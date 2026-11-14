2026. november 14. szombat Aliz
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy idős férfi, akit megzavar a modern technológia, és a fia, aki segít neki.
Nyugdíj

Nyugdíjemelés 2027: több tízezer magyarnak nem 3 százalék jár jövőre, hanem ennél is magasabb összeg

Pénzcentrum
2026. november 14. 09:31 4 perc

Magyarországon várhatóan 3%-os lesz az általános nyugdíjemelés, ezen felül a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan is megemeli a kormány. A döntés több mint 2 millió embert érint Magyarországon, illetve külföldön: mindenkit, aki nyugdíjjogosultságot szerzett hazánkban. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy nemcsak Magyarországon élnek magyar idősek: 2027. januárban emelésre és fontos változásokra is számíthatnak a nyugdíjasok, valamint a közszférában dolgozók Szlovákiában.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A törvényi előírásoknak megfelelően a nyugdíjak rendszeres éves emelése, az úgynevezett valorizáció, 2027. január 1-jétől lép életbe. A Szociális Biztosító (Sociálna poisťovňa) által végrehajtott korrekció a szlovák Statisztikai Hivatal által közölt célzott mutatókon alapul. A Statisztikai Hivatal adatai alapján a rendes nyugdíjemelés (valorizáció) mértéke 3,4 és 3,5 százalék között alakul, amelyet az év első kilenc hónapjának nyugdíjas inflációs átlaga határoz meg - írja az Új Szó.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy 500 eurós nyugdíj havonta 17,50 euróval, egy 700 eurós járandóság 24,50 euróval, egy 1000 eurós nyugdíj pedig 35 euróval emelkedik. A körülbelül 733 eurós átlagos öregségi nyugdíj esetében a valorizáció nagyjából 26 eurós havi többletet eredményez, így az átlagnyugdíj összege eléri a 759 eurót - írta a Ma7.

A 13. havi nyugdíj továbbra sem emelkedik

Az emelt összeg a 2027. januári rendes kifizetési napon érkezik meg a bankszámlákra vagy a postai folyósítás útján. A rendes emelés mellett a kormány biztosítja a 13. nyugdíj kifizetését is, aminek a maximális összege jelenleg 667,30 euró. A szlovák kormány nyilatkozott arról, hogy a 13. nyugdíj intézménye jövőre is garantált marad, bár ugyanúgy nem növekszik a nyugdíjjal együtt, mint az idei évben. 

A 2026 és 2028 közötti időszakra a 13. nyugdíj maximális összegét 667,30 euróban határozták meg. Bár a szociális biztosításról szóló törvény általános szabályként kimondja, hogy a 13. nyugdíj nem lehet alacsonyabb 300 eurónál, a szabályozás tartalmaz egy kulcsfontosságú kivételt, amely jelentősen befolyásolja a kifizetéseket.

A teljes összeget ugyanis csak azok a nyugdíjasok kaphatják meg, akik legalább 10 évig rendelkeztek szlovákiai nyugdíjbiztosítással. Azoknál az időskorúaknál, akik munkájuk egy részét külföldön végezték, és Szlovákiában kevesebb mint 10 évet dolgoztak, a 13. nyugdíj összege az itthon ledolgozott évek arányában csökken. Ahhoz, hogy valaki legalább 300 eurós 13. nyugdíjat kaphasson, minimum öt teljes szlovákiai ledolgozott évre van szükség.

A szlovák statisztikai hivatal 2021-es népszámlálási adatai szerint több mint 90 ezer olyan 65 év feletti élt az országban, aki magyar nemzetiségűnek vallotta magát. Azóta persze eltelt 5 év,  a helyzet változhatott, de több 10 ezer magyar időst biztosan érint Szlovákiában a 2027-es évi nyugdíjemelés.

Nyugdíjemelés 2027: itt a kalkulátor, pontosan ennyi plusz pénz érkezik januárban - Sok nyugdíjasnak nem 3%, hanem ennél is több emelés jár jövőre
EZ IS ÉRDEKELHET
Nyugdíjemelés 2027: itt a kalkulátor, pontosan ennyi plusz pénz érkezik januárban - Sok nyugdíjasnak nem 3%, hanem ennél is több emelés jár jövőre
Közel 300 ezer nyugdíjas járandósága 140 ezer forintot sem tesz ki havonta, az emelés számukra magasabb lesz 2027-ben, mint az általános 3 százalékos emelés.

Nyugdíjemelés 2027: Magyarországon 3% lesz az általános emelés mértéke

A 2027. évi költségvetést még október 19-én ismertette a parlamentben Magyar Péter, október 20-án pedig a miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjújából az is kiderült, mekkora inflációval számol a kormány a következő évben, ami minden évben meghatározza a jövő évi nyugdíjemelést. A kormány 3%-os inflációval számol a jövő évben, így a nyugdíjtörvény szerint legalább ilyen mértékű nyugdíjemelést kell eszközölni januártól.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A nyugdíjemelés tehát 3 százalékos lesz 2027-ben, a kalkulációt azonban bonyolítja, hogy az alacsonyabb összegű nyugdíjakat pedig ezen felül sávos felzárkóztató emeléssel is kiegészíti a kormány. Akinek a nyugdíja nem éri el a 146 000 forintot, az további emelésre számíthat - ennek mértéke a nyugdíj aktuális összegétől függ. Ez a sávos emelés közel 300 ezer magyar nyugdíjast érint 2027 januárjától.

