Elszabadultak az indulatok a magyar vonatokon: ijesztő adatok láttak napvilágot a támadásokról

Aggasztó mértékben nőtt a MÁV-csoport munkatársai elleni erőszakos támadások száma, derül ki a társaság szombati közleményéből. Az idei év első négy hónapjában már 69 incidens történt, miközben tavaly ugyanebben az időszakban 41 esetet regisztráltak.

A legtöbb támadás a vasúti dolgozókat érte. A MÁV tájékoztatása szerint 54 alkalommal történt erőszakos fellépés a vasúti ágazatban, elsősorban jegyvizsgálókkal szemben. Az autóbuszos területen sem javult a helyzet, idén eddig 15 buszsofőrt ért támadás munkavégzés közben.

A társaság szerint a tavaly összesen regisztrált 179 eset után az idei év kezdete különösen rossz képet mutat. Az idei atrocitások közül kilenc eset fizikai sérüléssel is járt.

A MÁV-csoport hangsúlyozta, hogy a jegyvizsgálók, járművezetők és más, utasokkal kapcsolatban álló dolgozók közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Az ellenük elkövetett erőszak bűncselekménynek számít, amely akár börtönbüntetéssel is járhat.

A vállalat közölte, hogy minden esetben feljelentést tesz a támadókkal szemben, emellett jogi és mentális segítséget is biztosít a bántalmazott munkatársaknak.

A felderítést a fedélzeti kamerák és a dolgozóknál használt testkamerák is segítik. A MÁV tájékoztatása szerint jelenleg közel 200 testkamerát használnak a jegyvizsgálók, és további eszközök beszerzése is előkészítés alatt áll.

A társaság tovább folytatja a „Ha megütöd, leülöd!” kampányt, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak súlyos jogi következményekkel járhat. A biztonság növelése érdekében a MÁV szorosabb együttműködésre törekszik a rendőrséggel és a polgárőrségekkel, a vagyonőröket pedig a legproblémásabb vonalszakaszokra irányítják.

Hegyi Zsolt vezérigazgató Facebook-oldalán úgy fogalmazott: a közfeladatot ellátó dolgozók elleni erőszak nem vita vagy indulat kérdése, hanem bűncselekmény, amelyre zéró toleranciával reagálnak.