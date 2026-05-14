fiatal férfi mobiltelefont használ a modern kávézóban
Gazdaság

Vége a türelmi időnek, léptek a legnagyobb hazai szolgáltatók: húzós mobilszámlát kaphat rengeteg magyar

Pénzcentrum
2026. május 14. 15:29

Júliustól ismét emelkedhetnek a mobil- és internetszolgáltatások díjai Magyarországon, miután lejár a telekommunikációs cégek tavaly vállalt önkéntes árstopja. A Magyar Telekom, a One és a Yettel is inflációkövető díjkorrekcióra készül.

A tavalyi megállapodás alapján a szolgáltatók 2026. június 30-ig vállalták, hogy nem hajtanak végre inflációkövető díjemelést a lakossági ügyfelek felé. A moratórium azonban hamarosan lejár, így a cégek ismét érvényesíthetik a szerződésekben szereplő éves korrekciókat.

A Magyar Telekom már hivatalosan is bejelentette, hogy 2026. július 1-jétől 4,4 százalékos díjkorrekciót alkalmaz a KSH által közölt 2025-ös átlagos infláció alapján. A társaság ugyanakkor jelezte: a 2026. március 12. után kötött új díjcsomagokra ez az emelés nem vonatkozik.

A Yettel szintén 4,4 százalékos emelésre készül. A szolgáltató korábban kedvezményekkel ellensúlyozta a tervezett drágítást, ezt azonban csak június végéig tartják fenn.

A One Magyarország, amely korábban Vodafone néven működött, szintén élhet az inflációkövető korrekció lehetőségével. A HVG szerint a szolgáltatók lényegében egyszerre kezdik meg az áremelések előkészítését.

A háttérben az áll, hogy a telekommunikációs cégek tavaly a kormány kérésére mondtak le az inflációkövető drágításról. Akkor a kabinet azzal érvelt, hogy a lakossági árak emelkedése túlzott terhet jelentene az ügyfeleknek. A cégek végül önként vállalták az árstopot, elkerülve egy esetleges szigorúbb állami beavatkozást.

A mostani emelések mértékét a tavalyi, 4,4 százalékos infláció határozza meg. A következő hetekben várhatóan további részletek derülnek ki arról, pontosan mely díjcsomagokat és szolgáltatásokat érinti a drágulás.
Címlapkép: Getty Images
#internet #mobiltelefon #magyarország #magyar telekom #áremelés #infláció #gazdaság #telekom #díjemelés #mobil #szolgáltatás #yettel #one

