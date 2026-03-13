2026. március 13. péntek
Súlyos csapdába sétálhat be rengeteg magyar lakástulajdonos: egy teljes évig duplán fizethet, aki nem figyel

2026. március 13. 18:34

Az idei lakásbiztosítási kampány első tíz napjában az alkuszcégek az előző évnél néhány százalékkal több szerződésváltást regisztráltak. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége arra számít, hogy a kampány végéig 400–450 ezer lakásbiztosítást cserélnek le vagy módosítanak az ügyfelek.

A szövetség tagvállalatainak adatai szerint a kampányban megkötött lakásbiztosítások átlagos éves díja jelenleg nagyjából 38 ezer forint. Ez szinte megegyezik a tavalyi kampány átlagával. A legtöbb új szerződést eddig a Groupama, az Allianz, a Colonnade és az Uniqa szerezte meg a lakásbiztosítást kínáló 14 biztosító közül.

A szakmai szervezet szerint az elmúlt két évben már több mint egymillió lakásbiztosítási szerződést cseréltek le a kampányok során. Ez azonban még mindig kevesebb mint harmada a teljes piacnak. A meglévő szerződések között sok lehet az elavult konstrukció, amelyek nem tartalmaznak számos korszerű fedezetet.

A jelenlegi kampány lehetőséget ad ezek felülvizsgálatára. Az alkuszok szerint a mostani díjszintek mellett sok esetben úgy lehet bővíteni a biztosítás fedezeti körét, hogy az ügyfélnek nem kell magasabb díjat fizetnie.

Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke a sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy a lakásbiztosítás kiválasztásakor nem a díj a legfontosabb szempont. A szerződés valódi értékét az határozza meg, hogy milyen kockázatokra nyújt fedezetet, és mekkora térítést biztosít egy káresemény esetén.

A szakértők szerint a megfelelő biztosítási összeg meghatározása kulcsfontosságú. Egy lakás újjáépítési értékét ma már legalább 600–650 ezer forinttal érdemes számolni négyzetméterenként. Az ingóságok értékét sokan alulbecsülik, pedig azok tényleges értéke akár a becsült összeg kétszerese is lehet.

Egyre többen választanak olyan biztosítást, amely nem fix biztosítási összegre, hanem az aktuális újjáépítési értékre szól. Ez csökkenti az alulbiztosítottság kockázatát. A szakmai szervezet ugyanakkor azt javasolja, hogy a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások rendszerében a jövőben az ilyen konstrukciók is megjelenhessenek.

A kampány során különösen fontos szerepet kapnak a független biztosítási alkuszok. A teljes lakásbiztosítási piacon az alkuszi csatorna aránya körülbelül 27 százalék, a kampány idején azonban a szerződésváltások 40–50 százaléka rajtuk keresztül történik. Az alkuszok összehasonlító felületeket biztosítanak, segítenek a szerződések felmondásában, és a kárrendezés során is képviselik az ügyfeleket.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy felmondás esetén rendezni kell a meglévő biztosítás díját. Az előző szerződés minden esetben április 30-án szűnik meg, függetlenül attól, hogy a felmondás mikor történt a kampány során. Az új szerződés május 1-jétől lép hatályba, ezért érdemes azt a felmondással egy időben megkötni.

A felmondásnak legkésőbb március 31-én éjfélig meg kell érkeznie a biztosítóhoz. Ha ez nem történik meg, a szerződés változatlanul érvényben marad, és csak a következő évfordulón mondható fel.

A szakma arra is figyelmeztet, hogy a felmondás után a biztosítók gyakran kedvezményes ajánlatot tesznek az ügyfélnek a szerződés visszavonására. Ilyenkor azonban könnyen előfordulhat, hogy az ügyfél már megkötötte az új biztosítást. Ebben az esetben akár egy éven keresztül két biztosítás díját is fizetnie kell.
