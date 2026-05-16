Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Kisvárda, 2026. május 16.Ahmed Nadhir Benbouali (j), az ETO játékosának gólöröme a labdarúgó Fizz Liga 33., utolsó fordulójában játszott Kisvárda Master Good - ETO FC mérkõzésen a kisvárdai Várkerti Stadionban 2026. május 16-án. Me
Megtört a Fradi egyeduralma, nem volt elég a győzelem: győzött a Győr, ezzel ők a bajnokok

2026. május 16. 19:15

A Győri ETO nyerte a labdarúgó Fizz Ligát, miután az utolsó fordulóban idegenben legyőzte a Kisvárdát. A dunántúli csapat 2013 után ünnepelhet ismét aranyérmet, ezzel a sikerrel megszakította a Ferencváros hét éve tartó hazai egyeduralmát.

Tizenhárom év után újra a Győr a férfi NB I bajnoka, miután az utolsó fordulóban egy góllal nyerni tudott Kisvárdán. Bár a Ferencváros három góllal felülmúlta a Zalaegerszeget, ez a győzelem már nem volt elég az elsőséghez.

A mindent eldöntő, 1–0-s győzelmet jelentő találat már az első félidőben megszületett, amikor Schön átadását Benbouali váltotta gólra. A végső sikerhez a mérkőzés folyamán elengedhetetlenek voltak a győri kapus, Petras bravúrjai is.

A fővárosi zöld-fehérek hét egymást követő bajnoki cím után szorultak le a dobogó legfelső fokáról, kupagyőztesként azonban így is az Európa-liga nyári selejtezőjében indulhatnak.

Fizz Liga 33. forduló
Kisvárda
0
1
Győri ETO FC
Félidő: 0-1
2026. május 16. szombat 17:15
|
Várkert Sportpálya, Kisvarda
Hazai gólszerzők
Vendég gólszerzők
10' Ahmed Nadhir Benbouali
50
Labdabirtoklási arány
50
105
Támadások
98
62
Veszélyes támadások
57
5
Kaput eltaláló lövések
5
3
Kaput elkerülő lövések
7
6
Szögletek
8
3
Sárga lapok
0
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
4
Blokkolt lövések
1
Adatlap létrehozva: 2026.05.16.

A bajnokság bronzérmese a búcsúzó Diósgyőrt magabiztosan verő Paks lett. A negyedik helyet a Debrecen szerezte meg, miután a zárókörben 2–1-re nyert az Újpest ellen, így a hajdúságiak is mehetnek Európába: ők a Konferencia-liga selejtezőjében próbálnak szerencsét júliusban.

