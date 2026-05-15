Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Nő, aki hitelkártyát ad a boltban
Gazdaság

Fontos bejelentés jött a SZÉP kártyákról: eddig lehet felhasználni a megmaradt összegeket, közeleg a határidő

2026. május 15. 09:32

Visszaállt a SZÉP-kártyák eredeti szabályozása, így a fel nem használt juttatások elköltési határideje ismét május 31. A legfontosabb változás a határidő lejárta utáni időszakot érinti. A korábbi egyszeri díjlevonást ugyanis havi rendszerességű költség váltja fel, amely folyamatosan apasztja a megmaradt egyenleget - jelentette a Portfolio.

A veszélyhelyzeti intézkedések kivezetésével megszűnt az elmúlt években megszokott gyakorlat a SZÉP-kártyáknál. Korábban a szolgáltató a feltöltés után egy évvel egy összegben vont le 15 százalékos díjat a megmaradt pénzekből. Erre a levonásra márciusban és szeptemberben került sor. Mostantól azonban újra az eredeti jogszabály határozza meg a kártyák működését.

A visszatérő szabályok értelmében az adott évben kapott béren kívüli juttatást a feltöltést követő második naptári év május 31-ig kell felhasználni.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 2024-ben utalt összegeket például 2026. május 31-ig költhetik el a kártyabirtokosok.

Jelentősen átalakult a levonás rendszere is. Aki kicsúszik a határidőből, annak a szolgáltató onnantól kezdve havonta díjat számol fel a fel nem használt egyenlegre. Ennek a mértéke legfeljebb 3 százalék lehet. A levonás minimuma havi 100 forint. Ha a kártyán ennél kevesebb pénz maradt, akkor a teljes maradékot elvonják.

A folyamatos havi pénzveszteség elkerülése érdekében a munkavállalóknak érdemes mielőbb ellenőrizniük a kártyaegyenlegüket. Fontos továbbá gondoskodni a régebben kapott juttatások időben történő felhasználásáról is.

Dividenda
nem teljesen pontosan nyereségrészesedésnek is hívják. Azt az összeget jelenti, amelyet az életbiztosítási díjtartalékok befektetési többlethozamából a biztosítottaknak át kell engedni.

