Megtört a Fradi egyeduralma, nem volt elég a győzelem: győzött a Győr, ezzel ők a bajnokok

A Győri ETO nyerte a labdarúgó Fizz Ligát, miután az utolsó fordulóban idegenben legyőzte a Kisvárdát. A dunántúli csapat 2013 után ünnepelhet ismét aranyérmet, ezzel a sikerrel megszakította a Ferencváros hét éve tartó hazai egyeduralmát.

Tizenhárom év után újra a Győr a férfi NB I bajnoka, miután az utolsó fordulóban egy góllal nyerni tudott Kisvárdán. Bár a Ferencváros három góllal felülmúlta a Zalaegerszeget, ez a győzelem már nem volt elég az elsőséghez.

A mindent eldöntő, 1–0-s győzelmet jelentő találat már az első félidőben megszületett, amikor Schön átadását Benbouali váltotta gólra. A végső sikerhez a mérkőzés folyamán elengedhetetlenek voltak a győri kapus, Petras bravúrjai is.

A fővárosi zöld-fehérek hét egymást követő bajnoki cím után szorultak le a dobogó legfelső fokáról, kupagyőztesként azonban így is az Európa-liga nyári selejtezőjében indulhatnak.

Fizz Liga 33. forduló Kisvárda 0 1 Győri ETO FC Félidő: 0-1 2026. május 16. szombat 17:15 | Várkert Sportpálya, Kisvarda Hazai gólszerzők Vendég gólszerzők 10' Ahmed Nadhir Benbouali 50 Labdabirtoklási arány 50 105 Támadások 98 62 Veszélyes támadások 57 5 Kaput eltaláló lövések 5 3 Kaput elkerülő lövések 7 6 Szögletek 8 3 Sárga lapok 0 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 4 Blokkolt lövések 1 Adatlap létrehozva: 2026.05.16.

A bajnokság bronzérmese a búcsúzó Diósgyőrt magabiztosan verő Paks lett. A negyedik helyet a Debrecen szerezte meg, miután a zárókörben 2–1-re nyert az Újpest ellen, így a hajdúságiak is mehetnek Európába: ők a Konferencia-liga selejtezőjében próbálnak szerencsét júliusban.

