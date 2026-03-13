Súlyos csapdába sétálhat be rengeteg magyar lakástulajdonos: egy teljes évig duplán fizethet, aki nem figyel

Az idei lakásbiztosítási kampány első tíz napjában az alkuszcégek az előző évnél néhány százalékkal több szerződésváltást regisztráltak. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége arra számít, hogy a kampány végéig 400–450 ezer lakásbiztosítást cserélnek le vagy módosítanak az ügyfelek.

A szövetség tagvállalatainak adatai szerint a kampányban megkötött lakásbiztosítások átlagos éves díja jelenleg nagyjából 38 ezer forint. Ez szinte megegyezik a tavalyi kampány átlagával. A legtöbb új szerződést eddig a Groupama, az Allianz, a Colonnade és az Uniqa szerezte meg a lakásbiztosítást kínáló 14 biztosító közül.

A szakmai szervezet szerint az elmúlt két évben már több mint egymillió lakásbiztosítási szerződést cseréltek le a kampányok során. Ez azonban még mindig kevesebb mint harmada a teljes piacnak. A meglévő szerződések között sok lehet az elavult konstrukció, amelyek nem tartalmaznak számos korszerű fedezetet.

A jelenlegi kampány lehetőséget ad ezek felülvizsgálatára. Az alkuszok szerint a mostani díjszintek mellett sok esetben úgy lehet bővíteni a biztosítás fedezeti körét, hogy az ügyfélnek nem kell magasabb díjat fizetnie.

Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke a sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy a lakásbiztosítás kiválasztásakor nem a díj a legfontosabb szempont. A szerződés valódi értékét az határozza meg, hogy milyen kockázatokra nyújt fedezetet, és mekkora térítést biztosít egy káresemény esetén.

A szakértők szerint a megfelelő biztosítási összeg meghatározása kulcsfontosságú. Egy lakás újjáépítési értékét ma már legalább 600–650 ezer forinttal érdemes számolni négyzetméterenként. Az ingóságok értékét sokan alulbecsülik, pedig azok tényleges értéke akár a becsült összeg kétszerese is lehet.

Egyre többen választanak olyan biztosítást, amely nem fix biztosítási összegre, hanem az aktuális újjáépítési értékre szól. Ez csökkenti az alulbiztosítottság kockázatát. A szakmai szervezet ugyanakkor azt javasolja, hogy a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások rendszerében a jövőben az ilyen konstrukciók is megjelenhessenek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kampány során különösen fontos szerepet kapnak a független biztosítási alkuszok. A teljes lakásbiztosítási piacon az alkuszi csatorna aránya körülbelül 27 százalék, a kampány idején azonban a szerződésváltások 40–50 százaléka rajtuk keresztül történik. Az alkuszok összehasonlító felületeket biztosítanak, segítenek a szerződések felmondásában, és a kárrendezés során is képviselik az ügyfeleket.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy felmondás esetén rendezni kell a meglévő biztosítás díját. Az előző szerződés minden esetben április 30-án szűnik meg, függetlenül attól, hogy a felmondás mikor történt a kampány során. Az új szerződés május 1-jétől lép hatályba, ezért érdemes azt a felmondással egy időben megkötni.

A felmondásnak legkésőbb március 31-én éjfélig meg kell érkeznie a biztosítóhoz. Ha ez nem történik meg, a szerződés változatlanul érvényben marad, és csak a következő évfordulón mondható fel.

A szakma arra is figyelmeztet, hogy a felmondás után a biztosítók gyakran kedvezményes ajánlatot tesznek az ügyfélnek a szerződés visszavonására. Ilyenkor azonban könnyen előfordulhat, hogy az ügyfél már megkötötte az új biztosítást. Ebben az esetben akár egy éven keresztül két biztosítás díját is fizetnie kell.