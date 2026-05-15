Nagyon fontos változásra figyelmeztet a NAV: nekik nagyon figyelniük kell a bevallásnál, komoly büntetést kockáztatnak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által elkészített adóbevallási tervezet nem válik automatikusan érvényessé az egyéni vállalkozók, őstermelők és áfaköteles magánszemélyek esetében. A dokumentumot mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük, majd a határidőig be kell küldeniük.

Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek május 20-ig kell benyújtaniuk a személyijövedelemadó-bevallásukat.

Idén az adóhivatal jelentősen megkönnyíti az egyéni vállalkozók adminisztrációját. Az szja-tervezetükben már automatikusan megjelennek az Online Számla rendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételi adatok. Ez az újítás leginkább az átalányadózó, nem nyugdíjas vállalkozók dolgát egyszerűsíti le. Ha ők a negyedéves járulékbevallásukat az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) adták be, a rendszer ezeket az információkat is automatikusan átemeli az éves bevallásba.

A mezőgazdasági őstermelőkre speciális szabály vonatkozik. Egyáltalán nem kell adóbevallást készíteniük, ha a támogatások nélkül számított éves bevételük nem haladta meg az 1 744 800 forintot, amely az éves minimálbér felének felel meg. További feltétel, hogy emellett ne legyen más adóköteles jövedelmük. Ha azonban a bevételük átlépte ezt a határt, akkor számukra is kötelező a tervezet kiegészítése és beküldése.

A dokumentumot a legegyszerűbben az eSZJA felületen lehet ellenőrizni és véglegesíteni. A belépéshez, valamint a sikeres benyújtáshoz DÁP- vagy Ügyfélkapu+ regisztrációra van szükség. Ezt a jövőbeli online ügyintézések megkönnyítése érdekében is érdemes mielőbb elintézni.