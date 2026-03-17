2026. március 17. kedd Gertrúd
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy érett házaspár együtt ül otthon, és átnézi a kiadásokat és a számlákat. Összpontosított arckifejezésük csapatmunkát és pénzügyi tervezést tükröz egy kényelmes környezetben.
Biztosítás

Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel

Pénzcentrum
2026. március 17. 05:35

Válás vagy haláleset után nemcsak a családi és jogi helyzet változik meg, hanem gyakran a lakásbiztosítás is kérdésessé válik. Sokan ilyenkor szembesülnek azzal, hogy a szerződésben szereplő adatok már nem felelnek meg a valóságnak, például a biztosítás még mindig olyan személy nevén fut, aki már nem tulajdonos vagy nem él az ingatlanban. Ez egy káresemény után komoly problémát okozhat a kártérítésnél. A Pénzcentrum utánajárt, mi történik a lakásbiztosítással válás vagy öröklés esetén, és milyen jogi kötelezettségei vannak az érintetteknek. Dr. Szabó Bianka Ilona ügyvéd szerint a tulajdonviszonyok változását minden esetben érdemes mielőbb rendezni a biztosítónál. A téma most különösen aktuális, mert a márciusi lakásbiztosítási kampány idején a tulajdonosok évfordulótól függetlenül is felülvizsgálhatják, módosíthatják vagy akár fel is mondhatják a meglévő szerződésüket.

Sokan évekig nem foglalkoznak a lakásbiztosításukkal. A szerződést egyszer megkötik, majd a díjat automatikusan fizetik. Egy válás vagy egy haláleset után azonban könnyen kiderülhet, hogy a biztosítás már nem tükrözi a valós helyzetet. Ilyenkor fontos kérdés, ki a szerződő, ki fizeti a díjat, és ki jogosult a kártérítésre egy káresemény esetén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lakásbiztosításoknál a szerződő személye, a tulajdonos és az ingatlan használója gyakran eltér egymástól. Ha az élethelyzet változik, a szerződést is módosítani kell. Ha ez elmarad, egy későbbi kárrendezésnél komoly bonyodalmak adódhatnak.

Sokan azt gondolják, hogy a lakásbiztosítás automatikusan megszűnik a szerződő halálával. A gyakorlatban azonban ez általában nem így történik. A biztosítás jellemzően tovább él, és az örökösök vagy a hagyatéki eljárásban érintett személyek lépnek a szerződő helyébe. Az örökösöknek ilyenkor értesíteniük kell a biztosítót a halálesetről. A biztosító általában a halotti anyakönyvi kivonatot és a hagyatéki eljárás dokumentumait kéri. A hagyatéki eljárás lezárása után a szerződést át lehet írni az új tulajdonos nevére.

Ha a család nem jelenti be a változást, a szerződés ugyan tovább futhat, de egy káreseménynél nehéz helyzet alakulhat ki. A biztosító ilyenkor azt vizsgálja, hogy ki a jogosult a kártérítésre, és ki szerepel a szerződésben. Ha az adatok nem aktuálisak, az ügyintézés akár jelentősen el is húzódhat.

A válás sokszor több kérdést vet fel, mint egy öröklési helyzet. Gyakori, hogy a lakás egyik fél tulajdonában marad, miközben a biztosítás továbbra is a másik fél nevén fut. Előfordul az is, hogy a szerződő fél már nem lakik az ingatlanban, mégis ő fizeti a biztosítás díját. Egy káreseménynél ilyenkor felmerülhet, ki jogosult a kártérítésre. A biztosító általában a szerződésben szereplő adatokat veszi alapul, ezért fontos a változások bejelentése.

A helyzet még összetettebb lehet, ha az ingatlanra jelzáloghitel is van. Sok bank előírja a lakásbiztosítás fenntartását, és a hitelintézet gyakran kedvezményezettként szerepel a szerződésben. Váláskor ezért nemcsak a biztosítót, hanem a bankot is értesíteni kell.

Mire érdemes figyelni?

