Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
Válás vagy haláleset után nemcsak a családi és jogi helyzet változik meg, hanem gyakran a lakásbiztosítás is kérdésessé válik. Sokan ilyenkor szembesülnek azzal, hogy a szerződésben szereplő adatok már nem felelnek meg a valóságnak, például a biztosítás még mindig olyan személy nevén fut, aki már nem tulajdonos vagy nem él az ingatlanban. Ez egy káresemény után komoly problémát okozhat a kártérítésnél. A Pénzcentrum utánajárt, mi történik a lakásbiztosítással válás vagy öröklés esetén, és milyen jogi kötelezettségei vannak az érintetteknek. Dr. Szabó Bianka Ilona ügyvéd szerint a tulajdonviszonyok változását minden esetben érdemes mielőbb rendezni a biztosítónál. A téma most különösen aktuális, mert a márciusi lakásbiztosítási kampány idején a tulajdonosok évfordulótól függetlenül is felülvizsgálhatják, módosíthatják vagy akár fel is mondhatják a meglévő szerződésüket.
Sokan évekig nem foglalkoznak a lakásbiztosításukkal. A szerződést egyszer megkötik, majd a díjat automatikusan fizetik. Egy válás vagy egy haláleset után azonban könnyen kiderülhet, hogy a biztosítás már nem tükrözi a valós helyzetet. Ilyenkor fontos kérdés, ki a szerződő, ki fizeti a díjat, és ki jogosult a kártérítésre egy káresemény esetén.
A lakásbiztosításoknál a szerződő személye, a tulajdonos és az ingatlan használója gyakran eltér egymástól. Ha az élethelyzet változik, a szerződést is módosítani kell. Ha ez elmarad, egy későbbi kárrendezésnél komoly bonyodalmak adódhatnak.
Sokan azt gondolják, hogy a lakásbiztosítás automatikusan megszűnik a szerződő halálával. A gyakorlatban azonban ez általában nem így történik. A biztosítás jellemzően tovább él, és az örökösök vagy a hagyatéki eljárásban érintett személyek lépnek a szerződő helyébe. Az örökösöknek ilyenkor értesíteniük kell a biztosítót a halálesetről. A biztosító általában a halotti anyakönyvi kivonatot és a hagyatéki eljárás dokumentumait kéri. A hagyatéki eljárás lezárása után a szerződést át lehet írni az új tulajdonos nevére.
Ha a család nem jelenti be a változást, a szerződés ugyan tovább futhat, de egy káreseménynél nehéz helyzet alakulhat ki. A biztosító ilyenkor azt vizsgálja, hogy ki a jogosult a kártérítésre, és ki szerepel a szerződésben. Ha az adatok nem aktuálisak, az ügyintézés akár jelentősen el is húzódhat.
A válás sokszor több kérdést vet fel, mint egy öröklési helyzet. Gyakori, hogy a lakás egyik fél tulajdonában marad, miközben a biztosítás továbbra is a másik fél nevén fut. Előfordul az is, hogy a szerződő fél már nem lakik az ingatlanban, mégis ő fizeti a biztosítás díját. Egy káreseménynél ilyenkor felmerülhet, ki jogosult a kártérítésre. A biztosító általában a szerződésben szereplő adatokat veszi alapul, ezért fontos a változások bejelentése.
A helyzet még összetettebb lehet, ha az ingatlanra jelzáloghitel is van. Sok bank előírja a lakásbiztosítás fenntartását, és a hitelintézet gyakran kedvezményezettként szerepel a szerződésben. Váláskor ezért nemcsak a biztosítót, hanem a bankot is értesíteni kell.
Mire érdemes figyelni?
A lakásbiztosítás sokszor háttérbe szorul akkor, amikor egy család életében jelentős változás történik. Válás vagy haláleset esetén azonban a biztosítási szerződés is érintett lehet, hiszen a tulajdonviszonyok, a szerződő személye vagy az ingatlan használata is megváltozhat. A kérdés ilyenkor az, hogy mi történik a meglévő szerződéssel, és milyen kötelezettségei vannak az érintetteknek. A témában a Pénzcentrum megkereste Dr. Szabó Bianka Ilona ügyvédet, aki elmagyarázta, milyen jogi szabályok vonatkoznak a lakásbiztosításokra válás és öröklés esetén.
A szakértő szerint válás után a biztosítási szerződést érdemes mielőbb rendezni.
