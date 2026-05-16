Rendőri védelem alá helyezték John Beaton skót labdarúgó-játékvezetőt, miután személyes adatait kiszivárogtatták az interneten.
Elszabadultak az indulatok a magyar vonatokon: ijesztő adatok láttak napvilágot a támadásokról
Aggasztó mértékben nőtt a MÁV-csoport munkatársai elleni erőszakos támadások száma, derül ki a társaság szombati közleményéből. Az idei év első négy hónapjában már 69 incidens történt, miközben tavaly ugyanebben az időszakban 41 esetet regisztráltak.
A legtöbb támadás a vasúti dolgozókat érte. A MÁV tájékoztatása szerint 54 alkalommal történt erőszakos fellépés a vasúti ágazatban, elsősorban jegyvizsgálókkal szemben. Az autóbuszos területen sem javult a helyzet, idén eddig 15 buszsofőrt ért támadás munkavégzés közben.
A társaság szerint a tavaly összesen regisztrált 179 eset után az idei év kezdete különösen rossz képet mutat. Az idei atrocitások közül kilenc eset fizikai sérüléssel is járt.
A MÁV-csoport hangsúlyozta, hogy a jegyvizsgálók, járművezetők és más, utasokkal kapcsolatban álló dolgozók közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Az ellenük elkövetett erőszak bűncselekménynek számít, amely akár börtönbüntetéssel is járhat.
A vállalat közölte, hogy minden esetben feljelentést tesz a támadókkal szemben, emellett jogi és mentális segítséget is biztosít a bántalmazott munkatársaknak.
A felderítést a fedélzeti kamerák és a dolgozóknál használt testkamerák is segítik. A MÁV tájékoztatása szerint jelenleg közel 200 testkamerát használnak a jegyvizsgálók, és további eszközök beszerzése is előkészítés alatt áll.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A társaság tovább folytatja a „Ha megütöd, leülöd!” kampányt, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak súlyos jogi következményekkel járhat. A biztonság növelése érdekében a MÁV szorosabb együttműködésre törekszik a rendőrséggel és a polgárőrségekkel, a vagyonőröket pedig a legproblémásabb vonalszakaszokra irányítják.
Hegyi Zsolt vezérigazgató Facebook-oldalán úgy fogalmazott: a közfeladatot ellátó dolgozók elleni erőszak nem vita vagy indulat kérdése, hanem bűncselekmény, amelyre zéró toleranciával reagálnak.
A Pénzcentrum 2026. május 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A zsebtolvajok célpontjai látványosan megváltoztak: már nem a pénztárcát, hanem a telefont figyelik a leginkább.
Az iroda vezetője a szigorú biztosítási feltételeket és az internetes pánikkeltést okolja a kialakult helyzetért, az utasok kártalanítása egyelőre bizonytalan.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és a határállomásokon is nehezíti a haladást az informatikai probléma. Elhárításán folyamatosan dolgoznak.
Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet közlekedni, de gyorsjárat is lesz azoknak, akik rögtön Szentendrére mennének.
A Pénzcentrum 2026. május 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az európai légitársaságok, repülőterek és utazásszervezők igyekeznek megnyugtatni az utasokat a nyári szezon előtt.
Elkerülhetetlen áremelkedésekre figyelmeztetnek egész Európában: ebből Magyarország sem fogja tudni kihúzni magát
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezetője szerint elkerülhetetlen, hogy emelkedjenek a repülőjegyárak Európában.
Kisiklott egy vonat a Nyugatinál: késésekre, káoszra kell készülni, rengeteg járat csak Kőbányáig közlekedik
Csütörtök hajnalban kisiklott egy emeletes vonat a Nyugati pályaudvaron.
A Pénzcentrum 2026. május 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Május 28-tól újraindítja a Budapest és Tel-Aviv közötti járatait a Wizz Air, miután a légitársaság szerint javult a közel-keleti biztonsági helyzet.
Mostantól csak ott nyírják rendszeresen a füvet, ahol azt a közlekedésbiztonság indokolja.
Húzós árak a Balaton legendás büféjében: 1000 forint 10 dkg hekk, 2000 a rántott sajt, 1700 a sajtburger
A legendás balatoni hekkért idén 1000 forintot kérnek 10 dekagrammonként, a süllő ára 1400, a keszegé 900 forint ugyanekkora mennyiségre.
Egyetlen influenszer-kampány sem ért annyit, mint Hegedűs Zsolt tánca: bűn lenne, ha Budapest kihagyná ezt a ziccert
A város ritka pillanatot él át: a politikai változások miatt most a világ figyelme rá irányul, és ezt a turizmusnak is ki kellene használnia gyorsan,...
A Pénzcentrum 2026. május 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kevesebb mint egy óra alatt kifehéredett a Kékes – május közepén érkezett meg a hóesés.
Hiába szedi sorra az áldozatait a halálhegy, idén soha nem látott tömeg fizetett ki vagyonokat a mászásért
Két hét alatt három hegymászó vesztette életét a Mount Everesten. A legfrissebb áldozat egy fiatal nepáli serpa hegyivezető, aki egy gleccserhasadékba zuhant.
A Pénzcentrum 2026. május 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n