A lakásbiztosítás sokszor háttérbe szorul akkor, amikor egy család életében jelentős változás történik. Válás vagy haláleset esetén azonban a biztosítási szerződés is érintett lehet, hiszen a tulajdonviszonyok, a szerződő személye vagy az ingatlan használata is megváltozhat. A kérdés ilyenkor az, hogy mi történik a meglévő szerződéssel, és milyen kötelezettségei vannak az érintetteknek. A témában a Pénzcentrum megkereste Dr. Szabó Bianka Ilona ügyvédet, aki elmagyarázta, milyen jogi szabályok vonatkoznak a lakásbiztosításokra válás és öröklés esetén.

A szakértő szerint válás után a biztosítási szerződést érdemes mielőbb rendezni.

A tulajdonviszonyok változásával összhangban szükséges rendezni a biztosítási jogviszony tartalmát, így módosítani az érintett szerződést. Ennek hiányában előállhat az a helyzet, hogy a biztosítás szerződője és díjfizetője az a fél marad, aki már nem tulajdonosa az adott ingatlannak

– mondta Dr. Szabó Bianka Ilona.

Az ügyvéd arra is felhívta a figyelmet, hogy a szerződő felet jogszabályi kötelezettség terheli. A 2013. évi V. törvény, vagyis a Polgári Törvénykönyv szerint a szerződő félnek közlési és változásbejelentési kötelezettsége van minden olyan körülmény esetén, amely a szerződés szempontjából lényeges.

Ha a válás után az ingatlan közös tulajdonban marad, akkor a használat módja is befolyásolhatja a biztosítási jogviszonyt.

Amennyiben az egykori házasfelek között a lakás használata kapcsán osztott használatról születik döntés, ez olyan lényeges körülménynek minősül, amelyet a biztosítottnak be kell jelentenie a biztosító felé. Egy esetleges káresemény esetén a kártérítésre az a biztosított válik jogosulttá, akit a szerződés alapján annak tekintenek

– magyarázta Dr. Szabó Bianka Ilona hozzátéve: az is komoly kockázatot jelenthet, ha a válás után nem jelzik a változásokat a biztosító felé.

„A szerződő fél változásbejelentési kötelezettsége jogszabályban rögzített. Ha a fél ezt megsérti, fennáll a kockázata annak, hogy a biztosító kötelezettsége nem áll be. Ilyen esetben a szerződő félnek kell bizonyítania, hogy a be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében” – mondta az ügyvéd.

Ha az ingatlant a válás után az egyik fél kivásárolja, vagy a tulajdoni viszonyok megváltoznak, nem feltétlenül szükséges új lakásbiztosítást kötni. Mint elmondta: nem követelmény az új szerződéskötés. Elegendő lehet a meglévő jogviszony módosítása, amely a jelenlegi helyzetet tükrözi. Ilyenkor célszerű mielőbb egyeztetni a biztosítóval, mert a tulajdonosi viszonyok változása a biztosított bejelentési kötelezettségébe tartozik.

Haláleset esetén más szabályok érvényesek. Dr. Szabó Bianka Ilona szerint a lakásbiztosítás nem szűnik meg automatikusan a szerződő halálával. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény kimondja, hogy a biztosító a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáig adatot szolgáltathat az elhunyt közeli hozzátartozójának vagy a vagyontárgy birtokosának a szerződés fennállásáról, a díjfizetésről és a szerződés feltételeiről. Ehhez azonban az érintett személynek írásban kell kérnie az információkat, és igazolnia kell a jogosultságát.

A biztosítási jogviszony tehát nem szűnik meg automatikusan a szerződő fél halálával. A szerződés fenntartása indokolt, hiszen így biztosítható az ingatlan védelme. Ha a díjat nem fizetik, a biztosítás megszűnhet, ami egy esetleges káresemény esetén komoly kockázatot jelenthet az örökösök számára

– mondta az ügyvéd.

Az örökösöknek ezért célszerű mielőbb értesíteniük a biztosítót a halálesetről. Magyarázata szerint a hagyatéki eljárás lezárása után az örökös szerződésmódosítással válhat a biztosítási jogviszony részévé. Ehhez általában szükséges a jogerős hagyatékátadó végzés, a halotti anyakönyvi kivonat és adott esetben az öröklési bizonyítvány.

