Hatalmas a káosz a légtérben, sorra törlik a járatokat a népszerű térségbe: keresztbe tehet a magyarok nyaralásának is

A British Airways meghosszabbította közel-keleti járatainak törlését. A légitársaság Dubaj felé legkorábban május végén indíthat újra gépeket, az Abu-Dzabi-járat pedig az év második feléig biztosan szünetel.

A brit légitársaság március közleménye szerint a Dubaj, Bahrein, Ammán és Tel-Aviv felé közlekedő járatait május 31-ig törölte. A dohai útvonal április végéig szünetel. Az Abu-Dzabi-járatról mindössze annyit közöltek, hogy "az év egy későbbi időpontjáig" nem indítják újra. Ezt a vonalat egyébként 2024-ben állították vissza négyéves szünet után - írta a Condé Nast Traveller.

A törlések hátterében a térség kaotikus légtérhelyzete áll. A British Airways normál menetrendben naponta háromszor közlekedtet gépeket a londoni Heathrow és a dubaji nemzetközi repülőtér között. A légitársaság közölte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet. Az érintett utasoknak emellett több alternatívát is kínálnak.

Az utasok hazajuttatása érdekében a cég eddig nyolc mentesítő járatot indított Maszkatból Londonba. Emellett szingapúri és bangkoki pótjáratokkal is segítik az elakadt utazókat.

A másik nagy brit légitársaság, a Virgin Atlantic szintén törölte az összes dubaji járatát. Idő előtt lezárták a szezonális útvonalat is, amely eredetileg március 28-ig üzemelt volna. A társaság közleménye szerint a közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt döntöttek a korábbi leállás mellett.

