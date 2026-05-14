Burjánzik a bűn Magyarországon: ideje lenne lépni, brutálisak az állapotok ezeken a helyeken
2024-ben ismét emelkedett a fogvatartottak száma az Európai Unióban: összesen több mint 508 ezren voltak börtönben, ami 2 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Magyarország a legmagasabb fogvatartotti aránnyal rendelkező ország lett az EU-ban. Közben több tagállamban továbbra is súlyos probléma a börtönök túlzsúfoltsága. Cipruson például több mint kétszer annyi rab jutott a férőhelyekre, mint amennyire az intézményeket tervezték, derült ki az Eurostat legfrissebb adataiból.
2024-ben 508 746 fogvatartott volt az Európai Unióban, ami 2 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest. A fogvatartottak száma 2012 óta csökkenő tendenciát mutatott, akkor 552 954 rabot tartottak nyilván, 2020-ban volt a legalacsonyabb a rabok száma (463 376 fő), azóta viszont 9,8 százalékkal emelkedett a számuk.
2024-ben 100 ezer lakosra 113 fogvatartott jutott az EU-ban, ami enyhe emelkedés a 2023-as 111-hez képest.
Az uniós országok közül Magyarországon volt a legmagasabb a fogvatartottak aránya: 100 ezer lakosra 193 rab jutott. Lengyelország (191) és Lettország (187) lettek a második és harmadik helyezettek, a legalacsonyabb arányt pedig Finnországban (57), Hollandiában (67), valamint Dániában és Németországban (egyaránt 70) mérték.
14 országban voltak túlzsúfoltak a cellák
2024-ben akárcsak egy évvel korábban, 14 uniós országban voltak túlzsúfoltak a börtönök. Túlzsúfoltságról akkor beszélnek, amikor több fogvatartott van egy intézményben, mint amennyi férőhelyet eredetileg kialakítottak.
A legrosszabb helyzet Cipruson alakult ki, ahol a börtönök kihasználtsága 227,6 százalékos volt. Ezután Szlovénia és Franciaország következett 134,2, illetve 129,3 százalékos aránnyal. A legalacsonyabb kihasználtságot Észtországban (49,9), Litvániában (67) és Luxemburgban (67,4) regisztrálták.
A börtönőrök fizetése
Korábban írtunk a Pénzcentrumon a börtönőrök fizetéséről, mely az elmúlt években jelentősen emelkedett Magyarországon, részben a korábbi munkaerőhiány és magas fluktuáció miatt. A KSH 2024-es adatai szerint a büntetés-végrehajtásban dolgozók havi bruttó átlagkeresete életkortól függően 628 860 és 725 311 forint között alakul. A bérezést emellett a szolgálati idő, a régió, az intézmény típusa és a különféle pótlékok is befolyásolják. A munkakör azonban továbbra is komoly kihívásokat jelent: a börtönőrök gyakran 12 órás műszakokban dolgoznak, pszichésen megterhelő környezetben, miközben a fogvatartottak felügyelete mellett a reintegrációjukban is szerepet vállalnak.
A pályára jelentkezőknek szigorú feltételeknek kell megfelelniük. A fizikai és pszichológiai alkalmassági vizsgálatok mellett átfogó egészségügyi szűrésen is részt kell venniük, valamint igazolniuk kell kifogástalan életvitelüket. A képzés 6–10 hónapig tart, ez idő alatt jogi, biztonsági és kommunikációs ismereteket sajátítanak el, továbbá megtanulják a kényszerítő eszközök szabályos használatát is. A végzett börtönőrök országszerte dolgozhatnak büntetés-végrehajtási intézetekben, szállítóegységeknél vagy speciális részlegeken, például fiatalkorúak intézetében vagy pszichiátriai osztályokon.