Az örökös dönthet úgy is, hogy nem a meglévő biztosítást viszi tovább. „Ha az örökös kedvezőbb biztosítási ajánlatot talál, a meglévő szerződés felmondható a biztosító általános szerződési feltételeinek megfelelően, és új biztosítási szerződés is köthető” – tette hozzá a szakértő.

Lakásbiztosítási kampány

A lakásbiztosítások felülvizsgálata most különösen aktuális lehet. Magyarországon minden év márciusában zajlik az úgynevezett lakásbiztosítási kampány, amely lehetőséget ad arra, hogy az ügyfelek az évfordulótól függetlenül felmondják a meglévő szerződésüket, és új biztosítást kössenek.

Alapesetben a lakásbiztosítási szerződést csak a biztosítás évfordulóján lehet megszüntetni. A márciusi kampány azonban rendkívüli lehetőséget ad a váltásra. Ebben az időszakban az ügyfelek indoklás nélkül dönthetnek úgy, hogy felmondják a meglévő biztosításukat és másik szerződést kötnek.

A kampány minden évben március 1. és március 31. között zajlik. A biztosítottak ebben az időszakban írásban jelezhetik a felmondási szándékukat a biztosítójuk felé. Ha valaki a kampány alatt megszünteti a szerződését, a biztosítás egységesen április 30-án szűnik meg, az új lakásbiztosítás pedig május 1-jén léphet hatályba. Fontos szabály, hogy a díjat a szerződés megszűnéséig ki kell fizetni, vagyis április végéig akkor is rendezni kell a díjat, ha a felmondás már megtörtént.

  • A lehetőség több millió ügyfelet érint. Magyarországon körülbelül 3,3 millió lakásbiztosítási szerződés van érvényben, és a kampány elvileg mindegyik tulajdonos számára megnyitja a váltás lehetőségét.
  • Az első ilyen kampány idején mintegy félmillió ügyfél módosította a szerződését vagy váltott biztosítót. A következő évben körülbelül 400 ezer szerződés változott meg.

A kampány egyik célja az volt, hogy ösztönözze a tulajdonosokat a szerződések felülvizsgálatára, erősítse a biztosítók közötti versenyt, és csökkentse az alulbiztosítottság kockázatát.

A szakmai szervezetek szerint a márciusi időszak nem feltétlenül a biztosítóváltásról szól. Sok esetben már az is előrelépést jelent, ha a tulajdonos átnézi a meglévő szerződését és frissíti az adatokat. Ez különösen akkor fontos, ha az ingatlan értéke az évek során nőtt, felújítás történt, vagy új berendezések kerültek a lakásba. Ha a biztosítási összeg alacsonyabb a valós értéknél, egy káresemény után a tulajdonosnak saját forrásból kell pótolnia a különbséget.

A MABISZ szerint jók a biztosítási arányok

A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) a Pénzcentrumnak korábban úgy válaszolt, hogy a hazai lakásállomány körülbelül 80 százaléka rendelkezik olyan biztosítási fedezettel, amely érdemi pénzügyi védelmet nyújt egy súlyos káresemény után. Ide tartoznak azok a kockázatok, amelyek akár egzisztenciákat veszélyeztető nagyságrendű károkat is okozhatnak, például árvíz, földrengés, vihar, villámcsapás, jégverés, tűz vagy robbanás.

A Magyar Biztosítók Szövetsége kiemelte: sok lakástulajdonos akkor érzi magát biztonságban, ha van élő lakásbiztosítása, de a valódi védelem szintjét az határozza meg, hogy a szerződésben szereplő értékek követik-e a valós költségek változását.

Ha egy lakásbiztosítási szerződést eredetileg reális értéken kötöttek meg, és az ügyfél minden évben elfogadta a biztosító által javasolt értékkövetést, akkor a fedezet jellemzően lépést tart a költségek emelkedésével.

