Azt hitted, megúsztad a drágulást? Júliustól jön a feketeleves a magyar bankszámlákra

Júliustól ismét emelkedhetnek a lakossági bankszámlák és bankkártyák költségei Magyarországon, miután lejár az a tavaly vállalt önkéntes díjstop, amelyet a nagybankok az akkori kormány nyomására vezettek be. Több pénzintézet már közzé is tette a júliustól életbe lépő új díjakat.

A bankok 2025-ben vállalták, hogy 2026. június 30-ig nem hajtanak végre inflációkövető díjemelést a lakossági számlák esetében, sőt több esetben a korábban már bejelentett drágításokat is visszavonták. A moratórium azonban hamarosan lejár, és a pénzintézetek sorra jelentik be az új tarifákat.

A HVG összesítése szerint az OTP Bank július 1-jétől számos díjtételt emel, jellemzően 4 százalék körüli mértékben. A normál számlavezetési díj például 1416 forintról 1478 forintra nő, de drágulnak a bankkártyás és készpénzfelvételi szolgáltatások is.

A CIB Bank ennél is nagyobb emelést jelentett be. A pénzintézet egyszerre érvényesíti a tavaly elhalasztott és az idei inflációkövető korrekciót, így egyes díjak több mint 8 százalékkal emelkedhetnek. A CIB Eco bankszámla havi díja például 3449 forintról 3733 forintra nőhet.

A K&H Bank és a Raiffeisen Bank szintén 4,4 százalék körüli emelést hajt végre júliustól. Több bank ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az áremelés mértéke az infláció alatt marad.

A Bankmonitor szerint sok ügyfél azt gondolhatta, hogy a tavaly elmaradt emelések végleg elmaradnak, a valóságban azonban a bankok csak későbbre halasztották az inflációkövető drágítást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nemcsak a banki szolgáltatások drágulhatnak a nyáron. A telekommunikációs cégek közül a Magyar Telekom, a One és a Yettel is inflációkövető díjkorrekcióra készül, miután náluk is lejár a korábbi önkéntes áremelési moratórium.

A mostani díjemelések hátterében részben a 2025-ös 4,4 százalékos infláció áll, amelyet a bankok és szolgáltatók a szerződési feltételek alapján beépíthetnek áraikba.