Egy több mint százéves vadgesztenyefa megmentéséért küzd egy család Szombathely herényi városrészében. A szakértő szerint a fa jó állapotban van, ökológiai értékét pedig 41,5 millió forintra becsülték. A tulajdonosok attól tartanak, hogy a szomszédos telken induló építkezés miatt megsérülhet a gyökérzete, ezért helyi védettséget szeretnének a fának. Az ügyben petíció is indult, csütörtökön pedig a városháza előtt tiltakoznak a szombathelyi favédelmi szabályozásért - írta a Nyugat.hu.

Szokatlan szomszédsági vita alakult ki Szombathely herényi városrészében: egy 103 évesre becsült vadgesztenyefa jövője került veszélybe a Szent Imre Herceg utcában, miután a mellette lévő telken építkezést terveznek. A fa tulajdonosai szerint nem az építkezéssel van bajuk, hanem azzal, hogy az új épület közelsége miatt sérülhet az idős fa gyökérzete.

A család már 2023-ban kérte az önkormányzatot, hogy helyezzék helyi védelem alá a gesztenyefát, de akkor nem jártak sikerrel. A szomszédos ingatlan új tulajdonosainak megjelenésével idén nyáron ismét előkerült a kérdés, a tulajdonosok pedig favizsgálati szakvéleményt is készíttettek.

A Park-Erdő Stúdió Kft. 2026. augusztus 1-jén kelt dokumentuma szerint a 16,5 méter magas, 90 centiméter törzsátmérőjű fa jó állapotban van. Bár az egyik alsó vázágán korábbi sérülés miatt kéregelhalás, beszáradás és korhadás indult meg, a szakértő ezt nem tartja kritikusnak. Megfelelő faápolással kezelhetőnek ítélte a problémát.

A szakvélemény külön kiemeli, hogy a fa stabilitását biztosító fő tartógyökerek átnyúlnak a szomszédos kertbe. Ezek védelme kulcsfontosságú: a dokumentum szerint a statikai védőzónán belül semmilyen földmunka nem végezhető. A tágabb favédelmi zónában pedig lehetőség szerint kerülni kell a munkálatokat, vagy csak kézi munkával, szakember bevonásával szabad elvégezni azokat.

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A szakértő a fa ökoszisztéma-szolgáltatásainak számításos értékét mintegy 41,5 millió forintra becsülte. Ez nem piaci ár, hanem az idős gesztenyefa által nyújtott környezeti szolgáltatások számított értéke. A tulajdonosok a szakvéleményt az önkormányzatnak is eljuttatták, és ismét kérték a helyi védettség megadását. A fa gondozásával és a védelemmel járó költségeket is vállalnák. Közben a szomszédokkal sem sikerült olyan megállapodásra jutniuk, amely biztosítaná a fa megmaradását.

Az ügy időközben túlmutatott az egyetlen gesztenyefa sorsán: petíció indult azért, hogy Szombathelyen átfogóbb favédelmi szabályozás szülessen, és a magántulajdonban álló értékes, idős fákat is hatékonyabban lehessen védeni. A kezdeményezés támogatói november 26-án, csütörtökön a szombathelyi városháza előtt tartanak tiltakozást. A gesztenyefa tulajdonosai is jelezték, hogy csatlakoznak az eseményhez. A város főkertészét is megkeresték az ügyben, de a Nyugat.hu cikkének megjelenéséig nem érkezett válasz.