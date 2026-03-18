Új szintre lépett a hazai borászat: egy egri pincészet nemcsak bort készít, hanem komplett élményt is kínál. Nem véletlen, hogy már most sokan kíváncsiak a...
Hatalmas a káosz a légtérben, sorra törlik a járatokat a népszerű térségbe: keresztbe tehet a magyarok nyaralásának is
A British Airways meghosszabbította közel-keleti járatainak törlését. A légitársaság Dubaj felé legkorábban május végén indíthat újra gépeket, az Abu-Dzabi-járat pedig az év második feléig biztosan szünetel.
A brit légitársaság március közleménye szerint a Dubaj, Bahrein, Ammán és Tel-Aviv felé közlekedő járatait május 31-ig törölte. A dohai útvonal április végéig szünetel. Az Abu-Dzabi-járatról mindössze annyit közöltek, hogy "az év egy későbbi időpontjáig" nem indítják újra. Ezt a vonalat egyébként 2024-ben állították vissza négyéves szünet után - írta a Condé Nast Traveller.
A törlések hátterében a térség kaotikus légtérhelyzete áll. A British Airways normál menetrendben naponta háromszor közlekedtet gépeket a londoni Heathrow és a dubaji nemzetközi repülőtér között. A légitársaság közölte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet. Az érintett utasoknak emellett több alternatívát is kínálnak.
Az utasok hazajuttatása érdekében a cég eddig nyolc mentesítő járatot indított Maszkatból Londonba. Emellett szingapúri és bangkoki pótjáratokkal is segítik az elakadt utazókat.
A másik nagy brit légitársaság, a Virgin Atlantic szintén törölte az összes dubaji járatát. Idő előtt lezárták a szezonális útvonalat is, amely eredetileg március 28-ig üzemelt volna. A társaság közleménye szerint a közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt döntöttek a korábbi leállás mellett.
Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire
A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
A költségnövekedés az utasokat is közvetlenül érint
Sándor, József és Benedek idén nem hoz látványos fordulatot az időjárásban: a következő napokban az ilyenkor megszokott, mérsékelten tavaszias időre számíthatunk.
A Pénzcentrum 2026. március 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Március 18-án, szerdán egész napos figyelmeztető sztrájk bénítja meg a berlini repülőteret: hajnali öt órától éjfélig nem lesz légi forgalom a BER-en.
Miközben az Európai Unióban a lakosság több mint fele, 50,6 százalék egyáltalán nem használ tömegközlekedést, addig Magyarországon ez az arány jóval alacsonyabb.
Már a tavasz felé tartunk, mégis télies jeleneteket rögzítettek az ország legmagasabb pontján.
Fontos figyelmeztetést adott ki a BKK: leáll a BudapestGO több funkciója, a meglévő jegyeket sem lehet használni
A BudapestGO applikáció több funkciója karbantartás miatt 2026. március 18-án este 10-től másnap reggel 7-ig nem lesz használható.
Április 1-jén országszerte elindul a kishajók, azaz a vitorlások, motoros hajók és csónakok szezonja.
A Pénzcentrum 2026. március 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A tavaszi krókuszvirágzás évről évre hatalmas tömegeket vonz a Tátrába, de idén érdemes figyelni rájuk.
A közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség már most érezhetően felforgatja a nemzetközi légi közlekedést és az utazási piacot.
A közel-keleti feszültségek fokozódása miatt a brit turisták egyre inkább elkerülik Ciprust, Törökországot és Egyiptomot. I
Március 12-én megjelent az idei Aldi Utazás katalógus, amely rögtön egy erős, háromhetes előfoglalási akcióval csábítja a magyar utazókat.
A Turisztikai Világtanács (WTTC) becslése szerint az iráni konfliktus napi szinten legalább 600 millió dolláros kiesést okoz a közel-keleti turizmusban.
Durva időjárási kilengés rázta meg az országot: több mint 20 fokot ugrott a hőmérséklet egyetlen nap alatt
Több mint 20 Celsius-fok volt a napi hőingás az ország egyes részein - derül ki a HungaroMet Zrt. hétfői Facebook-bejegyzéséből.
A Pénzcentrum 2026. március 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Északnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a Dunántúlon és a középső országrészben már a délelőtt folyamán megvastagszik a felhőzet, és helyenként gyenge eső, zápor is...
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
Hétfőn nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk, és megérkezik a hidegfront is.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.