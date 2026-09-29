Rendkívüli bejelentés érkezett a magyar euróról: már a céldátum is megvan, de óriási árat fizethetünk érte

A következő évek legfontosabb hazai gazdasági ”sztorija” az euró tervezett magyarországi bevezetése lesz, a közös európai pénz átvételének gazdasági-pénzügyi jelentősége a 2004-es magyar EU-csatlakozáshoz mérhető. Az euró átvétele egy olyan stratégiai lépés, ami alapjaiban határozza meg a magyar gazdaság jövőbeli kereteit és alakítja át a magyar gazdaságpolitikai mozgásteret. A piaci jegyzések alapján a befektetők hisznek a magyar eurócsatlakozásban, de a maastrichti kritériumokon felül legalább négy olyan terület van, amelyek fejtörést okozhatnak és amelyekre ezért érdemes kiemelten figyelni a következő években: a nemzetközi és geopolitikai környezet alakulása, a magyar gazdaság strukturális kihívásai, a költségvetés szerkezete és az optimális monetáris politikai stratégia.

„Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat” – jelentette be 2026. júniusában Kármán András pénzügyminiszter, aki ezzel megerősítette a kormány már korábban is hangsúlyozott álláspontját a közös európai pénz átvételével kapcsolatban. A magyar gazdaság középtávú kilátásait alapjaiban határozza meg az euró bevezetésének terve, mégpedig két szempontból is: egyrészről a bevezetés után a magyar gazdaság egészére hatással lesz az új pénz, másrészről pedig a bevezetésig a magyar gazdaság egészének teljesítménye és állapota hatással lesz a bevezetés sikerességére.

Az euró tehát fontos, de ezzel együtt is csak eszköz, nem pedig cél - a cél ugyanis az, hogy Magyarország gazdasági értelemben a következő évek és évtizedek nyertesévé tudjon válni és ki tudjon törni a közepes fejlettség csapdájából. A sikeres gazdasághoz több út is vezethet, és annak eldöntése, hogy az ország miképp éri el ezt a célt, a mindenkori gazdaságpolitikai vezetés feladata. Az új kormány egyértelmű döntést hozott, miszerint az eurón keresztül próbálja meg sikeressé tenni a magyar gazdaságot. A valódi kérdés valójában azonban nem az, hogy megéri-e az euró, hanem hogy milyen feltételek mellett lehet a bevezetés valóban sikeres – és ezek a feltételek túlmutatnak a formális maastrichti csatlakozási feltételeken - olvasható a GKI Gazdaságkutató Zrt. lefrissebb közleményében.

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Forrás: Investing.com

A maastrichti kritériumok közül Magyarország egyelőre mindössze egyet, az inflációs feltételt teljesíti, de a piaci árazások alapján a befektetők mintha már most hinnének a magyar euróban: az állampapír-piaci hozamok és felárak jelentős csökkenése arra utal, hogy a befektetők egy viszonylag gyors és szinte „tökéletes”, zökkenőmentes magyar eurócsatlakozást áraznak.

Mit nyerünk, és mit adunk fel?

Az euró bevezetésének várható előnyei sokszor elhangzanak és jól ismertek: tartósan alacsonyabb kamatok, stabilabb pénzügyi rendszer és az árfolyam-volatilitás de facto megszűnése. Az önálló monetáris politika egy kis, nyitott gazdaság számára drága és nem feltétlenül eredményes, miközben az Európai Központi Bank hitelessége „importálható”.

