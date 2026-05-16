Elképesztő fogás a Chelsea-nél: megvan az új vezetőedző, nem hiszed el, ki lesz az

A Chelsea közel áll a spanyol Xabi Alonso kinevezéséhez. A 44 éves szakvezető a közeljövőben várhatóan négyéves szerződést ír alá a londoni klubbal - jelentette a BBC.

Egybehangzó sajtóértesülések szerint a Real Madridtól januárban menesztett spanyol trénert, Xabi Alonsót nevezi ki a Premier League-ben szereplő Chelsea új vezetőedzőjének. A Stamford Bridge-en a múlt hónapban menesztett Liam Rosenior utódját keresték.

Korábban a Pénzcentrumon is írtunk arról, hogy a klub több jelöltet is megkeresett. Közéjük tartozott a Bournemouth vezetőedzője, Andoni Iraola, a Fulham trénere, Marco Silva, valamint a Crystal Palace szakvezetője, Oliver Glasner is. Végül azonban Alonso lett a befutó: a tárgyalások már hetekkel ezelőtt megkezdődtek, és mostanra a lezáráshoz közelednek.

A Chelsea vezetése szerette volna megvárni a Manchester City elleni FA-kupa-döntőt - ezt 1-0-ra elveszítették, így idén biztosan trófea nélkül maradnak - mielőtt bármit nyilvánosságra hozna a kinevezéssel kapcsolatban. A hírek szerint Alonso nyitott volt az ajánlatra, amennyiben megfelelő garanciákat kap.

A korábbi Real Madrid- és Liverpool-középpályást az elmúlt hetekben a Liverpoollal is szóba hozták, ahol játékosként öt szezont töltött el. Alonso januárban távozott a Real Madridtól, ahol kevesebb mint nyolc hónapot töltött a kispadon. Korábban a Bayer Leverkusennél szerzett komoly elismerést. A 2023–2024-es szezonban, élete első teljes vezetőedzői idényében veretlenül nyerte meg a Bundesligát. A bajnoki cím mellett a Német Kupát is elhódította a csapattal, mielőtt a Real Madrid kispadjára ült volna.