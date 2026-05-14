Látványosan lassult a lakásárak emelkedése áprilisban Magyarországon, Budapesten pedig gyakorlatilag megállt a drágulás.
Vége a türelmi időnek, léptek a legnagyobb hazai szolgáltatók: húzós mobilszámlát kaphat rengeteg magyar
Júliustól ismét emelkedhetnek a mobil- és internetszolgáltatások díjai Magyarországon, miután lejár a telekommunikációs cégek tavaly vállalt önkéntes árstopja. A Magyar Telekom, a One és a Yettel is inflációkövető díjkorrekcióra készül.
A tavalyi megállapodás alapján a szolgáltatók 2026. június 30-ig vállalták, hogy nem hajtanak végre inflációkövető díjemelést a lakossági ügyfelek felé. A moratórium azonban hamarosan lejár, így a cégek ismét érvényesíthetik a szerződésekben szereplő éves korrekciókat.
A Magyar Telekom már hivatalosan is bejelentette, hogy 2026. július 1-jétől 4,4 százalékos díjkorrekciót alkalmaz a KSH által közölt 2025-ös átlagos infláció alapján. A társaság ugyanakkor jelezte: a 2026. március 12. után kötött új díjcsomagokra ez az emelés nem vonatkozik.
A Yettel szintén 4,4 százalékos emelésre készül. A szolgáltató korábban kedvezményekkel ellensúlyozta a tervezett drágítást, ezt azonban csak június végéig tartják fenn.
A One Magyarország, amely korábban Vodafone néven működött, szintén élhet az inflációkövető korrekció lehetőségével. A HVG szerint a szolgáltatók lényegében egyszerre kezdik meg az áremelések előkészítését.
A háttérben az áll, hogy a telekommunikációs cégek tavaly a kormány kérésére mondtak le az inflációkövető drágításról. Akkor a kabinet azzal érvelt, hogy a lakossági árak emelkedése túlzott terhet jelentene az ügyfeleknek. A cégek végül önként vállalták az árstopot, elkerülve egy esetleges szigorúbb állami beavatkozást.
A mostani emelések mértékét a tavalyi, 4,4 százalékos infláció határozza meg. A következő hetekben várhatóan további részletek derülnek ki arról, pontosan mely díjcsomagokat és szolgáltatásokat érinti a drágulás.
