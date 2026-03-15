Egyre bizonyosabb, új gazdasági világválság első fázisába léptünk: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese

A Közel-Keleten kirobbant konfliktus néhány nap alatt emlékeztette a világot arra, mennyire törékeny az energiarendszer, amelyre a globális gazdaság épül. Irán lépései a Hormuzi-szorosban a világ olajkínálatának jelentős részét sodorták veszélybe, az árak kilőttek, majd vad kilengésekbe kezdtek, miközben Washington egyszerre próbál katonai erőt demonstrálni és gazdasági károkat mérsékelni. A piacok számára egyre világosabb: a háború nemcsak geopolitikai konfliktus, hanem egy új korszak kezdete az energiaárak, a befektetések és a gazdasági stabilitás szempontjából is.

A globális gazdaság időről időre emlékezteti a politikát arra, hogy a döntések ára nemcsak a szavazóurnáknál, hanem a piacokon is megjelenik. Donald Trump amerikai elnök előbb a vámháborúk költségeit fedezte fel, most pedig a háború gazdasági árát. Március 9-én azt ígérte, hogy az Irán elleni hadjárat „nagyon hamar” véget ér. A kijelentés azonnal megmozgatta az energiapia­cokat: az olaj ára, amely egy nappal korábban közel 120 dollárra emelkedett hordónként, hirtelen 80 dollár körülre zuhant. A konfliktus előtt nagyjából 70 dollár volt az irányadó ár. A piaci reakció jól mutatja, mennyire érzékeny a világgazdaság minden olyan jelre, amely a kínálat gyors helyreállását vagy éppen további zavarát ígéri.

A helyzet azonban korántsem ilyen egyszerű. Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen keresztül a globális olajkínálat mintegy 15 százaléka halad át. Az energiarendszer egyik legszűkebb keresztmetszete így hirtelen geopolitikai csatatérré vált. Trump, aki félidős választások előtt áll, és olyan választókkal néz szembe, akik már belefáradtak az inflációba, egyértelműen jelezte, hogy az amerikai gazdaság nem bír el tartósan ilyen ársokkokat. A piacok emlékeznek rá, hogy az elnök tavaly tavasszal hasonló gyorsasággal hátrált ki kereskedelmi konfliktusából, amikor a pénzügyi piacok meginogtak.

Csakhogy a háború nem vámrendszer, amelyet egy tollvonással módosítani lehet. A Hormuzi-szoros a cikk írásakor továbbra is gyakorlatilag zárva maradt, miután Irán csapásokat mért az ott közlekedő hajókra. Az olaj ára ismét 100 dollár közelébe emelkedett, miközben Washington retorikája harcias maradt. Pete Hegseth hadügyminiszter arról beszélt, hogy az Egyesült Államok minden eddiginél keményebben folytatja a harcot. A kettősség – békülékeny gazdasági üzenetek és katonai elszántság – jól mutatja, mennyire szűkek az elnök mozgásterének határai. Egy kereskedelmi konfliktus visszavonható, az energiarendszer azonban nem állítható vissza egyetlen politikai nyilatkozattal.

A világgazdaság most egy új energiabizonytalansági korszak küszöbén áll. Bár a globális gazdaság ma kevésbé függ az olajtól, mint az 1970-es évek olajsokkjai idején, a rendszer még mindig sérülékeny. 1973-ban az arab olajembargó négyszeresére emelte az árakat, 1979 és 1980 között pedig az iráni forradalom és az iráni–iraki háború okozott súlyos ellátási zavarokat. Akkoriban az olajat még széles körben használták villamosenergia-termelésre. Ma a felhasználás szűkebb, főként a közlekedésben és a petrolkémiai iparban jelenik meg.

Ez a változás azonban kétélű fegyver. Mivel az olajkereslet ma sokkal merevebb, egy adott kínálati sokk nagyobb áremelkedést vált ki. A jelenlegi zavar ráadásul extrém: a kieső mennyiség nagyobb, mint az 1970-es évek bármelyik olajválságában. A kereskedők egyelőre még nem árazták be teljesen azt a forgatókönyvet, amelyben a Hormuzi-szoros tartósan zárva marad. Egy ilyen helyzetben az ár akár 150 dollár fölé is emelkedhetne hordónként, mire a kereslet alkalmazkodik a szűkebb kínálathoz.

A fejlett országoknak van bizonyos mozgásterük. A Nemzetközi Energiaügynökség tagállamai összesen mintegy 1,8 milliárd hordó stratégiai tartalékkal rendelkeznek, és ebből már 400 millió hordót felszabadítanak. A tartalékokhoz való hozzáférést azonban gyakran logisztikai korlátok lassítják, például csővezetékek kapacitása vagy kikötői szűk keresztmetszetek. Még Kína is, amely külön hatalmas készleteket épített fel, kénytelen volt korlátozni bizonyos finomított termékek exportját. A közlekedés a modern gazdaság egyik alapvető inputja, így bármilyen fennakadás gyorsan láncreakciót indíthat el.