A tulajdonviszonyok változásával összhangban szükséges rendezni a biztosítási jogviszony tartalmát, így módosítani az érintett szerződést. Ennek hiányában előállhat az a helyzet, hogy a biztosítás szerződője és díjfizetője az a fél marad, aki már nem tulajdonosa az adott ingatlannak
– mondta Dr. Szabó Bianka Ilona.
Az ügyvéd arra is felhívta a figyelmet, hogy a szerződő felet jogszabályi kötelezettség terheli. A 2013. évi V. törvény, vagyis a Polgári Törvénykönyv szerint a szerződő félnek közlési és változásbejelentési kötelezettsége van minden olyan körülmény esetén, amely a szerződés szempontjából lényeges.
Ha a válás után az ingatlan közös tulajdonban marad, akkor a használat módja is befolyásolhatja a biztosítási jogviszonyt.
Amennyiben az egykori házasfelek között a lakás használata kapcsán osztott használatról születik döntés, ez olyan lényeges körülménynek minősül, amelyet a biztosítottnak be kell jelentenie a biztosító felé. Egy esetleges káresemény esetén a kártérítésre az a biztosított válik jogosulttá, akit a szerződés alapján annak tekintenek
– magyarázta Dr. Szabó Bianka Ilona hozzátéve: az is komoly kockázatot jelenthet, ha a válás után nem jelzik a változásokat a biztosító felé.
„A szerződő fél változásbejelentési kötelezettsége jogszabályban rögzített. Ha a fél ezt megsérti, fennáll a kockázata annak, hogy a biztosító kötelezettsége nem áll be. Ilyen esetben a szerződő félnek kell bizonyítania, hogy a be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében” – mondta az ügyvéd.
Ha az ingatlant a válás után az egyik fél kivásárolja, vagy a tulajdoni viszonyok megváltoznak, nem feltétlenül szükséges új lakásbiztosítást kötni. Mint elmondta: nem követelmény az új szerződéskötés. Elegendő lehet a meglévő jogviszony módosítása, amely a jelenlegi helyzetet tükrözi. Ilyenkor célszerű mielőbb egyeztetni a biztosítóval, mert a tulajdonosi viszonyok változása a biztosított bejelentési kötelezettségébe tartozik.
Haláleset esetén más szabályok érvényesek. Dr. Szabó Bianka Ilona szerint a lakásbiztosítás nem szűnik meg automatikusan a szerződő halálával. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény kimondja, hogy a biztosító a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáig adatot szolgáltathat az elhunyt közeli hozzátartozójának vagy a vagyontárgy birtokosának a szerződés fennállásáról, a díjfizetésről és a szerződés feltételeiről. Ehhez azonban az érintett személynek írásban kell kérnie az információkat, és igazolnia kell a jogosultságát.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A biztosítási jogviszony tehát nem szűnik meg automatikusan a szerződő fél halálával. A szerződés fenntartása indokolt, hiszen így biztosítható az ingatlan védelme. Ha a díjat nem fizetik, a biztosítás megszűnhet, ami egy esetleges káresemény esetén komoly kockázatot jelenthet az örökösök számára
– mondta az ügyvéd.
Az örökösöknek ezért célszerű mielőbb értesíteniük a biztosítót a halálesetről. Magyarázata szerint a hagyatéki eljárás lezárása után az örökös szerződésmódosítással válhat a biztosítási jogviszony részévé. Ehhez általában szükséges a jogerős hagyatékátadó végzés, a halotti anyakönyvi kivonat és adott esetben az öröklési bizonyítvány.
Az örökös dönthet úgy is, hogy nem a meglévő biztosítást viszi tovább. „Ha az örökös kedvezőbb biztosítási ajánlatot talál, a meglévő szerződés felmondható a biztosító általános szerződési feltételeinek megfelelően, és új biztosítási szerződés is köthető” – tette hozzá a szakértő.
Lakásbiztosítási kampány
A lakásbiztosítások felülvizsgálata most különösen aktuális lehet. Magyarországon minden év márciusában zajlik az úgynevezett lakásbiztosítási kampány, amely lehetőséget ad arra, hogy az ügyfelek az évfordulótól függetlenül felmondják a meglévő szerződésüket, és új biztosítást kössenek.
Alapesetben a lakásbiztosítási szerződést csak a biztosítás évfordulóján lehet megszüntetni. A márciusi kampány azonban rendkívüli lehetőséget ad a váltásra. Ebben az időszakban az ügyfelek indoklás nélkül dönthetnek úgy, hogy felmondják a meglévő biztosításukat és másik szerződést kötnek.
