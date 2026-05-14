Vegyesen alakult a forint árfolyama: így áll most a főbb devizákkal szemben

A bankközi piacon vegyesen alakult a forint árfolyama csütörtökön a főbb devizákkal szemben, a kora reggeli jegyzésekhez képest.

Az eurót délután hat órakor 357,43 forinton jegyezték a reggel hat órai 358,43 forintos jegyzés után, a dollár 306,15 forinton állt 305,95 forint után, a svájci frank pedig 390,85 forinton 391,42 után.

A forint a hétfői kezdés óta gyengült, 0,9 százalékkal az euró, 1,8 százalékkal a dollár és 1,1 százalékkal a svájci frank ellenében. A májusi kezdésnél a forint erősebben áll, 1,9 százalékkal az euróval, 1,5 százalékkal a dollárral, és 1,7 százalékkal a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta a forint az euróval szemben 7,0 százalék, a dollár ellenében 6,5 százalék, a svájci frank ellenében pedig 5,4 százalék nyereséget halmozott fel.