Az energiasokk ráadásul nem áll meg az olajnál. Katar legnagyobb cseppfolyósított földgáz-exportáló létesítménye egy dróntámadás után leállt, ami közel a globális LNG-kínálat ötödét vette ki ideiglenesen a piacról. A termelés bővítésére tervezett beruházásokat is elhalasztották. Az ázsiai piacokon azonnali verseny indult a megmaradt szállítmányokért, Európában pedig – ahol a tárolók az évszakhoz képest szokatlanul üresek – a gázár több mint felével emelkedett. Az Egyesült Államok elvileg növelhetné exportját, de saját földgázkereslete is gyorsan nő az energiaigényes adatközpontok robbanásszerű terjedése miatt.

Irán számára a konfliktus elhúzása stratégiai eszköz lehet. A rezsim azt szeretné demonstrálni, hogy nem Washington diktálja a tempót. Március 11-én iráni támadások értek három teherhajót a Hormuzi-szorosban, később pedig két olajszállítót Irak közelében. A jemeni húszik példája azt mutatja, hogy viszonylag egyszerű drónokkal is súlyos fennakadások okozhatók a tengeri kereskedelemben, még akkor is, ha a NATO fejlett védelmi rendszerekkel próbálja biztosítani a hajózást.

A konfliktus vége sem hozna visszatérést a régi normalitáshoz. Irán új, keményvonalas legfelsőbb vezetője, Mojtaba Hamenei számára nyilvánvalóvá vált, hogy az energiapia­cok az Egyesült Államok egyik legérzékenyebb pontját jelentik. A modern dróntechnológia azt is megmutatta, hogy még fejlett légvédelem mellett is átjuthatnak támadó eszközök. Az Egyesült Államok aligha fogja megszállni Iránt azért, hogy megakadályozza az ilyen támadásokat, és arra sincs kapacitása, hogy minden tankerhajót megvédjen. Az energiapia­cok zavarai ezért valószínűleg visszatérő jelenséggé válnak minden geopolitikai feszültség idején.

Ez az új valóság különösen éles kontrasztot teremt a pénzügyi piacokon. A részvénypiacok sokáig figyelmen kívül hagyták a geopolitikai kockázatokat, ám a Közel-Kelet újabb konfliktusa egyre hosszabb listára kerül fel a befektetőket fenyegető kockázatok között. Az energiaárak mellett a mesterséges intelligenciával kapcsolatos gazdasági bizonytalanságok, a magánhitelezési piac problémái és az eladósodott államok iránti bizalom megingása is nyomást gyakorol. Az államkötvény-hozamok máris emelkedni kezdtek, különösen Dél-Európában és Nagy-Britanniában, amelyek jelentős LNG-importra szorulnak.

A vállalatok számára mindez új kockázati prémiumot jelent. Az energia ára egyre inkább tartalmazza a geopolitikai konfliktusok kockázatát. A cégeknek ismét át kell vizsgálniuk ellátási láncaikat, ahogyan a járvány és az ukrajnai háború után is tették. A Perzsa-öböl gazdaságai, amelyek eddig a stabilitás szigeteinek számítottak, most reputációs veszteséget szenvednek, ami kevesebb befektetést és kevesebb turistát hozhat.

A döntéshozók számára nehéz választások következnek. Az energiatárolás bővítése kézenfekvő válasz, ám az Egyesült Államok például elmulasztotta feltölteni stratégiai készleteit akkor, amikor az árak még alacsonyak voltak. Most minden hordó drágább. Hosszabb távon a magas árak ösztönözhetik a termelés növelését a Közel-Keleten kívül, de addig sok ország kísértést érezhet az energia-protekcionizmusra. Ha a nagy termelők és finomítók – köztük Kína vagy India – exportkorlátozásokat vezetnek be, az súlyos következményekkel járhat az importőr országokra nézve.

A jegybankoknak közben ismét az infláció rémével kell szembenézniük. Az energiasokk növeli a recesszió és a bér-ár spirál kockázatát. A politikusok pedig valószínűleg újabb energia­támogatásokkal próbálják majd csillapítani a választók elégedetlenségét, ahogyan azt az ukrajnai háború után is tették. Az ilyen programok azonban komoly költségvetési terhet jelentenek. Európa több országában az energiatámogatások a GDP 2,5 százalékát is meghaladták, tovább növelve az államadósságot.

A válság terhei ráadásul egyenlőtlenül oszlanak el. A gazdag országok képesek támogatásokkal enyhíteni a sokkot, miközben a szegényebb államok, mint például Magyarország, sokkal sérülékenyebbek.

De Ázsiában is sok ország van kitéve ennek a helyzetnek: 2022-ben például Bangladesben rendszeres áramszünetekhez vezetett az energiahiány. Egy hasonló sokk most is elsősorban Ázsia és a fejlődő gazdaságok számára lehet pusztító.

Nehéz megjósolni, hogyan ér véget ez a válság. De egy dolog már most világos: a háború megváltoztatta a világgazdaság működésének feltételeit. A rendszer kevésbé lesz kiszámítható, ingadozóbb és nehezebben irányítható. Az energia ismét geopolitikai fegyverré vált, és ez az ár, amelyet a globális gazdaság még sokáig fizetni fog.