
- valamint Bokor Adrienn ügyvédet.
Az már hétfőn kiderült, hogy Gyurkó Szilvia, a Hintalovon alapítvány vezetője is a Szociális és Családügyi Minisztériumnál fog dolgozni.
Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
