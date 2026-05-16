A Hearts nem bírta a pszichikai nyomást, a Celtic pedig nem hibázott a bajnoki döntőn: a glasgow-i klub megszerezte ötvenhatodik bajnoki trófeáját.
Megtört a Fradi egyeduralma, nem volt elég a győzelem: győzött a Győr, ezzel ők a bajnokok
A Győri ETO nyerte a labdarúgó Fizz Ligát, miután az utolsó fordulóban idegenben legyőzte a Kisvárdát. A dunántúli csapat 2013 után ünnepelhet ismét aranyérmet, ezzel a sikerrel megszakította a Ferencváros hét éve tartó hazai egyeduralmát.
Tizenhárom év után újra a Győr a férfi NB I bajnoka, miután az utolsó fordulóban egy góllal nyerni tudott Kisvárdán. Bár a Ferencváros három góllal felülmúlta a Zalaegerszeget, ez a győzelem már nem volt elég az elsőséghez.
A mindent eldöntő, 1–0-s győzelmet jelentő találat már az első félidőben megszületett, amikor Schön átadását Benbouali váltotta gólra. A végső sikerhez a mérkőzés folyamán elengedhetetlenek voltak a győri kapus, Petras bravúrjai is.
A fővárosi zöld-fehérek hét egymást követő bajnoki cím után szorultak le a dobogó legfelső fokáról, kupagyőztesként azonban így is az Európa-liga nyári selejtezőjében indulhatnak.
A bajnokság bronzérmese a búcsúzó Diósgyőrt magabiztosan verő Paks lett. A negyedik helyet a Debrecen szerezte meg, miután a zárókörben 2–1-re nyert az Újpest ellen, így a hajdúságiak is mehetnek Európába: ők a Konferencia-liga selejtezőjében próbálnak szerencsét júliusban.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