A fenti érvelést azonban érdemes fenntartással kezelni, vagy legalábbis kiegészíteni. Az euró feladásával ugyanis megszűnik Magyarországnak az a képessége, hogy a saját, egyedi gazdasági sokkjaira országspecifikusan és önállóan reagáljon; a monetáris szuverenitás csökken – ezt még akkor is érdemes tudatosítani, ha sokak által vitatott, hogy egy ilyen méretű ország esetében ez a gyakorlatban mennyire létezik. Az MNB szakértői már 2001-ben arra jutottak, hogy Magyarország szempontjából az eurózóna optimális valutaövezet, ami röviden azt jelenti, hogy a gazdaságaink közötti összefonódás olyan erős, hogy jó eséllyel ugyanaz a monetáris politikai válasz optimális az eurózónában, mint Magyarországon. De itt érdemes két kitételt tenni: egyrészről, hogy “jó eséllyel”, azaz természetesen erre nincs garancia, másrészről pedig hogy amennyiben a gazdasági sokkok jellege nem változik és ugyanolyak lesznek, mint amilyenekkel az utóbbi évtizedekben találkoztunk és amiket már ismerünk…

Fontos szempont az is, hogy az eurózónából “nincs kiút”: a csatlakozás rendkívül erős, visszafordíthatatlan integrációs kapcsot teremt. Mindez akkor is releváns, ha az euró társadalmi támogatottsága Magyarországon ma kifejezetten magas, hiszen ezt a támogatottságot a felkészülés és a bevezetés éveiben is fenn kell tudni tartani.

A piaci árazás alapján a befektetők hitelesnek látják a magyar eurócsatlakozást, a következő években azonban több olyan kihívással is számolni kell, amelyek megnehezíthetik a folyamatot.

1. Nemzetközi környezet: gyülekező felhők

A sikeres euróbevezetéshez stabil nemzetközi környezet kell – és épp ez az, ami ma a legkevésbé adott. Geopolitikai feszültségek és háborús konfliktusok, a kereskedelem polarizálódása és a termelési láncok átrendeződése, a „post-truth” politikai bizonytalanság, a technológiai és mesterségesintelligencia-verseny, valamint az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási események mind a kiszámíthatóság ellen hatnak.

Ehhez társulnak a magas energiaárak és az emelkedő nemzetközi hozamok, amelyek előretekintve az infláció emelkedését és a globális növekedés alassulását vetítik előre: az olajár 100 dollár körül alakul, az egész világ számára irányadó amerikai tízéves állampapír hozama pedig 5 százalék fölé kúszott, amire évtizedek óta nem volt példa. Egy euróbevezetési menetrend annyit ér, amennyit a külső környezet megenged belőle, ezért korántsem mindegy, hogy “szerencséje” lesz-e Magyarországnak ebben a tekintetben, vagy a hajónknak egy viharos tengeren kell valahogy megérkeznie a kikötőbe.

2. A magyar gazdaság: velünk élő strukturális gondok

A közös valutához versenyképes, az eurózóna nyugat-európai államaival összemérhető reálfejlettséget képviselő gazdaság kell. A hazai kép ebből a szempontból vegyes: 2022 vége és 2025 között a magyar gazdaság gyakorlatilag stagnált, 2026 első felében pedig 1,7 százalékos növekedést mutatott – miközben a beruházások stagnálnak, az építőipar mélyrepülésben van, a mezőgazdaság pedig szenved. A magyar gazdaság jelentős mértékben integrálódott a nyugat-európai termelési láncokba, különösen a német autóipar tekintetében.

Vannak ugyanakkor mélyebb, szerkezeti problémák: a magyar növekedést mindezidáig biztosító extenzív növekedési modell kifulladt, a termelékenység csak szerényen emelkedik, miközben a bérek érdemben nőttek. A tudásalapú gazdaságra való átállás késik, a gazdaságon belül továbbra is nagy a súlya az alacsony hozzáadott értékű termelésnek, az energiaigény magas, a beszerzés koncentrált – ez sérülékennyé teszi a magyar gazdaságot. Eközben a védelmi ipar, a környezetvédelem, a zöld átállás és a humán ágazatok jelentős beruházási igényt támasztanak. A munkaerőpiac ugyancsak számos olyan kihívással küzd (képzettség, mobilitás, rugalmasság), amelyet adott esetben országspecifikus problémát okozhatnak.