A lakásbiztosítás sokaknál évekig változatlanul fut, miközben az ingatlan értéke, felszereltsége és az árak folyamatosan emelkednek. A Magyar Biztosítók Szövetsége szerint ezért kulcskérdés, hogy a tulajdonosok rendszeresen foglalkozzanak a szerződésük tartalmával, és éljenek a felülvizsgálat lehetőségével. Hozzátették, hogy a lakásbiztosítási szerződések megfelelő szintjének fenntartásában az éves indexlevél az elsődleges eszköz. Ebben a biztosítók minden évben tájékoztatják az ügyfeleket arról, hogy a következő időszakra milyen biztosítási összegekkel és milyen díj mellett vállalják a kockázatot.

A MABISZ 2025-ös lakásbiztosítási kampányában azt is hangsúlyozta, hogy ha valaki nem mondja fel meglévő szerződését, az az eddigi feltételekkel marad érvényben. A szövetség azt tanácsolta, hogy aki felmondja a szerződését, mindenképpen kössön újat, mert nélküle védtelen marad értékes vagyontárgya.

A szövetség rendszeresen javasolja, hogy a szerződés vizsgálatakor ne csak a díj nagyságát vegyék figyelembe az ügyfelek, hanem azt is, hogy milyen kockázatokat vállal a biztosító, és elegendő-e a biztosítási összeg. A tapasztalatok szerint a szolgáltatások köre és a megfelelő biztosítási összeg fontosabb szempont a díjnál. Különösen azok számára hasznos a felülvizsgálat, akik bővítették vagy új technológiákkal szerelték fel ingatlanukat, mert ezek is biztosíthatók. Ilyen esetekben arra is figyelni kell, hogy az ingatlan alapterületének növekedését is megfelelően fedezze a szerződés. 
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #család #öröklés #jelzáloghitel #lakás #ingatlan #pénzügyek #biztosító #szerződés #törvény #haláleset #jog #kampány #biztosítások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
05:35
20:32
20:15
20:04
19:42
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 16. 16:55
A magyar boltok polcain is látni fogjuk, ha tovább tart az iráni háború  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 16. 19:13
Karácsony Gergely újságírókat tüntetett ki - a Szabad Európa és D. Tóth Kriszta is a díjazottak között
A budapesti Városházán adták át hétfőn a Csengery Antal-díjat. Ismert tévés műsorvezető és bezárt sz...
Bankmonitor  |  2026. március 16. 11:52
Hitelt vettél fel? Mi lesz a családoddal, ha veled bármi történne?
A hitelfelvétel mindig nagy döntés a család életében. Szükséges forrást szerezned például egy lakásv...
Holdblog  |  2026. március 16. 09:30
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a tová...
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 16. 06:00
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 16.
Jön a rejtélyes kék kártya a magyar munkaheleken: mutatjuk, mire megy vele, aki ilyet villant
2026. március 16.
Ne vegyél autót, amíg nem láttad ezt a listát: ezek most a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb vételek a piacon
2026. március 16.
Káosz az utazási piacon: kiderül, mennyire félnek a magyarok a közel-keleti feszültségtől
2026. március 16.
Sötét titok derült ki az egekbe szökő benzinárakról: valójában egy durva kísérlet tesztalanyai lehetnek a gyanútlan autósok
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 17. kedd
Gertrúd
12. hét
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
2
3 hónapja
Fontos okmány szűnik meg január 1-től: ez rengeteg magyar dolgozót érint, itt vannak a részletek
3
4 hete
Egyre több magyar lakástulaj jön rá, ezt érdemes meglépni 2026-ban: ők már védve vannak a drága meglepetésektől?
4
3 hónapja
Milliónyi magyar juthat koldusbotra, ha beüt a tragédia: erre nem gondoltak 2025-ben
5
4 hete
Új módszere van a budapesti betörőknek: így jutnak be nyom nélkül a biztonsági ajtókon is, bárki lakását kifoszthatják
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkanélküli
Munkanélküli: átmenetileg távol volt

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 20:15
Ha ezek az útvonalak leállnak, jön az olajárrobbanás: ettől a nyolc tengeri szorostól függ a világ sorsa
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 19:00
Jön a rejtélyes kék kártya a magyar munkaheleken: mutatjuk, mire megy vele, aki ilyet villant
Agrárszektor  |  2026. március 16. 20:29
Válság közeleg a mezőgazdaságban? Aggasztó dolgokat közöltek