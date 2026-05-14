Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit

A lakossági bankolásban az ügyfelek már nemcsak azt nézik, hogy mennyibe kerül a számlavezetés vagy a bankkártya, hanem azt is, milyen gyors az ügyintézés, mennyire átláthatóak a díjak, milyen árfolyamon lehet devizát váltani, és mennyire kényelmes a mobillbankolási élmény. Ebben a versenyben újította meg lakossági kínálatát a Gránit Bank: a négy, egymásra épülő számlacsomag a mindennapi tranzakcióktól a megtakarítási és hitelfelvételi döntésekig többféle pénzügyi élethelyzetre kínál megoldást. A csomagok 2026. május 5-től érhetők el a Gránit mobilalkalmazásában.

Feltétel nélküli, nem akciós 0 forintos számlavezetést és kártyadíjat, valós piaci középárfolyamon történő devizaváltást, akár korlátlan díjmentes belföldi átutalást, valamint akár 120 ezer forintos üdvözlő jóváírást is kínál új lakossági ügyfeleinek a Gránit Bank.

A megújult csomagokkal a bank elsősorban azokra a mindennapi bankolási pontokra helyezi a hangsúlyt, ahol az ügyfelek a leggyorsabban érzékelik a különbséget:

a rendszeres díjakra, az árfolyamokra, az átutalási költségekre és a digitális ügyintézés kényelmére.

A lépés jól illeszkedik abba a piaci folyamatba, amelyben a hagyományos bankok egyre közvetlenebbül versenyeznek a fintechszolgáltatók és neobankok által felépített ügyfélélménnyel. A lakossági ügyfelek részéről ma már egyre erősödő igény, hogy pénzügyeiket gyorsan, mobilon, átlátható feltételek mellett, költségtudatosan intézzék.

A Gránit a számlacsomagokhoz kapcsolódó kiegészítő elemekkel is bővíti az ajánlatot, prémium bankkártyát, látra szóló kamatot, magyar nyelvű ügyfélszolgálatot, telefonos, videobankos és személyes elérhetőséget, valamint AI-alapú virtuális asszisztenst is kínál.

A kényelem nem csak az appban dől el

Ezek az elemek a mindennapi bankhasználat különböző élethelyzeteire adnak választ. A prémium kártyák vonzerejét ma már elsősorban nem az alapfunkciók, hanem az utazási, kényelmi és biztonsági szolgáltatások adják. Ilyen lehet például a kedvezőbb külföldi használat, az utasbiztosítás, a digitális fizetési megoldások vagy azok az extra szolgáltatások, amelyek a mindennapi pénzügyeket és az utazásokat teszik egyszerűbbé. Emellett a látra szóló kamat is releváns szempont maradhat azoknál az ügyfeleknél, akik nem szeretnék teljesen parlagon hagyni a számlán tartott pénzüket, de nem feltétlenül kötnék le hosszabb időre.

Az ügyfélszolgálati elérhetőség szerepe sem tűnt el a digitalizációval. Sok ügyfél számára továbbra is fontos, hogy probléma esetén magyar nyelvű, telefonos, videobankos vagy személyes segítséget is kaphasson, ami a külföldi szolgáltatóknál általában nem biztosított.

A mobilbank után jön a virtuális asszisztens

Az AI-alapú virtuális asszisztens megjelenése már a digitális bankolás következő szakaszát jelenti. A mobilbanki élmény az alapfunkciókon túl egyre inkább a pénzügyi döntések támogatásáról is szól. Az ügyfél számára különösen értékes lehet a gyors, személyre szabott segítség, például

amikor hitelt venne fel, néhány másodperc alatt át tudja tekinteni az összes fontos tudnivalót, saját szempontjainak megfelelően.

Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője szerint a piaci igények alapján olyan pénzügyi ökoszisztémára van szükség, amely végig tudja kísérni az ügyfeleket a pénzügyi életútjukon, a legegyszerűbb mindennapi helyzetektől az összetettebb döntésekig. Mint fogalmazott, a banki szolgáltatások ma már egyre mélyebben beépülnek a hétköznapokba, hasonlóan az okostelefonokhoz.

A Gránit új számlacsomagjai összességében azt mutatják, hogy a bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól. Legalább ilyen fontos az a digitális ügyfélélmény, amelyet a mobilalkalmazás ad: az appban egy helyen követhetők a mindennapi költések, elérhető a devizaváltás, a megtakarítási lehetőségek, valamint több olyan funkció is, amely a nagyobb pénzügyi döntések előkészítését segíti.

A számla immár belépési pont a teljeskörű digitális banki szolgáltatásokhoz, ahol a hagyományos banki funkciók gyorsan, egyszerűen és könnyen átláthatóan jelennek meg.