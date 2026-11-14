A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve.
Nyugdíjemelés 2027: több tízezer magyarnak nem 3 százalék jár jövőre, hanem ennél is magasabb összeg
Magyarországon várhatóan 3%-os lesz az általános nyugdíjemelés, ezen felül a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan is megemeli a kormány. A döntés több mint 2 millió embert érint Magyarországon, illetve külföldön: mindenkit, aki nyugdíjjogosultságot szerzett hazánkban. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy nemcsak Magyarországon élnek magyar idősek: 2027. januárban emelésre és fontos változásokra is számíthatnak a nyugdíjasok, valamint a közszférában dolgozók Szlovákiában.
A törvényi előírásoknak megfelelően a nyugdíjak rendszeres éves emelése, az úgynevezett valorizáció, 2027. január 1-jétől lép életbe. A Szociális Biztosító (Sociálna poisťovňa) által végrehajtott korrekció a szlovák Statisztikai Hivatal által közölt célzott mutatókon alapul. A Statisztikai Hivatal adatai alapján a rendes nyugdíjemelés (valorizáció) mértéke 3,4 és 3,5 százalék között alakul, amelyet az év első kilenc hónapjának nyugdíjas inflációs átlaga határoz meg - írja az Új Szó.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy 500 eurós nyugdíj havonta 17,50 euróval, egy 700 eurós járandóság 24,50 euróval, egy 1000 eurós nyugdíj pedig 35 euróval emelkedik. A körülbelül 733 eurós átlagos öregségi nyugdíj esetében a valorizáció nagyjából 26 eurós havi többletet eredményez, így az átlagnyugdíj összege eléri a 759 eurót - írta a Ma7.
A 13. havi nyugdíj továbbra sem emelkedik
Az emelt összeg a 2027. januári rendes kifizetési napon érkezik meg a bankszámlákra vagy a postai folyósítás útján. A rendes emelés mellett a kormány biztosítja a 13. nyugdíj kifizetését is, aminek a maximális összege jelenleg 667,30 euró. A szlovák kormány nyilatkozott arról, hogy a 13. nyugdíj intézménye jövőre is garantált marad, bár ugyanúgy nem növekszik a nyugdíjjal együtt, mint az idei évben.
A 2026 és 2028 közötti időszakra a 13. nyugdíj maximális összegét 667,30 euróban határozták meg. Bár a szociális biztosításról szóló törvény általános szabályként kimondja, hogy a 13. nyugdíj nem lehet alacsonyabb 300 eurónál, a szabályozás tartalmaz egy kulcsfontosságú kivételt, amely jelentősen befolyásolja a kifizetéseket.
A teljes összeget ugyanis csak azok a nyugdíjasok kaphatják meg, akik legalább 10 évig rendelkeztek szlovákiai nyugdíjbiztosítással. Azoknál az időskorúaknál, akik munkájuk egy részét külföldön végezték, és Szlovákiában kevesebb mint 10 évet dolgoztak, a 13. nyugdíj összege az itthon ledolgozott évek arányában csökken. Ahhoz, hogy valaki legalább 300 eurós 13. nyugdíjat kaphasson, minimum öt teljes szlovákiai ledolgozott évre van szükség.
A szlovák statisztikai hivatal 2021-es népszámlálási adatai szerint több mint 90 ezer olyan 65 év feletti élt az országban, aki magyar nemzetiségűnek vallotta magát. Azóta persze eltelt 5 év, a helyzet változhatott, de több 10 ezer magyar időst biztosan érint Szlovákiában a 2027-es évi nyugdíjemelés.
Nyugdíjemelés 2027: Magyarországon 3% lesz az általános emelés mértéke
A 2027. évi költségvetést még október 19-én ismertette a parlamentben Magyar Péter, október 20-án pedig a miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjújából az is kiderült, mekkora inflációval számol a kormány a következő évben, ami minden évben meghatározza a jövő évi nyugdíjemelést. A kormány 3%-os inflációval számol a jövő évben, így a nyugdíjtörvény szerint legalább ilyen mértékű nyugdíjemelést kell eszközölni januártól.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A nyugdíjemelés tehát 3 százalékos lesz 2027-ben, a kalkulációt azonban bonyolítja, hogy az alacsonyabb összegű nyugdíjakat pedig ezen felül sávos felzárkóztató emeléssel is kiegészíti a kormány. Akinek a nyugdíja nem éri el a 146 000 forintot, az további emelésre számíthat - ennek mértéke a nyugdíj aktuális összegétől függ. Ez a sávos emelés közel 300 ezer magyar nyugdíjast érint 2027 januárjától.
A Pénzcentrum kalkulátora az aktuális nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi lesz a 2027. januári nyugdíjemelés mértéke, ha a költségvetésben foglaltak szerint 3 százalékkal emel a kormány és az eddig ismert tervek szerint hajtják végre a sávos emelést. Ha beírjuk a kalkulátorba a jelenlegi nyugdíj összegét és a Kalkuláció gombra kattintunk, kiderül, mekkora összeg érkezik januárban és februárban:
A kalkulátor két lépésben számol: először hozzáadja a 2027. januári általános, 3 százalékos nyugdíjemelést a 2026-ban kapott nyugdíjhoz, majd megnézi, hogy az így kapott összeg melyik sávba esik. Ennek alapján alkalmazza a további, fix összegű felzárkóztató emelést, illetve az egyes sávokhoz tartozó garantált minimumösszegeket.
A kalkulátor ezután már a végleges, 2027. januári emelés utáni havi nyugdíjjal számol. A januári nyugdíj összeg = egyhavi emelt nyugdíjjal, ahogy a februári havi nyugdíj is. A 13. havi nyugdíj szintén egy teljes havi emelt nyugdíjnak felel meg, míg a 14. havi nyugdíj az emelt havi nyugdíj negyede, vagyis 25%-a. Így a februárban érkező teljes összeg a rendes havi nyugdíj + 13. és 14. havi nyugdíjak összege, vagyis egy lépésben a megemelt havi nyugdíj 2,25-szerese.
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 decemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
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