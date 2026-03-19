Elképesztő váltás a szinte új autók piacán: ezekért a francia típusokért őrülnek meg most a magyarok

Pénzcentrum
2026. március 19. 17:01

A Használtautó.hu adatai szerint stabil maradt a francia autók piaca Magyarországon, de a részletek már eltérő trendeket mutatnak. A használt autóknál továbbra is a jól ismert modellek dominálnak, miközben a szinte új autók piacán látványosan erősödnek a modernebb típusok.

A használtautó-piacon a Renault Mégane őrzi vezető helyét. 2026 januárjában több mint 7300 érdeklődést mért a portál, ami kisebb visszaesés az előző évhez képest, de az előnye továbbra is jelentős. A mezőny élén maradt a Renault Clio és a Peugeot 206 is, bár a sorrend enyhén átrendeződött. A Clio iránt csökkent az érdeklődés, miközben a Peugeot 206 erősödni tudott.

A top 10-ben a Renault dominanciája továbbra is egyértelmű, több modellel is jelen van az élmezőnyben. A Peugeot inkább stabil vagy erősödő pozíciókat mutat, különösen a 206 és a 308 esetében. A Citroën modellek közül viszont több hátrébb csúszott, a C3 és az Xsara is pozíciót veszített.

Az árak és a futásteljesítmény is jól elkülöníti a kínálatot. A régebbi, körülbelül 20 éves modellek átlagosan 500 ezer forint körül mozognak, gyakran 200–300 ezer kilométeres futással. A fiatalabb autók ára már 2–3 millió forint, jellemzően 150–180 ezer kilométeres futással.

Kapcsolódó cikkeink:

A másik oldalon a 6000 kilométernél kevesebbet futott autók piaca egészen más képet mutat. Itt már a modernebb modellek dominálnak. A lista élén a Citroën C3 áll, de a Peugeot 2008 és 3008, valamint a Renault újabb típusai is előretörtek. A vásárlók ebben a szegmensben egyértelműen a crossover és SUV modellek felé fordulnak.

Az árak ezt a váltást is tükrözik. A belépő modellek ára 6–7 millió forint körül alakul, míg a crossoverek és SUV modellek 8–9 millió forintba kerülnek. A magasabb felszereltségű változatok ára akár 12–15 millió forintig is felmehet. Ezeknél az autóknál a futásteljesítmény minimális, jellemzően csak néhány száz kilométer.

A különbség nemcsak a modellekben látszik, hanem a vásárlói döntésekben is. A használt autóknál továbbra is az ár és a fenntartási költség számít, míg az újabb autóknál a technológia, a felszereltség és a finanszírozási lehetőségek kerülnek előtérbe.
#autó #árak #magyarország #használt autó #használtautó #autóvásárlás #autópiac #használtautó-piac #suv #2026

