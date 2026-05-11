Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?

2026. május 11. 11:00

Kevesen gondolnák, de a rövid ellátási láncnak köszönhetően a magyar zöldségek akár a leszedés után 24 órán belül már az áruházak polcain lehetnek. A Pénzcentrum most lépésről lépésre követi végig, hogyan válik a kertészetből villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben – a termelőtől egészen a vásárlóig. Utánajártunk a kaliforniai paprika útjának: a szedéstől a csomagoláson és a minőségi vizsgálatokon át egészen a polcig, hogy kiderüljön, mi őrzi meg a roppanós frissességet. Közben az is láthatóvá válik, hogyan találkozik a gondos termesztés a precíz logisztikával, és mitől érkezik a paprika úgy a boltba, mintha még mindig a nap érlelte volna. Nemcsak a gyorsaság számít, hanem a szigorú ellenőrzés és a követhetőség is, amely minden egyes tételnél biztonságot ad. A történet végére pedig világossá válik, miért lehet a magyar élelmiszer egyszerre egészséges, friss és valóban finom.


Videónkban nemcsak a paprika útját, hanem a mögötte álló emberek és döntések logikáját is bemutatjuk: mekkora területen, hány fős csapattal és milyen növényekkel dolgozik a beszállító. Rákérdeztünk arra is, mióta tart az együttműködés az Aldival, hogyan indult, milyen tételeket szállítanak a hazai üzletekbe, és hogy a magyar polcokon túl eljut-e a friss áru külföldre is – illetve ott mennyiben mások az elvárások.

És persze a részletek sem maradhattak ki: milyen modern megoldások segítik a gyors, mégis stabil minőséget a válogatásnál, csomagolásnál, hűtésnél vagy a digitális nyomon követésnél, miközben az áruházlánc oldaláról azt is körbejárjuk, mikor döntenek magyar forrás mellett, mitől válhat valaki beszállítóvá, hogyan zajlik a napi átvétel, és milyen ellenőrzések szűrik ki, ami nem üti meg a mércét.

 
#vásárlás #élelmiszer #aldi #kiskereskedelem #csomagolás #paprika #szállítás #termesztés #zöldség-gyümölcs

PÉNZÜGYI KISOKOS
MRP
Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program. Ehhez kapcsolódik egy hitelfajta, ami lehetővé teszi, hogy a munkavállalók tulajdonossá váljanak.