A kampány minden évben március 1. és március 31. között zajlik. A biztosítottak ebben az időszakban írásban jelezhetik a felmondási szándékukat a biztosítójuk felé. Ha valaki a kampány alatt megszünteti a szerződését, a biztosítás egységesen április 30-án szűnik meg, az új lakásbiztosítás pedig május 1-jén léphet hatályba. Fontos szabály, hogy a díjat a szerződés megszűnéséig ki kell fizetni, vagyis április végéig akkor is rendezni kell a díjat, ha a felmondás már megtörtént.
- A lehetőség több millió ügyfelet érint. Magyarországon körülbelül 3,3 millió lakásbiztosítási szerződés van érvényben, és a kampány elvileg mindegyik tulajdonos számára megnyitja a váltás lehetőségét.
- Az első ilyen kampány idején mintegy félmillió ügyfél módosította a szerződését vagy váltott biztosítót. A következő évben körülbelül 400 ezer szerződés változott meg.
A kampány egyik célja az volt, hogy ösztönözze a tulajdonosokat a szerződések felülvizsgálatára, erősítse a biztosítók közötti versenyt, és csökkentse az alulbiztosítottság kockázatát.
A szakmai szervezetek szerint a márciusi időszak nem feltétlenül a biztosítóváltásról szól. Sok esetben már az is előrelépést jelent, ha a tulajdonos átnézi a meglévő szerződését és frissíti az adatokat. Ez különösen akkor fontos, ha az ingatlan értéke az évek során nőtt, felújítás történt, vagy új berendezések kerültek a lakásba. Ha a biztosítási összeg alacsonyabb a valós értéknél, egy káresemény után a tulajdonosnak saját forrásból kell pótolnia a különbséget.
A MABISZ szerint jók a biztosítási arányok
A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) a Pénzcentrumnak korábban úgy válaszolt, hogy a hazai lakásállomány körülbelül 80 százaléka rendelkezik olyan biztosítási fedezettel, amely érdemi pénzügyi védelmet nyújt egy súlyos káresemény után. Ide tartoznak azok a kockázatok, amelyek akár egzisztenciákat veszélyeztető nagyságrendű károkat is okozhatnak, például árvíz, földrengés, vihar, villámcsapás, jégverés, tűz vagy robbanás.
A Magyar Biztosítók Szövetsége kiemelte: sok lakástulajdonos akkor érzi magát biztonságban, ha van élő lakásbiztosítása, de a valódi védelem szintjét az határozza meg, hogy a szerződésben szereplő értékek követik-e a valós költségek változását.
Ha egy lakásbiztosítási szerződést eredetileg reális értéken kötöttek meg, és az ügyfél minden évben elfogadta a biztosító által javasolt értékkövetést, akkor a fedezet jellemzően lépést tart a költségek emelkedésével.
A lakásbiztosítás sokaknál évekig változatlanul fut, miközben az ingatlan értéke, felszereltsége és az árak folyamatosan emelkednek. A Magyar Biztosítók Szövetsége szerint ezért kulcskérdés, hogy a tulajdonosok rendszeresen foglalkozzanak a szerződésük tartalmával, és éljenek a felülvizsgálat lehetőségével. Hozzátették, hogy a lakásbiztosítási szerződések megfelelő szintjének fenntartásában az éves indexlevél az elsődleges eszköz. Ebben a biztosítók minden évben tájékoztatják az ügyfeleket arról, hogy a következő időszakra milyen biztosítási összegekkel és milyen díj mellett vállalják a kockázatot.
A MABISZ 2025-ös lakásbiztosítási kampányában azt is hangsúlyozta, hogy ha valaki nem mondja fel meglévő szerződését, az az eddigi feltételekkel marad érvényben. A szövetség azt tanácsolta, hogy aki felmondja a szerződését, mindenképpen kössön újat, mert nélküle védtelen marad értékes vagyontárgya.
A szövetség rendszeresen javasolja, hogy a szerződés vizsgálatakor ne csak a díj nagyságát vegyék figyelembe az ügyfelek, hanem azt is, hogy milyen kockázatokat vállal a biztosító, és elegendő-e a biztosítási összeg. A tapasztalatok szerint a szolgáltatások köre és a megfelelő biztosítási összeg fontosabb szempont a díjnál. Különösen azok számára hasznos a felülvizsgálat, akik bővítették vagy új technológiákkal szerelték fel ingatlanukat, mert ezek is biztosíthatók. Ilyen esetekben arra is figyelni kell, hogy az ingatlan alapterületének növekedését is megfelelően fedezze a szerződés.
