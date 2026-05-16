2026. május 16. szombat Mózes, Botond
14 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2016. július 17.: Budapest, Budapest, Budapest. Nő húzza a bőröndjét a budapesti pályaudvar peronján. idős utas MÁV vasút utazás vonatozás
Utazás

Elszabadultak az indulatok a magyar vonatokon: ijesztő adatok láttak napvilágot a támadásokról

Pénzcentrum
2026. május 16. 14:05

Aggasztó mértékben nőtt a MÁV-csoport munkatársai elleni erőszakos támadások száma, derül ki a társaság szombati közleményéből. Az idei év első négy hónapjában már 69 incidens történt, miközben tavaly ugyanebben az időszakban 41 esetet regisztráltak.

A legtöbb támadás a vasúti dolgozókat érte. A MÁV tájékoztatása szerint 54 alkalommal történt erőszakos fellépés a vasúti ágazatban, elsősorban jegyvizsgálókkal szemben. Az autóbuszos területen sem javult a helyzet, idén eddig 15 buszsofőrt ért támadás munkavégzés közben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A társaság szerint a tavaly összesen regisztrált 179 eset után az idei év kezdete különösen rossz képet mutat. Az idei atrocitások közül kilenc eset fizikai sérüléssel is járt.

A MÁV-csoport hangsúlyozta, hogy a jegyvizsgálók, járművezetők és más, utasokkal kapcsolatban álló dolgozók közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Az ellenük elkövetett erőszak bűncselekménynek számít, amely akár börtönbüntetéssel is járhat.

Emberi mulasztás vagy műszaki hiba? Meglepő részleteket közöltek a több száz utast szállító magyar vonatról
EZ IS ÉRDEKELHET
Emberi mulasztás vagy műszaki hiba? Meglepő részleteket közöltek a több száz utast szállító magyar vonatról
A hatóságok még vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba történt-e.

A vállalat közölte, hogy minden esetben feljelentést tesz a támadókkal szemben, emellett jogi és mentális segítséget is biztosít a bántalmazott munkatársaknak.

A felderítést a fedélzeti kamerák és a dolgozóknál használt testkamerák is segítik. A MÁV tájékoztatása szerint jelenleg közel 200 testkamerát használnak a jegyvizsgálók, és további eszközök beszerzése is előkészítés alatt áll.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A társaság tovább folytatja a „Ha megütöd, leülöd!” kampányt, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak súlyos jogi következményekkel járhat. A biztonság növelése érdekében a MÁV szorosabb együttműködésre törekszik a rendőrséggel és a polgárőrségekkel, a vagyonőröket pedig a legproblémásabb vonalszakaszokra irányítják.

Hegyi Zsolt vezérigazgató Facebook-oldalán úgy fogalmazott: a közfeladatot ellátó dolgozók elleni erőszak nem vita vagy indulat kérdése, hanem bűncselekmény, amelyre zéró toleranciával reagálnak.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #MÁV #rendőrség #vonat #busz #bűncselekmény #dolgozók #erőszak #utasok #vezérigazgató

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
12 perce
A közutakon is, lásd büntetőfékezések, agresszivitás, brutális karambolok. Az egész társadalomban elszabadultak az indulatok a 16 éves náci gyűlöletpropaganda eredménye képpen.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:45
14:05
13:32
13:14
13:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 16.
Külföldi vendégmunkások lepik el a magyar földeket: ennyit keresnek az idénymunkába – ezt más tényleg nem csinálná meg?
2026. május 15.
Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást
2026. május 16.
Tényleg ez a legjobb villanyautó? Teszten a frissített Tesla Model 3: idegesítő újítástól lépett vissza Elon Musk
2026. május 16.
100 ezer magyar idős eshet el ettől az új nyugdíjas juttatástól: ők járnak pórul, ha a Tisza beváltja az ígéretét
2026. május 15.
Új trükköt találtak ki a zsebtolvajok: így fosztják ki a magyar turistáka külföldön
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 16. szombat
Mózes, Botond
20. hét
Május 16.
A fény világnapja
Május 16.
A rajzolás világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2
2 hete
Ingyenessé válik Magyarország egyik legnépszerűbb strandja: nagyon régóta vártak már erre a látogatók
3
1 hete
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
4
2 hete
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
5
1 hete
Váratlan döntést hozott az egyik legnagyobb hazai utazási iroda: mi vár azokra, akik náluk fizettek be?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyó fizetési mérleg
legfontosabb eleme a kereskedelmi mérleg, amely a lebonyolított kivitel és behozatal értékeit állítja szembe egymással függetlenül attól, hogy az árú ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. Ha egyenlege passzív akkor az adott időszakban több árut hoztak be az országba, mint amennyit kivittek. A folyó tételek tartalmazzák még az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, amelyek különböző szolgáltatásokból fakadnak: nemzetközi fuvarozás és biztosítás, külföldi befektetésekkel kapcsolatos jövedelmek, magán és állami transzferkifizetések.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 16. 13:02
Tényleg ez a legjobb villanyautó? Teszten a frissített Tesla Model 3: idegesítő újítástól lépett vissza Elon Musk
Pénzcentrum  |  2026. május 16. 10:59
Hatalmasat bukott az új egészségügyi csodafegyver: elképesztő, mennyit kell várni egy egyszerű orvosi időpontra
Agrárszektor  |  2026. május 16. 14:02
Mik az első lépései a forgatás nélküli művelésre való átállásnak?
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm