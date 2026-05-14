A bankközi piacon vegyesen alakult a forint árfolyama csütörtökön a főbb devizákkal szemben, a kora reggeli jegyzésekhez képest.
Azt hitted, megúsztad a drágulást? Júliustól jön a feketeleves a magyar bankszámlákra
Júliustól ismét emelkedhetnek a lakossági bankszámlák és bankkártyák költségei Magyarországon, miután lejár az a tavaly vállalt önkéntes díjstop, amelyet a nagybankok az akkori kormány nyomására vezettek be. Több pénzintézet már közzé is tette a júliustól életbe lépő új díjakat.
A bankok 2025-ben vállalták, hogy 2026. június 30-ig nem hajtanak végre inflációkövető díjemelést a lakossági számlák esetében, sőt több esetben a korábban már bejelentett drágításokat is visszavonták. A moratórium azonban hamarosan lejár, és a pénzintézetek sorra jelentik be az új tarifákat.
A HVG összesítése szerint az OTP Bank július 1-jétől számos díjtételt emel, jellemzően 4 százalék körüli mértékben. A normál számlavezetési díj például 1416 forintról 1478 forintra nő, de drágulnak a bankkártyás és készpénzfelvételi szolgáltatások is.
A CIB Bank ennél is nagyobb emelést jelentett be. A pénzintézet egyszerre érvényesíti a tavaly elhalasztott és az idei inflációkövető korrekciót, így egyes díjak több mint 8 százalékkal emelkedhetnek. A CIB Eco bankszámla havi díja például 3449 forintról 3733 forintra nőhet.
A K&H Bank és a Raiffeisen Bank szintén 4,4 százalék körüli emelést hajt végre júliustól. Több bank ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az áremelés mértéke az infláció alatt marad.
A Bankmonitor szerint sok ügyfél azt gondolhatta, hogy a tavaly elmaradt emelések végleg elmaradnak, a valóságban azonban a bankok csak későbbre halasztották az inflációkövető drágítást.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
Nemcsak a banki szolgáltatások drágulhatnak a nyáron. A telekommunikációs cégek közül a Magyar Telekom, a One és a Yettel is inflációkövető díjkorrekcióra készül, miután náluk is lejár a korábbi önkéntes áremelési moratórium.
A mostani díjemelések hátterében részben a 2025-ös 4,4 százalékos infláció áll, amelyet a bankok és szolgáltatók a szerződési feltételek alapján beépíthetnek áraikba.
Júliustól ismét emelkedhetnek a mobil- és internetszolgáltatások díjai Magyarországon, miután lejár a telekommunikációs cégek tavaly vállalt önkéntes árstopja.
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
Gyengült csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
