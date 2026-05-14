Történelmi fordulat történt Magyarországon: több mint 30 éve nem láttunk ilyet, mi áll a háttérben?

Történelmi mértékben javult a magyar lakosság hangulata májusban a GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint. A GKI Fogyasztói Bizalmi Indexe egyetlen hónap alatt 16,1 ponttal emelkedett, ilyen mértékű pozitív elmozdulásra a kutatás több mint 30 éves történetében még nem volt példa.

Az index értéke májusban mínusz 0,9 pontra emelkedett, ennél kedvezőbb szintet korábban csak a 2002-es választások utáni időszakban, valamint 2018 és 2019 egyes hónapjaiban mértek. A GKI szerint a kiugró javulás mögött elsősorban az új kormánnyal kapcsolatos várakozások és a gazdaságpolitikai fordulatba vetett bizalom állhat.

A legnagyobb javulás az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélésében történt. Ez az alindex 33,4 ponttal emelkedett egyetlen hónap alatt. A háztartások saját pénzügyi kilátásai is jelentősen javultak: ez a mutató 17,6 ponttal nőtt áprilishoz képest.

A kutatás szerint a magyarok nemcsak optimistábbak lettek, hanem az inflációs várakozásaik is mérséklődtek. Javult a munkanélküliséggel kapcsolatos megítélés is, vagyis egyre többen számítanak stabilabb gazdasági környezetre és kedvezőbb munkaerőpiaci helyzetre.

A GKI ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi bizalmi ugrás inkább a jövővel kapcsolatos várakozásokban látszik, mintsem a háztartások tényleges pénzügyi helyzetében. A következő hónapok mutathatják majd meg, hogy tartós trendfordulóról van-e szó, vagy csak egyszeri, a kormányváltáshoz kapcsolódó optimizmusról.