Amennyiben komolyan vesszük ezeket a strukturális kihívásokat, még inkább releváns a kérdés: érheti-e a magyar gazdaságot olyan aszimmetrikus sokk, amely Nyugat-Európát nem vagy nem ugyanolyan mértékben érinti. Ilyenkor válhat ugyanis relevánssá, hogy milyen reagálási képessége van az országnak – ide értve a monetáris politika adta lehetőségeket is, miközben alapesetben természetesen ezek kezelése nem monetáris politikai feladat.

3. Költségvetés: a középtávú fiskális pálya lesz a kritikus pont

A hiteles euróterv hiteles fiskális konszolidációt feltételez. A kormány által deklarált cél a „hiánycsökkentés gazdasági növekedéssel”; a megközelítés kiadásoldali, és a hitelességre, a külső forrásokra, valamint a monetáris lazítás nyomán élénkülő magánpiaci hitelezésre épít.

Az elvek tehát ismertek, a mértékek viszont egyelőre nem. A kiindulópont ugyanakkor nem kedvező: az idei évre várt 7,5 százalékos államháztartási hiány és 77,5 százalékos adósság mellett kell a fejlesztési igényeket finanszírozni – és kérdés, elegendők-e ehhez pusztán az európai uniós források.

A konszolidáció egyik legfontosabb tétele az olcsóbb adósságkezelés lehetne: egy korábbi becslés szerint négy év alatt akár 2400 milliárd forint kamatmegtakarítás halmozódhat fel. A hozamok emelkedése azonban ezzel ellentétes irányba hat, a külföldi befektetők aránya pedig nő – nyitott kérdés, hogy ez mennyire spekulatív, és mennyire érzékenyek ezek a befektetők az „euró-sztorira”. Azaz: a piacon felvett pozíciók fényében van-e egyáltalán leszállás az euróvonatról?

4. Monetáris politika: elfojtott infláció és reálfelértékelődés

A negyedik feltétel az árstabilitás fenntartható elérése. Az infláció ma az egyetlen teljesített maastrichti kritérium, és az inflációs várakozások is csökkennek – a kép ugyanakkor mégsem problémamentes.

A forint reálárfolyama az euróval szemben

Forrás: MNB

Egyrészről rejtett inflációs feszültségek bőven maradtak, elmaradt beruházások (például a vízrendszeré) és fennmaradó árszabályozások formájában. Másrészről a jelenlegi alacsony inflációs környezetnek komoly ára van: jelenleg a jegybank 300–400 bázispontos reálkamatot tart fenn (szemben a német 0–50 bázisponttal), ami erős árfolyamot és ezáltal gyors reálfelértékelődést eredményezett. A csatlakozás szempontjából kulcskérdés, hogy a hazai infláció a mainál alacsonyabb (eurózónás) reálkamatszint mellett is tartósan mérsékelt tud-e maradni.

Épp a monetáris politika tekintetében tűnik különösen validnak a különbségtétel: nem gyors, hanem sikeres euróra van szükség. Az időzítés és a reálgazdasági alkalmazkodás lehetővé tétele (azaz a folymatok sebessége) legalább annyira számít, mint a szándék – a csatlakozási árfolyam megválasztása pedig önmagában is kulcskérdés lesz.

Négy feltétel, egy tét

A négy pillér – a nemzetközi környezet, a gazdaság strukturális kihívásainak kezelése, a fiskális pálya és a monetáris alkalmazkodás – nem külön-külön, hanem együtt és egyszerre releváns, a nominális maastrichti konvergencia-kritériumok mellett. A potenciális előnyök valósak, a piac bizakodó, a társadalmi támogatottság magas. A tétet mégis az adja, hogy Magyarország ne pusztán “beleerőltesse magát” az eurózónába, hanem egy állapotot érjen el: olyan versenyképes, kiegyensúlyozott gazdaságot, amely az euró keretei között is stabil marad. Ehhez pedig nem a leggyorsabb, hanem a legjobban előkészített út vezet.