A Pénzcentrum kalkulátora az aktuális nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi lesz a 2027. januári nyugdíjemelés mértéke, ha a költségvetésben foglaltak szerint 3 százalékkal emel a kormány és az eddig ismert tervek szerint hajtják végre a sávos emelést. Ha beírjuk a kalkulátorba a jelenlegi nyugdíj összegét és a Kalkuláció gombra kattintunk, kiderül, mekkora összeg érkezik januárban és februárban:

A kalkulátor két lépésben számol: először hozzáadja a 2027. januári általános, 3 százalékos nyugdíjemelést a 2026-ban kapott nyugdíjhoz, majd megnézi, hogy az így kapott összeg melyik sávba esik. Ennek alapján alkalmazza a további, fix összegű felzárkóztató emelést, illetve az egyes sávokhoz tartozó garantált minimumösszegeket.

A kalkulátor ezután már a végleges, 2027. januári emelés utáni havi nyugdíjjal számol. A januári nyugdíj összeg = egyhavi emelt nyugdíjjal, ahogy a februári havi nyugdíj is. A 13. havi nyugdíj szintén egy teljes havi emelt nyugdíjnak felel meg, míg a 14. havi nyugdíj az emelt havi nyugdíj negyede, vagyis 25%-a. Így a februárban érkező teljes összeg a rendes havi nyugdíj + 13. és 14. havi nyugdíjak összege, vagyis egy lépésben a megemelt havi nyugdíj 2,25-szerese.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #nyugdíjemelés #kalkulátor #infláció #szlovákia #13. havi nyugdíj #nyugdíjasok #nyugdíjak #14. havi nyugdíj #magyar péter #2027

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:10
10:50
10:27
10:05
09:47
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 13. 17:34 Mi folyik a tőzsdéken? Brutális mélyrepülésben az amerikai papírok az NVIDIA botrány után – közben egy magyar részvény nagyon kilőtt
november 13. 13:59 Brutális eladási hullám söpör végig a kötvénypiacokon – Meddig tarthat még ki a forint?
november 13. 11:15 Óriási fúzióra készülhet Elon Musk, botrány robbant ki az Nvidiánál: mi történik a tőzsdéken?
november 13. 06:30 Küszöbön a következő nagy befektetési áttörés? Komoly lehetőséget szalaszthat el, aki lemarad a forradalomról
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Hatalmas bajban a magyar munkaerőpiac: olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni
2026. november 14.
Hatalmas bajban a magyar munkaerőpiac: olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni
2026. november 13.
700 ezres fizetéssel csábít hazánk egyik legnagyobb vállalata: számos embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. november 13.
Rendkívüli! Magyar Péter: Több mint hatmilliárd forint értékű készpénzt foglalt le az NVVH a Seszták-ügyben, erdőkben ásták el a lóvét
2026. november 13.
Te is a vécén nyomkodod a telefonod? Súlyos egészségügyi kockázata lehet a megszokott rutinnak
2026. november 13.
Bemondta Bill Gates: simán legyőzhető már az egyik legádázabb betegség – küszöbön a gyógymód, de nagyon kevesen részesülhetnek benne
NAPTÁR
Tovább
2026. november 14. szombat
Aliz
46. hét
November 14.
A cukorbetegek világnapja
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Rengeteg nyugdíjas kap vásárlási utalványt novemberben: mutatjuk, kik jogosultak rá és hogyan lehet átvenni
2
1 hónapja
Hozzányúl a Tisza az egyik legfontosabb nyugdíjszabályhoz: sok idősnek jelenthet komoly pluszpénzt a változás
3
3 hete
Sok nyugdíjas foghatja a fejét 2027-ben: ők lesznek a kormány nyugdíjreformjának legnagyobb vesztesei
4
2 hónapja
Rendkívüli változás jön a nyugdíjaknál: százezreket érint a hatalmas emelés, de komoly bökkenőre derült fény
5
4 hete
Újabb bejelentés tett Magyar Péter: jöhet a 3%-os nyugdíjemelés 2027-ben, lesz 14. havi nyugdíj is és érkezik a nyugdíjas SZÉP-kártya
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizahitel
deviza alapon felvett hitel. A bank forrásként devizát vesz nagyobb mennyiségben, majd azt kamatfelárral kiadja kölcsönként ügyfeleinek. A deviza forintra váltásából majd a törlesztések újbóli devizára váltásából szintén nyeresége származik a banknak, az esetleges árfolyam ingadozásból származó plusz költségeket az esetek túlnyomó többségében pedig szintén ügyfeleire terheli.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 14. 10:05
Régen a bor egyetlen cseppjét sem pazarolták: így készült a lőre-cibere, a murci körte és a Márton-napi sásás lúd
Pénzcentrum  |  2026. november 14. 08:48
Jól indul a hétvégéje 20 ezer magyarnak: közel 293 millió forintot osztottak szét közöttük, nagy szerencséjük volt
Agrárszektor  |  2026. november 14. 09:59
Megérkeztek a kemény mínuszok: hirtelen fordulat jött az időjárásban