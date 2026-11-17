Az Európai Bizottság friss őszi előrejelzése szerint a hosszas stagnálás után a magyar gazdaság idén 1,8 százalékos, a következő két évben pedig már a 3 százalékot közelítő növekedést érhet el. A fellendülést azonban beárnyékolja az államháztartási hiány, amely idén a GDP 7,3 százalékára ugrik. Bár az áprilisi választásokat követően felállt Tisza-kormány jövőre jelentős kiadáscsökkentéssel és adóemelésekkel 5,2 százalékra szorítaná le a deficitet, Brüsszel szerint a hiány 2028-ban sem fog érdemben csökkenni, az államadósság pedig tovább emelkedik - közölte a Portfolio.

A legfrissebb, harmadik negyedéves adatok alapján a hazai reál-GDP éves bázison 1,5 százalékkal bővült, amit elsősorban az ipar és a szolgáltatások húztak, miközben az aszály visszavetette a mezőgazdaság teljesítményét. Bár 2026-ban még a lakossági fogyasztás jelenti a növekedés fő motorját, és az állami fejlesztések visszafogása miatt a beruházások idén csökkennek, 2027-re és 2028-ra már 2,8, illetve 2,9 százalékos gazdasági bővülést vár a Bizottság. Ezt a javuló üzleti bizalom és a mérséklődő kockázati felár mellett az is támogatja, hogy a jogállamisági reformok révén újra megnyílt a hozzáférés az uniós forrásokhoz. Az exportot a közeljövőben az új autóipari beruházások fűtik majd, ám a külföldi vállalatok profitrepatriálása miatt a folyó fizetési mérleg várhatóan deficites marad.

A munkaerőpiac továbbra is feszes, így a foglalkoztatottság idén enyhén bővül, a munkanélküliségi ráta pedig a jelenlegi 4,6 százalékról 2028-ra 4 százalékra csökkenhet. A bérdinamika az idei 10 százalék körüli szintről jövőre 6,8 százalékra lassul, ahogy kifutnak a korábbi minimálbér-emelések és a közszféra bérrendezései. Az infláció a forint erősödése és az átmeneti árszabályozói intézkedések hatására idén kedvezően, 2,2 százalék körül alakul. Jövőre azonban az energia- és élelmiszerárak emelkedése, valamint a jövedékiadó-emelések miatt 3,4 százalékra gyorsul a pénzromlás üteme, mielőtt 2028-ban a szolgáltatások drágulásának enyhülésével újra 3 százalékra mérséklődne.

A gazdasági kilátások legkritikusabb pontja a költségvetés helyzete. A GDP-arányos hiány a tavalyi 4,7 százalékról idén drasztikusan, 7,3 százalékra ugrik. Ezt az erőteljesen expanzív fiskális politikát egyrészt a bevételkiesések – például a kiterjesztett családi adókedvezmények és az édesanyák szja-mentessége –, másrészt a megugró kiadások okozzák. Utóbbiak közé tartozik a 14. havi nyugdíj részleges bevezetése, az új lakástámogatási programok, valamint az olyan egyszeri tételek, mint az uniós bírósági bírságok, a fegyverpénz és a hitelből finanszírozott állami beruházások.

A brüsszeli várakozások szerint a fiskális politika 2027-től szigorúbbá válik. A tárcákon átívelő kiadáscsökkentések, a bevezetendő új vagyonadó, valamint a társasági adót, illetve a dohány- és alkoholtermékeket érintő adóemelések révén a kormány jövőre a GDP 5,2 százalékára szoríthatja le a deficitet. Szintén a bevételi oldalt erősíti több ágazati különadó meghosszabbítása és az anyák szja-mentességének befagyasztása. A kiigazítás célja, hogy ellensúlyozza a betervezett újabb közszférabeli béremeléseket, a magasabb családi pótlékot, az alacsony keresetűek adócsökkentését és a nyugdíjemeléseket. A kamatkiadások kordában tartását segíti, hogy az állampapírhozamok a tavaszi választásokat megelőzően mérséklődtek, és azóta is alacsonyabb szinten stabilizálódtak.

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Bár a költségvetési konszolidáció elindul, a Bizottság szerint a különadók későbbi kivezetése miatt a deficit 2028-ban is magas, 5,3 százalékos maradhat, ami éles ellentétben áll a Tisza-kormány középtávú gazdasági programjával. A tartósan magas hiány és a lehívott uniós hitelkeret következtében a GDP-arányos államadósság a tavalyi 74,4 százalékról 2028-ra egészen 78,2 százalékra emelkedik, noha a forint közelmúltbeli erősödése idén némileg fékezi az adósságráta növekedését.